Martín Jaite celebró la visita del presidente de la ATP: “Entiende que la gira sudamericana hay que potenciarla”

Cuando el italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, ingresó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club el sábado, lo recibió un rugido del público que, curiosamente, no llegaba desde el court central. Les preguntó a Martín Hughes (ejecutivo de Tennium, propietarios del Argentina Open) y a Martín Jaite (director del torneo) de dónde provenían los gritos y lo guiaron hacia el estadio 2, donde decenas de espectadores brasileños celebraban el triunfo de los doblistas Orlando Luz y Rafael Matos (este domingo, campeones).

“Cuando entró Andrea, que lo hizo por el portón 6, el área de jugadores, había mucho ruido y lo primero que preguntó es qué pasaba en la otra cancha. El sábado, generalmente, se juega todo en la cancha central. Pero tuvimos la suerte de que nos tocaron las semifinales de dobles con brasileños involucrados y él vio el movimiento que había y se sorprendió”, apuntó Jaite, ante LA NACION. Y siguió describiendo sobre la visita del máximo dirigente del organismo que administra el tenis masculino profesional: “También hacía mucho que no venía (2003, como jugador). Y anteriormente había venido a la Copa Ericsson, que se jugaba en las canchas de adelante. Vino con Pablo Andújar (español, miembro del board de la ATP), que sí había venido hacía dos años y él realmente fue quien vio los cambios de estos años. Vio una innovación que también te va pidiendo la ATP, que es cada vez más exigente con los estándares”.

Martín Jaite, Andrea Gaudenzi, Martín Hughes (Tennium) y Pablo Andújar (del board de la ATP), recorriendo el BALTC Argentina Open

Gaudenzi, reelegido hasta 2028, es el primer presidente de la ATP en el torneo porteño en doce años (el británico Chris Kermode, en 2014, había sido el último). Su presencia es sumamente importante porque se produce tras el anuncio de un nuevo Masters 1000, en Arabia Saudita desde 2028, que pone en jaque la ya resentida gira sudamericana, que incluye Buenos Aires, Río de Janeiro (de categoría 500) y Santiago de Chile (250).

El italiano, que fue 18° como jugador, en 1995, en los próximos meses deberá tomar una decisión sobre el reordenamiento del calendario 2028. Se espera que la oficialización se haga entre julio y agosto próximo.

“Estuvimos dando una vuelta por todo el predio. Quiso recorrer, porque hacía mucho que no venía, el Club House principal del club, y llegamos hasta ahí. Fuimos a la cancha 15, que es nuestro estadio 3. También miramos la tribuna de la cancha Bullrich. Básicamente vino a ver todo lo que le hablaban de Buenos Aires, lo que le decían del torneo, del ambiente que había. Nosotros naturalizamos algunas cosas, pero se valora mucho la historia y la cultura que tiene el argentino sobre el tenis. Sabía que habíamos tenido una muy buena convocatoria en la qualy. Le gustaron las áreas en general. Por lo que hablé, quedó contento. Ahora vienen las evaluaciones de los jugadores. No sé bien cómo es el reglamento, pero sé que de cada torneo toman la evaluación de veinte jugadores, en todos los puntos: transporte, hotelería, lavandería, pelotas, hospitalidad, comida, atención al jugador… Y nos dio muy bien. También está la evaluación del supervisor. Lo que nos dijo Andrea en todo el recorrido, porque después siguió hablando con Kristoff (Puelinckx, fundador de Tennium), es que la ATP entiende la potencia y la importancia de la gira sudamericana, no porque seamos unos genios, sino porque salen muchos jugadores. Entiende que la gira sudamericana hay que potenciarla y hay que buscarle la vuelta para acomodarla del 2028 para adelante”, relató Jaite, director del torneo que lleva 26 ediciones.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, y Danny Townsend, CEO de SURJ Sports Investment, firmando en París un acuerdo para llevar el décimo torneo Masters 1000 a Arabia Saudí ATP Tour

