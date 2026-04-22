Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la primera jornada en la Caja Mágica se disputan partidos correspondientes a la ronda inicial de los torneos masculino y femenino
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Este miércoles inicia el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica con partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En ambos certámenes los 32 mejores rankeados están preclasificados y esperan rival en la segunda etapa. En el de varones sobresalen Jannik Sinner (1°) y Alexander Zverev (2°), quien es el segundo máximo favorito al título ante la ausencia del español Carlos Alcaraz por lesión. Entre las mujeres, las mejores sembradas son Aryna Sabalenka, la defensora del título y una de las máximas ganadoras de la historia con tres trofeos; y Elena Rybakina.
En el primer día, en el campeonato masculino sobresalen los debuts de dos argentinos: Thiago Tirante se mide con el local Roberto Bautista Agut en el estadio Manolo Santana desde no antes de las 10; y Francisco Comesaña enfrenta al checo Tomas Machac desde no antes de las 10.30 en el Estadio 3.
Además, el belga Zizou Bergs y el croata Marin Cilic abren la jornada en el escenario Arantxa Sánchez mientras que el chileno Alejandro Tabilo se mide con el francés Valentín Royer a continuación de Comesaña.
Cuadro del Masters 1000 de Madrid masculino
Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid
- 2009: Roger Federer (Suiza).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Novak Djokovic (Serbia).
- 2012: Roger Federer (Suiza).
- 2013: Rafael Nadal (España).
- 2014: Rafael Nadal (España).
- 2015: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2016: Novak Djokovic (Serbia).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Alexander Zverev (Alemania).
- 2019: Novak Djokovic (Serbia).
- 2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Alexander Zverev (Alemania).
- 2022: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2024: Andrey Rublev (Rusia).
- 2025: Casper Ruud (Noruega).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid
- Rafael Nadal (España) - 5 títulos
- Roger Federer (Suiza) / Novak Djokovic (Serbia) - 3
- Alexander Zverev (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2
- Andre Agassi (Estados Unidos) / Juan Carlos Ferrero (España) / Marat Safin (Rusia) / David Nalbandian (Argentina) / Andrey Rublev (Rusia) / Casper Ruud (Noruega) - 1
En el torneo femenino se presenta Solana Sierra, la única tenista argentina en el cuadro principal. La marplatense choca con la ucraniana Dayana Yastremska desde no antes de las 9 (hora argentina) en el Court 5.
Además, en el estadio Manolo Santana el día inicia a las 6 con la tunecina Zeynep Sönmez y la local Carlota Martínez Círez. Luego, desde no antes de las 12 Karolína Plíšková juega ante la austríaca Sinja Kraus (Q).
Cuadro del Masters 1000 de Madrid femenino
Todas las campeonas del Masters 1000 de Madrid
- 2009: Dinara Safina (Rusia).
- 2010: Aravane Rezai (Francia).
- 2011: Petra Kvitová (República Checa).
- 2012: Serena Williams (Estados Unidos).
- 2013: Serena Williams (Estados Unidos).
- 2014: Maria Sharapova (Rusia).
- 2015: Petra Kvitová (República Checa).
- 2016: Simona Halep (Rumania).
- 2017: Simona Halep (Rumania).
- 2018: Petra Kvitová (República Checa).
- 2019: Kiki Bertens (Países Bajos).
- 2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).
- 2022: Ons Jabeur (Túnez).
- 2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).
- 2024: Iga Swiatek (Polonia).
- 2025: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid
- Petra Kvitová (República Checa) / Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - 3
- Simona Halep (Rumania) / Serena Williams (Estados Unidos) - 2
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