Billie Jean King Cup: el equipo argentino viajará a Japón en busca del ascenso a la elite

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), capitaneado por Paola Suárez desde el inicio de la temporada, deberá visitar a Japón en noviembre para disputar los playoffs y buscar el tan ansiado ascenso al Grupo Mundial. El sorteo realizado en la sede de la Federación Internacional de Tenis en Londres determinó que el 20-21/11 o el 21-22/11 (a definir por el local), el conjunto nacional jugará por sexto año consecutivo esta instancia tras superar, hace un puñado de semanas, el Grupo Américas I en Ibagué, Colombia.

La Argentina actuó en la elite de la BJK Cup por última vez en febrero de 2015, ante Estados Unidos, en Pilará. En los últimos años, bajo la capitanía de Mercedes Paz, el equipo disputó cinco series de playoffs, pero no pudo ascender, el objetivo principal. En noviembre tendrá una nueva oportunidad.

Julia Riera, hace unas semanas en Ibagué: se convirtió en la jugadora argentina con más triunfos en la Billie Jean King Cup Prensa AAT

Japón, que a principios de mes perdió 3-1 con Italia de visitante, tiene en Moyuka Uchijima (actual 94° del ranking, 47° en mayo de 2025) a su mejor jugadora; además cuenta con la singlista Himeno Sakatsume (132°) y cuatro doblistas dentro de las mejores 60 jugadoras del mundo (Eri Hozumi, la N° 34, la principal). Naomi Osaka, actual 15° del mundo, no participa de la competencia desde 2024.

Vaya curiosidad: Suárez y Mariano Hood (el subcapitán) tendrán un desafío similar al que tuvieron Javier Frana y Eduardo Schwank para formar al equipo de la Copa Davis que en febrero pasado visitó a Corea del Sur en Busan, a pocas horas del arranque de la gira sudamericana ATP. El duelo de noviembre en Asia (seguramente sobre superficie dura) será en una época de torneos WTA 125 en Sudamérica, en polvo de ladrillo.

Los cruces de los playoffs de la BJK Cup

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup Prensa AAT

Recientemente en Ibagué, Suárez contó con Julia Riera (se convirtió en la jugadora argentina con más victorias en la competencia, con 25, una más que Gabriela Sabatini y Florencia Labat), Luisina Giovannini, Martina Capurro, Nicole Fossa Huergo y Carla Markus. Lógicamente, la capitana intentará tener en Japón a la marplatense Solana Sierra, la mejor argentina del ranking (88°). En Colombia tampoco jugó Jazmín Ortenzi (169°), la segunda mejor raqueta del WTA Tour.

En los playoffs de noviembre participarán las siete naciones perdedoras de los Qualifiers 2026 junto con las ganadoras del Grupo Regional I (la Argentina, una de ellas). El país anfitrión será el encargado de elegir la superficie, como es habitual. Cada serie se disputará en dos días: el primero contará con dos partidos de singles; el segundo comenzará con un match de dobles y continuará con otros dos encuentros individuales. Los siete países vencedores avanzarán a los Qualifiers 2027, mientras que los perdedores competirán en el Grupo Regional I de esa misma temporada.

Paola Suárez, la capitana del equipo argentino de la BJK Cup desde el inicio de esta temporada OMAR R.

Además de Japón vs. Argentina, los otros cruces serán los siguientes: Estados Unidos vs. Hungría, Brasil vs. Canadá, Polonia vs. Suecia, Francia vs. Australia, Tailandia vs. Suiza y Eslovenia vs. Indonesia.