Jaite dijo que el torneo no sufrirá un cambio de fecha (más cerca de fin de año), como era una de las especulaciones. “Nada es oficial, pero en principio no, no tendría mucho asidero. También nos contó que lo de Arabia Saudita es un hecho, que ya está; están viendo en qué semana de febrero lo colocan. Hay que acomodarlo. El circuito está comprimido”, afirmó el extop ten. Y agregó: “Para nosotros fue un espaldarazo que haya venido, que haya visto lo que es Buenos Aires, las evoluciones y que vea que el torneo funciona con los estándares de la ATP”.

¿Qué opinó Jaite sobre la posibilidad de que el torneo salte de jerarquía, de 250 a 500? “Lo real es que la gira hay que potenciarla y, esto es una opinión personal: juntar dos torneos de 500 (pensando en Río) para que pueda competir contra otras giras, es una buena opción para que los jugadores puedan jugar dos 500, juntar mil puntos. Están viendo dónde reacomodan los torneos de la gira europea bajo techo de febrero. En 2027 seguimos de la misma manera y el cambio será en 2028. Estamos haciendo todo lo posible para crecer el día de mañana. Creo que se va a ir con una buena sensación. También es importante que haya un buen marco de gente. Son conscientes de que la gira sudamericana no se puede perder dentro del calendario”, expresó Jaite.

A mediados de 2023, Tennium y el BALTC acordaron la renovación del vínculo por diez años (2033). A partir de ese momento se impulsaron obras de manera conjunta, que incluyeron una nueva sala de jugadores, los vestuarios, el anillo perimetral del court central y la impermeabilización de una tribuna, entre otras. Pero muchos espectadores siguen lamentando que en el court central haya sillas de plástico (verde) y la posición de las cuatro torres de iluminación, que puede obstruir la visión. “Las dos cosas son difíciles de cambiar -dijo Jaite-. Una tiene mucha más importancia que la otra, que son las torres de iluminación. Y la otra tiene que ver con algo que no es estético. Tenés que conseguir unas butacas que sean impermeables a la lluvia y en Argentina la mayoría de las butacas que tienen apoya brazos son de plástico. Yo, cuando veo las butacas de plástico, también me pregunto: ‘¿Che, no es hora de cambiar?’. Pero hay que poder encontrar una butaca que se acomode a estar diez días a la intemperie. Entiendo lo que dice la gente. Pero en el estadio no se puede amurar, como en otros estadios. Es antiguo (en octubre cumplirá cien años) y si amurás algo se pierde la impermeabilización. Todo lo lindo que es, tiene ciertas restricciones”.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, durante su recorrido por el BALTC con Martín Hughes (Tennium) y Martín Jaite (director del torneo) Argentina Open

Hace unos días, en LA NACION, Puelinckx reconoció que le gustaría que los tenistas sudamericanos que se involucraran más en los reclamos. “Nosotros hacemos nuestra parte, pero los jugadores tienen que levantar la voz, porque en definitiva es su gira”, comentó. A propósito, Jaite añadió: “Hay jugadores que tienen más peso que otros. Si Alcaraz, Sinner o Djokovic dicen que hay que defender la gira sudamericana, van a tener más peso que los otros. Pero la suma de los jugadores también tiene un peso para la ATP”.

Gaudenzi observó la final de este domingo, entre Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi, en uno de los palcos de la Catedral del tenis, junto a Puelinckx y Andújar. Y este lunes viajará a Río de Janeiro, para visitar el ATP 500. Durante la premiación, el mayor de los hermanos Cerúndolo, el séptimo campeón local del torneo porteño, se movió por unos segundos de los agradecimientos y le envió un mensaje con simpatía a Gaudenzi: “Para ser un 250 esto es un lujo. Andrea, dale…“. El italiano sonrió y aplaudió. El tiempo dirá qué sensación tuvo y cuánto valor le dará a la gira para el futuro.