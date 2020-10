Rafael Nadal se emocionó con el 13er triunfo en Roland Garros, donde le ganó la final a Novak Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5 Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

El histórico mano a mano entre Rafael Nadal y Roger Federer sigue vigente para el mundo. Aunque muchas veces ellos parecen tomárselo de otro modo. Tanto que, aún con la tensión a flor de piel, con la adrenalina de una final ganada, "Rafa" tuvo palabras de calma para explicar el significado de otra victoria en Roland Garros, la 13ª en su carrera, justo con la que alcanzó al suizo en la cantidad de torneos de Grand Slam conseguidos: 20.

¿A eso le apuntó Nadal? No. Emocionado hasta las lágrimas, el mallorquín aseguró: "Este es un año difícil, pero ganar aquí significa mucho para mí. El triunfo no lo voy a tomar como que alcancé a Roger. Ese número no representa. Para mí, más representa el hecho de ganar acá por 13 vez acá, en el torneo que representa mucho para mi familia. Jugar acá es una verdadera inspiración. Esta cancha y este lugar son inolvidables".

"Esto va más allá de mis mejores pensamientos. Esta es la cancha más importante de mi carrera. Bajo estas circunstancias no lo puedo celebrar tan feliz, porque el torneo no se celebra bajo las mismas circunstancias, pero muchas gracias a todos", agregó, siempre con una mención sobre la pandemia de coronavirus que angustia al mundo.

Significados. En todo momento Nadal buscó significados. Y uno de ellos encontró como eje a su equipo de trabajo. "Con todo lo que pasé con las lesiones, sin la ayuda de mi equipo hubiera sido imposible volver. Por eso quiero agradecerle a mi equipo. A los que están acá y a los que no pudieron venir por la situación. Es uno de los peores momentos de la humanidad. Ojalá que toda la gente se mantenga con pensamientos positivos y salgan de esto pronto", sentenció.

El español Rafael Nadal besa a su esposa Maria Francisca Perello después de ganar la final del Abierto de Francia contra el serbio Novak Djokovic Crédito: REUTERS / Gonzalo Fuentes

En medio de agradecimientos a la organización de Roland Garros por haber llevado a cabo el torneo aún en tiempos de pandemia, Nadal reconoció a Djokovic: ""Quiero felicitar a Novak por otro gran torneo. En Australia, me liquidó. Hoy fue claramente para mí. Eso forma parte de nuestras confrontaciones".

Nadal y Djokovic, el duelo más repetido en la historia del tenis masculino profesional (55 partidos, 29 victorias para el serbio y 26 para el español.

Con la victoria número 100 de su carrera en París, Nadal se unió a Federer como los únicos hombres en ganar esa cantidad de partidos en un solo major desde que comenzó la Era Abierta en 1968. Federer lo ha hecho tanto en el Abierto de Australia como en Wimbledon.

