Se sortearon los grupos del ATP Finals de Turín: Zverev y Alcaraz son los máximos preclasificados

El ATP Finals, el exclusivo torneo de Maestros en el que compiten los mejores ocho tenistas de la temporada, se iniciará el próximo domingo en el Inalpi Arena de Turín, el pabellón deportivo bajo más grande de Italia. Con el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz como preclasificados 1 y 2, ya se realizó el sorteo de los grupos, que quedaron distribuidos de la siguiente manera.

En el grupo bautizado “John McEnroe” jugarán Zverev (ganó el torneo en 2018 y 2021), el estadounidense Ben Shelton, el francés Arthur Fils y el español Rafael Jódar. Mientras que el grupo “Ivan Lendl” lo integrarán Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev (ganó el certamen en 2020), el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Frances Tiafoe.

The 2026 #NittoATPFinals groups are set! 🚨



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Zverev conquistó el ATP Finals en 2018 y 2021, y llega a Turín tras convertirse en el 30º jugador en ascender al N° 1 del mundo. Alcaraz, asimismo, jugará el torneo de Maestros por cuarta vez: alcanzó la final en 2023. El murciano ganó cuatro títulos este año, incluyendo el Abierto de Australia, el único Grand Slam que le faltaba; llega envalentonado a Turín, luego de obtener el Masters 1000 de París. El gran ausente será el italiano Jannik Sinner, que compitió por última vez en Wimbledon (ganó el trofeo) y se bajó por el resto de la temporada por una lesión de rodilla derecha (aspira a reaparecer en enero, en Australia).

El ATP Finals tendrá una bolsa de premios total que es récord: US$ 15.750.000. Un campeón individual invicto ganaría US$ 5.171.000, mientras que una pareja de dobles coronada en forma invicta se repartiría US$ 959.300. Turín, escenario del torneo desde 2021 (reemplazó a Londres), es la decimoquinta ciudad que organiza el prestigioso evento de final de año (la primera fue Tokio, en 1970; el torneo lo ganó el estadounidense Stan Smith).

Zeballos, otro de los Maestros

Por séptimo año consecutivo, Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de la historia, competirá en el ATP Finals, en pareja con el español Marcel Granollers. Ambos fueron finalistas en 2023 y tienen 16 títulos juntos, incluidos los de Roland Garros 2025 y 2026, y el US Open 2025.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos jugarán por séptima vez el ATP Finals en Turín Corinne Dubreuil/ATP Tour

El marplatense de 41 años y 5° del ranking, en dobles con el catalán de 40 años y 6° del mundo, integrarán el grupo llamado “Mark Woodforde”, junto con Christian Harrison (EE.UU.) y Neal Skupski (Gran Bretaña), los italianos Simone Bolelli/Andrea Vavassori y los alemanes Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Los primeros cabezas de serie, Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña), son los campeones defensores y encabezan el grupo “Todd Woodbridge” junto a Marcelo Arevalo (El Salvador)/Mate Pavic (Croacia), los fanceses Theo Arribage y Albano Olivetti, y los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos.