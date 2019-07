Federer y Diego Schwartzman se entrenan en All England Fuente: LA NACION

LONDRES.- El Aorangi Park es una suerte de porción aislada del bullicio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ubicado sobre uno de los extremos del complejo que cobija a Wimbledon, mucho más que el certamen de tenis más importante del mundo, el Aorangi es el área de canchas de entrenamientos, donde coinciden las mejores raquetas del circuito. En el court 15, uno de los más independientes de la zona, se oyen raquetazos y, también, un puñado de bromas. El reloj marca las 15.45 en Londres: a Roger Federer y a Diego Schwartzman les quedan 15 minutos de acción antes de que el turno se les termine y los saquen. "¡Hombreee!", grita uno de los jugadores, en idioma español, después de anotar una exquisita devolución de saque. ¿Quién de los dos lo hizo? Debería ser el Peque, claro. Pero no, el que grita y festeja es el suizo, el ocho veces campeón de Wimbledon . La conexión entre el gran Roger y el argentino es muy buena y, una vez más, se eligieron para practicar antes de debutar, este martes, en un Grand Slam. Federer frente al sudafricano Lloyd Harris (22 años, 86 del mundo), en el court central. Schwartzman (24° cabeza de serie) ante el australiano Matthew Ebden (31 años; 95° de ATP).

"Casi siempre los días previos a jugar en un Grand Slam tratamos de arreglar con Roger. A los jugadores top les encanta jugar con Diego, porque tiene buena onda y les da mucho ritmo. ¿Cómo arreglamos? Yo hablo con Ivan Ljubicic (entrenador de Federer). Normalmente esperás a que salga el cuadro, porque si te toca contra un zurdo, conviene hacerlo con otro", le cuenta Juan Ignacio Chela, coach del Peque, a LA NACION.

"Los entrenadores se escriben y dan el visto bueno. Obvio que nosotros también lo aprobamos. Está bueno poder combinar, sobre todo acá en Wimbledon, donde él (Federer) siempre viene con la intención de ganar y el entrenamiento sale muy bueno", aporta Schwartzman, también acompañado en Londres por su preparador físico, Martiniano Orazi, que recibió el guiño del suizo después de dar como bueno un revés con slice que acarició el fleje y el Peque, siempre en tono de broma, lo cantó malo. "¡Dale, Martiii!", gritó el argentino. "¡Good job!", festejó Federer, del otro lado.

Después de tantos ensayos compartidos, el jugador bonaerense y su equipo descubrieron una versión diferente a la que la mayoría podría imaginarse del máximo campeón de Grand Slam (con 20). Lejos de ser frío o distante, el helvético es sumamente descontracturado y suele bromear con los modismos argentinos. Schwartzman, relata: "Le gusta mucho la forma que tenemos de hablar nosotros. Le divierte escuchar 'Royer'. La pronunciación, con la y, lo hace reír y hasta lo practica un poco. Y yo también me divierto, porque sale un poco de lo que parece: un hombre perfecto suizo. Es todo lo contrario, es divertido y medio loco. Son experiencias que me voy a guardar siempre. Por más que a veces a él le agarre un poco de fiaca en los entrenamientos y no lo haga a full, porque al ser tan bueno lo aburre un poco. Estar un rato, compartir con uno de los mejores de la historia, es espectacular", añade el exnúmero 11 del tour.

"Todo el mundo lo ve serio y un poco frío a Roger, pero dentro de la cancha, en un entrenamiento, nada que ver: tira pelotazos, te imita, usa palabras en español o usa nuestro acento. Es muy gracioso", aporta Chela, que, como la mayoría en el mundo de las raquetas, venera al actual número 3 del mundo. "Roger me genera admiración total. Yo todavía lo veo y no puedo creer lo que hace, los cambios de dirección que consigue y los efectos que maneja., es un genio. Tiene un don. Nació para esto, está diseñado para jugar al tenis", expresa Chela, apenas un año y medio mayor que Federer.

Antes del debut en Wimbledon, Schwartzman tuvo, sin dudas, el mejor ensayo al que podía aspirar. Mucho más ahora que sabe lo que es ganar sobre césped (rompió esa barrera el año pasado, en el All England), superficie en la que acumula tres éxitos. "Estoy bastante bien. Me tocó un rival que dice que su superficie favorita es el césped, así que es peligroso, saca bien y es agresivo -analiza Schwartzman-. En los entrenamientos voy acomodándome a algunos tiros o puntos que son más difíciles acá, como las defensas, los de transición. Voy aprendiendo. También es cuestión de confianza: haber ganado el primer partido acá el año pasado me dio confianza y este año en el ATP de Queen's jugué mucho más suelto (cayó en los cuartos de final después de derrotar al kazako Alexander Bublik y al croata Marin Cilic, que defendía el título)".