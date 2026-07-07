Wimbledon: Djokovic ganó una batalla de más de 5 horas, y se viene una semifinal de alto voltaje contra Sinner

Novak Djokovic y Lionel Messi juegan deportes distintos, pero comparten muchas cosas. Ambos tienen 39 años -el serbio es apenas cinco semanas mayor- y son leyendas vivas en sus respectivas disciplinas, y tienen bien ganado el derecho de entrar en la discusión entre los mejores atletas de la historia. Este martes, los dos festejaron. A los dos les costó. Sufrieron, pero siguen adelante, cada uno en lo suyo, en esa competencia por volver a acariciar la gloria, más de la que ya se han ganado con creces.

Messi festejó en Atlanta la victoria de la selección argentina sobre Egipto, que le dio a la albiceleste el pase a los cuartos de final del Mundial. Miles de kilómetros al este, al sur de Londres, Djokovic celebró sobre otro césped, el de Wimbledon, ese terreno que por décadas fue considerado como un Mundial del tenis.

Mientras el argentino mantiene la esperanza de obtener un segundo Mundial, el serbio sueña con sumar un octavo título en el All England y un 25° torneo de Grand Slam. Este martes, siguió adelante al vencer en los cuartos de final, en cinco disputados sets, al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto jugador mundial, en una batalla que duró 5 horas y 15 minutos -récord para un partido de esta instancia-, por 7-6 (12-10), 3-6, 6-3, 6-7 (4-7) y 7-6 (10-4), en un duelo que culminó a las 22.55, apenas cinco minutos antes del límite horario para las actividades en el tercer Grand Slam del año.

“He ganado con mi raqueta y con mucho corazón, manejando muy bien los nervios y la enorme tensión que se siente en este tipo de partidos”, destacó el serbio apenas terminó el encuentro. El viernes, se verá las caras, en busca de la final, con el italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y último ganador del torneo londinense.

“Sigo jugando al tenis por momentos como este. Me habría encantado que fuera la final”, dijo Djokovic con una sonrisa, alentado por su familia desde un palco, después de ensayar un festejo con bailecito en el court central. “No sé cómo va estar mi cuerpo mañana por la mañana, pero este ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera aquí”, agregó el legendario jugador, exhausto después de un cruce intenso.

Djokovic celebra tras su victoria sobre Felix Auger-Aliassime / Photo: Ben Whitley/PA Wire/dpa Ben Whitley - PA Wire DPA

Con su victoria sobre Auger-Aliassime, Djokovic llegó a 107 victorias en el pasto londinense, y así estiró su récord como el tenista con más triunfos en la prueba masculina de Wimbledon, luego de superar los 105 de Roger Federer. El próximo objetivo del hoy número 8 del mundo será tratar de igualar el récord de ocho títulos del suizo en Wimbledon.

Más temprano, Sinner le puso fin a una de las historias ‌más emotivas de este Wimbledon al imponerse al guerrero alemán Jan-Lennard Struff, conocido por su potente servicio, por 7-5, 7-6 (7-4) y 6-3. El germano, de 36 años y 74° del ranking, se había convertido en el jugador más veterano de la era profesional en llegar por primera vez vez a cuartos de final en un Grand Slam, en su participación número 47 en un certamen de este nivel.

Pero cualquier esperanza que Struff pudiera haber albergado de prolongar esa racha, se vio frustrada ‌de forma brutal por el italiano, máximo favorito. Al alemán, que llegaba a este partido con 100 aces en su cuenta, no le alcanzaron los 12 que disparó el martes para desestabilizar a Sinner. Al nacido en San Candido le bastó un quiebre en el undécimo game del primer set; luego salvó un punto de set en el 5-5 del segundo parcial, y arrasó en el tie-break para terminar de encarrilar el duelo.

Por su parte, Alexander Zverev tuvo que aguantar más tiempo del que hubiera deseado bajo ⁠un calor abrasador, al volver el martes a la cancha central para cerrar su victoria en cuarta ronda frente ‌a Jiri Lehecka y alcanzar por primera vez los cuartos de final de Wimbledon. El alemán, segundo ⁠cabeza de serie, se había acostado la noche anterior a un paso de ⁠hacer historia en Wimbledon, con una ventaja de dos sets y un 3-3 en el tercero.

El martes, en la reanudación, un Zverev en versión apática perdió 12 de los primeros 13 puntos y cedió el tercer set, pero consiguió recuperar la concentración para imponerse por 6-4, ‌7-5, 3-6 y 7-6 (8-6). Su intento de sumar la corona de Wimbledon a su primer título de Grand Slam, conseguido el mes pasado en Roland Garros, continuará con ‌un duro enfrentamiento en cuartos contra el estadounidense Taylor Fritz, este miércoles, en la Cancha 1 del All England. El otro cotejo de cuartos lo sostendrán, en el court central, el italiano Flavio Cobolli (10°), finalista del Abierto de Francia, con el británico Arthur Fery (114°), que lleva el cartel de Cenicienta del torneo, luego de ingresar en el cuadro principal desde la qualy.