Se sorteó el cuadro de Wimbledon: los rivales de los argentinos, el regreso de Serena y el posible cruce de dos favoritos

Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, abre sus puertas este lunes 29 de junio. Tras la confirmación de los cuadros principales, la expectativa se centra en los tenistas argentinos, quienes ya tienen definidos sus caminos y rivales para la primera ronda del certamen, cuyos dos de sus mejores competidores, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, podrían verse las caras en semifinales.

Por el lado masculino

Los que hacen su debut el lunes 29 son:

Sebastián Báez (56° del ranking) empezará su quinto Wimbledon ante el veterano alemán Jan-Lennard Struff (36 años, 77°). La mejor actuación del bonaerense en el torneo fue en 2022, cuando alcanzó la segunda ronda tras vencer al japonés Taro Daniel. Registran un solo enfrentamiento entre ambos, con victoria para Struff en Montecarlo 2024.

Juan Manuel Cerúndolo (45°) se medirá contra el español Alejandro Davidovich Fokina (25°) en lo que será su segundo torneo en el césped londinense. Se midieron en el US Open 2023 y el triunfo fue para el ibérico.

Juan Manuel Cerúndolo, que viene de jugar en Eastbourne, tendrá como rival al español Davidovich Fokina Charlie Crowhurst - Getty Images Europe

Camilo Ugo Carabelli (57°) volvió a ingresar al certamen al igual que el año pasado y le toca frente a Daniel Mérida, 21 años, 85° del ranking y parte de la renovación del tenis español. Será el primer cruce entre ambos.

Thiago Tirante (54°), que hace unos días, en Eastbourne, consiguió la primera victoria sobre césped de su carrera, tras derrotar al británico Hamish Stewart, competirá contra el húngaro Fabián Marozsan (62°), en su debut en el cuadro principal.

Marco Trungelliti, el santiagueño de 36 años y 94° del mundo, vuelve a la competición tras cinco años y se enfrentará con el estadounidense Martin Damm (21 años y 105°). Si avanza hasta tercera ronda, podría medirse ante Novak Djokovic.

Los que se presentan el martes 30:

Francisco Cerúndolo, que viene de ganar sobre césped el ATP 500 de Queen’s, que también es en la misma superficie que el major, y que lo posicionó número 21 en el ranking, se enfrentará al español de 29 años Jaume Munar, que está en el puesto 44. Registran cinco enfrentamientos entre ambos con ventaja 3-2 para el argentino. La última vez que se cruzaron fue en Adelaida, con triunfo para Munar.

Francisco Cerúndolo llega en gran forma a Wimbledon tras haber conquistado el ATP 500 de Queen's Maja Smiejkowska - AP

El platense de 26 años Tomás Etcheverry (32°) jugará el cuarto Wimbledon de su carrera. El primer partido será ante el experimentado italiano Lorenzo Sonego, 31 años, 72° del mundo.

Mariano Navone (38°) debuta ante el flamante finalista de Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli (24 años, 10°).

Román Andrés Burruchaga disputará por primera vez un cuadro principal de Wimbledon y tendrá delante suyo nada menos que al 6° del ranking mundial, el australiano Alex De Miñaur, con quien nunca se enfrentó.

Por el lado femenino

La marplatense de 22 años Solana Sierra tiene un gran desafío en este torneo ya que defiende 235 puntos por haber llegado a 8vos la pasada edición. Comienza el lunes 29 ante la húngara Anna Bondar y si pasa la primera ronda, la lógica indica que será contra la estadounidense de su misma edad, Coco Gauff, que ya ganó dos Grand Slam y ansía su primer Wimbledon.

Solana Sierra llegó a octavos de final en Wimbledon en 2025 HENRY NICHOLLS - AFP

En tanto, la rosarina Nadia Podoroska, de 29 años, se medirá el martes 30 ante la ucraniana Marta Kostyuk, en lo que será su cuarto Grand Slam en la capital londinense.

Por otra parte la polaca Iga Swiatek comenzará la defensa de su título contra la estadounidense Taylor Townsend, mientras que la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se cruzará con la serbia Teodora Kostovic.

Por su parte, la joven rusa Mirra Andreeva, flamante campeona de Roland Garros, se medirá a la polaca Magda Linette.

El regreso de Serena Williams

Serena Williams se enfrentará a la australiana Maya Joint (N° 53 del ránking WTA) en la primera ronda de Wimbledon. Es el primer torneo individual en casi cuatro años para la estadounidense, tras el sorteo que se efectuó hoy viernes en Londres.

Disputó su último partido oficial el 2 de septiembre de 2022 en la tercera ronda del US Open frente a Ajla Tomljanović. En aquel momento, la leyenda estadounidense anunciaba que prefería utilizar la palabra “evolucionar” en lugar de “retiro”, y así dejó abierta la puerta a su futuro.

Serena Williams, en Estados Unidos, el día de su retiro del Tenis profesional en el año 2022. Frank Franklin II - AP

Williams, de 44 años, lleva sin jugar un match individual desde entonces y tan sólo disputó dos partidos de dobles desde su regreso al circuito a principios de junio.

La participación en el Grand Slam londinense de la exnúmero 1 del mundo fue posible gracias a una invitación de la organización. No está de más recordar que almacena 23 títulos de Grand Slam individuales. De esta impresionante cifra, se coronó campeona en el torneo de Wimbledon en 7 ocasiones.

Dobles

Además, Serena jugará con su hermana Venus el certamen de dobles. La argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio serán sus primeras rivales.