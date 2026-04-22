Así quedó la tabla histórica de campeones del Masters 1000 de Montecarlo, tras el título de Jannik Sinner

El italiano venció en la definición a Carlos Alcaraz por 7-6 (5) y 6-3 y ganó por primera vez el trofeo en el Principado; desde este lunes volverá a ser el N° 1 del rankink ATP
- 4 minutos de lectura'
Jannik Sinner (2°) se quedó con el título en el Masters 1000 de Montecarlo que se llevó a cabo en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo y con su primera estrella en el certamen accedió a la tabla de campeones que tiene un claro dominador.
En la final, el italiano superó al español Carlos Alcaraz (1°) por 7-6 (5) y 6-3 y desde este lunes será nuevamente número 1 del ranking mundial de la ATP porque superará en puntos a su rival. Es la cuarta coronación seguida en Masters 1000 para el itálico y la tercera en el año después de Indian Wells y Miami. De hecho, igualó una marca solo obtenida anteriormente por Novak Djokovic: conquistar los tres primeros M1000 de la temporada.
En su camino a la coronación, Sinner comenzó su participación en la segunda ronda por ser preclasificado. En su debut venció al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0; luego al checo Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3; en cuartos al canadiense Felix Auger Aliassime por 6-3 y 6-4; y en semifinales al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-1 y 6-4.
El máximo ganador del Masters 1000 de Montecarlo es Rafael Nadal con 11 estatuillas (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018). Fue el gran dominador del torneo durante 15 años en los que construyó un palmarés que tiene ocho coronas más que el rumano Ilie Năstase, el sueco Bjorn Borg, el austríaco Thomas Muster y el griego Stefanos Tsitsipas.
La nómina la continúan varios tenistas con dos coronaciones: Guillermo Vilas, el sueco Mats Wilander, Ivan Lendl, el brasileño Gustavo Kuerten, los españoles Sergi Bruguera y Juan Carlos Ferrero; y Djokovic. Con una, además de Sinner, figuran Alcaraz, el chileno Marcelo Ríos, el español Carlos Moyá y los argentinos Alberto Mancini y Guillermo Coria, entre otros.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo
- Rafael Nadal (España) - 11 títulos
- Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3
- Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2
- Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) / Jannik Sinner (Italia) - 1
Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000
- 2000: Cédric Pioline (Francia).
- 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
- 2002: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2003: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2004: Guillermo Coria (Argentina).
- 2005: Rafael Nadal (España).
- 2006: Rafael Nadal (España).
- 2007: Rafael Nadal (España).
- 2008: Rafael Nadal (España).
- 2009: Rafael Nadal (España).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Rafael Nadal (España).
- 2012: Rafael Nadal (España).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Rafael Nadal (España).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2019: Fabio Fognini (Italia).
- 2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2023: Andrey Rublev (Rusia).
- 2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2025: Carlos Alcaraz (España).
- 2026: Jannik Sinner (Italia).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Masters 1000 de Montecarlo
Partidazo. Sinner lo hizo posible: venció a Alcaraz, ganó por primera vez en Montecarlo y vuelve a ser el número 1 del mundo
Duelo N° 17. Final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner hoy: horario y cómo ver online
TV y streaming del domingo. Racing-River, San Lorenzo, ligas europeas, Argentina sub 17, Alcaraz-Sinner y la definición de Augusta
- 1
Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo juega y cómo sigue el fixture
- 2
Carlos Diez, la nueva joya de Real Madrid que puede jugar en la selección argentina
- 3
Tras la polémica del Superclásico, River le pidió a la AFA que Héctor Paletta no vuelva a ser designado en sus partidos
- 4
Giuliano Simeone e Irene Ariza: el amor que nació en pandemia, se fortaleció en el momento más duro y hoy disfruta de un gran presente