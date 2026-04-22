Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles inicia el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica con partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En ambos certámenes los 32 mejores rankeados están preclasificados y esperan rival en la segunda etapa. En el de varones sobresalen Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (2°), quien es el segundo máximo favorito al título ante la ausencia del español Carlos Alcaraz por lesión. Entre las mujeres, las mejores sembradas son Aryna Sabalenka, la defensora del título y una de las máximas ganadoras de la historia con tres trofeos; y Elena Rybakina.

Jannik Sinner ganó los tres Masters 1000 de la temporada 2026: Indian Wells, Miami y Montecarlo Rebecca Blackwell - AP

En el primer día, en el campeonato masculino sobresalen los debuts de dos argentinos: Thiago Tirante se mide con el local Roberto Bautista Agut en el estadio Manolo Santana desde no antes de las 10; y Francisco Comesaña enfrenta al checo Tomas Machac desde no antes de las 10.30 en el Estadio 3.

Además, el belga Zizou Bergs y el croata Marin Cilic abren la jornada en el escenario Arantxa Sánchez mientras que el chileno Alejandro Tabilo se mide con el francés Valentín Royer a continuación de Comesaña.

Cuadro del Masters 1000 de Madrid masculino

La parte alta del cuadro del torneo individual masculino del Masters 1000 de Madrid

La parte baja del cuadro del torneo individual masculino del Masters 1000 de Madrid

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

2009: Roger Federer (Suiza).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Roger Federer (Suiza).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Rafael Nadal (España).

2015: Andy Murray (Gran Bretaña).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Alexander Zverev (Alemania).

2019: Novak Djokovic (Serbia).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Alexander Zverev (Alemania).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2024: Andrey Rublev (Rusia).

2025: Casper Ruud (Noruega).

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal (España) - 5 títulos

Roger Federer (Suiza) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Alexander Zverev (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Andre Agassi (Estados Unidos) / Juan Carlos Ferrero (España) / Marat Safin (Rusia) / David Nalbandian (Argentina) / Andrey Rublev (Rusia) / Casper Ruud (Noruega) - 1

Casper Ruud fue el campeón del Masters 1000 de Madrid en 2025 Manu Fernandez - AP

En el torneo femenino se presenta Solana Sierra, la única tenista argentina en el cuadro principal. La marplatense choca con la ucraniana Dayana Yastremska desde no antes de las 9 (hora argentina) en el Court 5.

Además, en el estadio Manolo Santana el día inicia a las 6 con la tunecina Zeynep Sönmez y la local Carlota Martínez Círez. Luego, desde no antes de las 12 Karolína Plíšková juega ante la austríaca Sinja Kraus (Q).

Cuadro del Masters 1000 de Madrid femenino

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Madrid 2026

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Madrid 2026

Todas las campeonas del Masters 1000 de Madrid

2009: Dinara Safina (Rusia).

2010: Aravane Rezai (Francia).

2011: Petra Kvitová (República Checa).

2012: Serena Williams (Estados Unidos).

2013: Serena Williams (Estados Unidos).

2014: Maria Sharapova (Rusia).

2015: Petra Kvitová (República Checa).

2016: Simona Halep (Rumania).

2017: Simona Halep (Rumania).

2018: Petra Kvitová (República Checa).

2019: Kiki Bertens (Países Bajos).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2022: Ons Jabeur (Túnez).

2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2024: Iga Swiatek (Polonia).

2025: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid