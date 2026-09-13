Sabalenka rompió su raqueta e insultó a un camarógrafo tras perder la final del US Open

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka terminó visiblemente afectada tras la derrota ante la kazaja Elena Rybakina en la final del US Open. La ahora número 2 del mundo descargó su frustración con gestos de enojo que incluyeron la rotura de su raqueta y un insulto dirigido a un camarógrafo que la enfocaba.

Mientras la cámara registraba sus reacciones tras la definición del Grand Slam, la bielorrusa se dirigió hacia el camarógrafo para lanzar un contundente “fuck off”.

Sabalenka insultando

Poco después llegó otra imagen que se convirtió en símbolo de la frustración de la ex campeona. Las cámaras también capturaron el momento en que rompió su raqueta Wilson junto a su silla.

En su discurso como subcampeona Sabalenka reconoció su frustración:

“Lo último que quiero hacer en este momento es dar un discurso, pero haré lo mejor posible. Es difícil encontrar palabras en este momento. No esperaba algo así lidiando con una lesión. Aryna, eres una gran campeona. Felicitaciones a vos y a tu equipo por todos los logros. ¡No puedo encontrar las palabras ahora!“, expresó.

Sabalenka rompe la raqueta

Más tarde en la conferencia de presa atribuyó la rotura de la raqueta a un episodio para “liberar” su frustración:

“Es realmente difícil controlar tus emociones cuando perdés en la final de un Grand Slam y cuando estabas intentando lograr un tricampeonato. Si las hubiera guardado dentro de mí, ahora mismo o en la cancha no habría podido decir una palabra. Me habría puesto realmente desagradable. Quería liberar toda esa agresión y decepción afuera”.

La final estuvo marcada por la paridad durante buena parte de su desarrollo. Sin embargo, en el set decisivo, Rybakina (nueva número 1) logró sacar ventaja gracias a dos quiebres que resultaron determinantes para inclinar el encuentro a su favor. La campeona construyó el triunfo a partir tarea defensiva, una eficaz devolución de saque y once aces que le permitió sostener la iniciativa en los momentos más exigentes.

La bielorrusa cayó en tres sets (6-4, 5-7 y 6-2) ante la kazaja Elena Rybakina y no pudo lograr el tricampeonato en Flushing Meadows, donde defendía el título conseguido en 2024 y 2025.

Aryna Sabalenka descarga contra su raqueta la bronca por la final del US Open perdida ante Elena Rybakina Frank Franklin II - AP

Pero, además, cedió el número 1 del ranking y pasó a estar debajo en el historial con Rybakina en Grand Slams. Ahora, la kazaja la aventaja por una victoria: está 8-7 arriba.