Se retiró Pablo Cachin, el cordobés que fue Top 50 y conquistó Gstaad

El tenista argentino Pedro Cachin decidió, este lunes, anunciar el final de su carrera deportiva, lo que realizó con un posteo en sus redes sociales, en el que explicó las razones de su determinación.

“Fue un viaje inolvidable, con muchas enseñanzas en el camino”, expresó el cordobés, que llegó a ser el N°48 del ranking en 2023 y conquistó el título del ATP de Gstaad, uno de los torneos más tradicionales de la gira europea de polvo de ladrillo, con un triunfo sobre el español Albert Ramos Viñolas. También obtuvo seis títulos en el ATP Challenger Tour.

“48 del mundo, se dice fácil pero no lo es. Para muchos significa sólo un número, para mí horas de entrenamiento, viajes, competencia, sudor y experiencias. Fue un viaje INOLVIDABLE, con muchas enseñanzas en el camino y con un objetivo claro, que en muchos momentos se veía borroso/lejano, pero que al final lo conseguimos. Digo conseguimos porque el tenis, es un deporte individual que se trabaja en equipo, familia y gente que invierten su tiempo en seguirte y apoyarte, desde cualquier parte y como puedan, para conseguir ese objetivo", escribió Cachin.

“Fui un privilegiado en haber competido en los mejores torneos y canchas del mundo, Rafa [Nadal] en Madrid, Novak [Djokovic] en Wimbledon, jugar Copa Davis, ganar un ATP, entre otras, pero tampoco olvidarme cuando viajaba sólo a los futures, el lugar donde las condiciones son precarias para jugar y todo se ve lejano”, recordó el cordobés.

Y finalizó: “Me voy con la cabeza tranquila y orgulloso por lo conseguido, habiendo dado todo de mi. Estas son algunas fotos que representan mis momentos más lindos que me devolvió el tenis. De más está decir que seguiré aliado a este deporte, porque es la pasión que me despierta cada día. Gracias a todos, por respetarme y ayudar a cumplir mi sueño. A mí familia, mi novia, mis amigos, la gente que siempre estuvo y estará, ¡de corazón gracias! Gracias tenis, por todas las experiencias vividas y enseñanzas".

Instantes después de su publicación, decenas de colegas comenzaron a dejarle mensajes de apoyo y felicitación por el camino recorrido, entre ellos Juan Martín del Potro, Francisco Cerúndolo, Guido Pella y Mariano Navone, entre otros.