Sebastián Báez derrotó a Taylor Fritz por la United Cup y logró la mejor victoria de su carrera

Sebastián Báez (45° del ranking) consiguió una de las mejores victorias de su carrera. Con un excelente nivel de tenis, el bonaerense venció a Taylor Fritz (6° del mundo) en la segunda serie de la United Cup entre Argentina y Estados Unidos, donde a continuación Solana Sierra perdió por un doble 6-1 ante Coco Gauff. Ahora es el tiempo del dobles; Lourdes Carlé y Guido Andreozzi deberán ganar para que Argentina se clasifique a los cuartos de final de este certamen, preludio de una temporada en la que se avecina el Australian Open, primer Grand Slam del año.

Luego de un primer set adverso donde cayó por 6-4, el Báez se repuso y se llevó el segundo set por 7-5 y el set decisivo por 6-4.

“Después del quiebre del 4-5 del primer set hizo que vaya al banco y me diga (a sí mismo) que no me podía permitir terminar el partido sintiéndome de la misma manera de la cual me había sentido partidos anteriores contra él y contra rivales de su nivel”, expresó en conferencia de prensa sobre la clave de su victoria.

Después de cinco enfrentamientos, donde cayó siempre en sets corridos, Báez pudo derrotar al estadounidense y quitarse una espina en el comienzo del 2026. “Felicito a Fritz porque me venció muchas veces. Alguna vez tenía que ganar yo. Me sentí muy apoyado por la gente hoy, a la que le agradezco. Gracias a cada argentino que vino a alentar, siempre se siente. Vamos Argentina, loco”.

Con este resultado, Báez obtuvo su segundo triunfo ante un top 10 y se aseguró 90 puntos para el Ranking ATP. La primera victoria tuvo lugar en julio de 2022 donde derrotó al ruso Andrey Rublev (por entonces 8° del mundo) en las semifinales del ATP 250 de Bastad sobre polvo de ladrillo. Finalmente, caería en la final ante su compatriota Francisco Cerúndolo.

Báez endereza el rumbo

El comienzo del 2026 ha sido positivo para Sebastián Báez. Después de nueve meses, logró dos victorias consecutivas en el circuito ATP. La última vez había sido en el ATP 250 de Bucarest donde venció a Gabriel Diallo, Francisco Comesaña y Márton Fucsovics para alcanzar la final del torneo.

Asimismo, cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas a nivel ATP. A partir de los malos resultados, Báez no dudó en bajar al circuito Challenger para recuperar ritmo, aunque los resultados no se modificaron: cayó ante el n°200 del mundo en la primera ronda en Montevideo.

La última victoria de Báez ante un tenista top 15 había sido en el Masters 1000 de Roma, en mayo de 2025 ANTONY DICKSON� - AFP�

“Me vengo recuperando de muchas malas sensaciones y poder arrancar el año así me motiva mucho”, destacó el argentino tras su triunfo ante Fritz. Luego de la gira por Australia, el tenista bonaerense pondrá su atención en el circuito suramericano donde defiende la mayoría de los puntos que tiene (725 de 1145).

Solana no tuvo posibilidades ante Gauff

Solana Sierra (66° del ranking) poco pudo haber ante Coco Gauff (3° del ranking). La tenista nacida en Mar del Plata perdió por 6-1, 6-1 en apenas 58 minutos de juego.

Si bien Solana mostró un buen comienzo ante la jugadora estadounidense, con varias posibilidades de quiebre, la diferencia de jerarquía a nivel tenístico hizo que el partido cayera en las manos de la ganadora de dos Grand Slams.

En la United Cup, Solana Sierra disputó su primer encuentro ante una tenista Top 10 ANTONY DICKSON� - AFP�

De esta forma, la serie se definirá en el dobles mixto. La pareja integrada por Lourdes Carlé y Guido Andreozzi deberán ganar para que Argentina clasifique a los cuartos de final. En caso de una derrota, podrían quedar en el segundo lugar (si EE.UU. vence a España por 3-0) y los argentinos avanzarían a la siguiente instancia si logran ser el mejor segundo de los grupos que compitieron en Perth.