Así quedó la tabla histórica de campeones del Masters 1000 de Montecarlo, tras el título de Jannik Sinner

Jannik Sinner (2°) se quedó con el título en el Masters 1000 de Montecarlo que se llevó a cabo en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo y con su primera estrella en el certamen accedió a la tabla de campeones que tiene un claro dominador.

En la final, el italiano superó al español Carlos Alcaraz (1°) por 7-6 (5) y 6-3 y desde este lunes será nuevamente número 1 del ranking mundial de la ATP porque superará en puntos a su rival. Es la cuarta coronación seguida en Masters 1000 para el itálico y la tercera en el año después de Indian Wells y Miami. De hecho, igualó una marca solo obtenida anteriormente por Novak Djokovic: conquistar los tres primeros M1000 de la temporada.

En su camino a la coronación, Sinner comenzó su participación en la segunda ronda por ser preclasificado. En su debut venció al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0; luego al checo Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3; en cuartos al canadiense Felix Auger Aliassime por 6-3 y 6-4; y en semifinales al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-1 y 6-4.

El máximo ganador del Masters 1000 de Montecarlo es Rafael Nadal con 11 estatuillas (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018). Fue el gran dominador del torneo durante 15 años en los que construyó un palmarés que tiene ocho coronas más que el rumano Ilie Năstase, el sueco Bjorn Borg, el austríaco Thomas Muster y el griego Stefanos Tsitsipas.

Jannik Sinner logró su séptimo triunfo sobre Carlos Alcaraz y conquistó el Masters 1000 de Montecarlo VALERY HACHE - AFP

La nómina la continúan varios tenistas con dos coronaciones: Guillermo Vilas, el sueco Mats Wilander, Ivan Lendl, el brasileño Gustavo Kuerten, los españoles Sergi Bruguera y Juan Carlos Ferrero; y Djokovic. Con una, además de Sinner, figuran Alcaraz, el chileno Marcelo Ríos, el español Carlos Moyá y los argentinos Alberto Mancini y Guillermo Coria, entre otros.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) / Jannik Sinner (Italia) - 1

Rafael Nadal conquistó 11 veces el Masters 1000 de Montecarlo AP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000