Serena vuelve a la Catedral: el día en que Wimbledon mira más a una leyenda que a la supercampeona

LONDRES (enviado especial).- Wimbledon tendrá un martes de fuertes emociones: la campeona vigente abre su defensa en el court central como manda la tradición. Allí estará la polaca Iga Swiatek, todavía con el recuerdo fresco de aquella final arrolladora que la consagró el año pasado. Pero esta vez hasta la polaca tendrá que resignar la mayor atención, porque el gran imán del día -el hecho del que todos hablan en el All England- será el regreso de Serena Williams al singles femenino.

A los 44 años, con dos hijas, casi cuatro años después de su último partido individual, una pregunta atraviesa toda la competencia: ¿qué queda de la jugadora que intimidaba a generaciones enteras antes incluso de entrar a la cancha? La respuesta, por ahora, es un gran misterio. En el espacio de entrenamiento Aorangi -un predio de práctica solo reservado a los jugadores- se la vio golpear con la misma violencia de siempre tanto el saque como su derecha, esos golpes que resultaban definitorios. Hoy el mundo va a estar pendiente de qué tantas de esas armas conserva intactas a pesar del paso del tiempo.

Su rival será Maya Joint, australiana criada en Estados Unidos, de 20 años, una jugadora de perfil bajo y apodo simpático: “Ginger Ninja”. El contraste es evidente. De un lado, una de las figuras más grandes de la historia del deporte. Del otro, una joven que intentará descolgar el cuadro de su ídola. Joint ya sabe lo que es ganar títulos, pero presenta una temporada irregular, marcada por lesiones y derrotas. No parece el mejor momento para enfrentar a Serena, y menos a Serena en Wimbledon.

La propia Williams dice que llega sin grandes expectativas, pero a un animal competitivo como ella cuesta mucho creerle. La aparición de Serena en la gran escena londinense deja varios interrogantes: ¿Será solo un regreso emotivo pero esporádico? ¿Lo viejo funcionará? ¿Un capítulo imposible de la historia del deporte?

Serena Williams y un regreso del que habla todo el mundo del tenis. Foto: AELTC - Wimbledon

Más emociones en el All England

El programa femenino tiene, además, mucho más que nostalgia. Swiatek debutará ante Taylor Townsend, una rival complicada que es además número uno del mundo en dobles. La polaca arrastra el recuerdo de una Wimbledon 2025 demoledora, en la que cerró su campaña ganando 20 games consecutivos, incluida una final 6-0 y 6-0 ante Amanda Anisimova. Sin embargo, ella misma se encargó de bajar las expectativas porque perdió en césped el único partido que jugó antes de Wimbledon.

Elena Rybakina, campeona en 2022, también aparece como una amenaza seria en un cuadro femenino. Debutará ante Lois Boisson, la sensación local del último Roland Garros, y sabe que una consagración en Londres podría llevarla por primera vez a liderar el ranking.

Entre los hombres, Alexander Zverev llega con su nueva credencial de campeón de Grand Slam tras el suceso en Roland Garros. Ahora quiere trasladar esa confianza al césped, donde nunca pasó de la cuarta rueda. El problema, confesado por él mismo con mucha ironía en una conferencia de prensa, es que es alérgico al pasto. Su debut será ante el belga Alexander Blockx.

También volverá Grigor Dimitrov -uno de los mejores amigos de Serena Williams en el circuito-, invitado por el torneo tras cuatro meses afuera por lesión. A los 35 años, el búlgaro regresa al mismo torneo donde el año pasado se lesionó el músculo pectoral y perdió el título frente al italiano Jannik Sinner. Ahora empezará contra el australiano Dane Sweeny.

Stan Wawrinka y un debut con sabor a despedida en el All England ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

La jornada tendrá además una cuota británica con Billy Harris, aquel jugador que en sus comienzos vivía en una van, dormía en estacionamientos y cocinaba al costado de la ruta para financiar su carrera. Hoy, como número 155 del mundo, tendrá una parada complicada ante Karen Khachanov, 19° preclasificado.

Y en la hermosa cancha N°1, Matteo Berrettini y Stan Wawrinka protagonizarán un match con sabor a despedida para el suizo. Wawrinka, tres veces campeón de Grand Slam, jugará su 19° y último torneo en la Catedral.

No será un martes más en Wimbledon. El día 2 tendrá campeonas, candidatos y grandes regresos. Pero el gran momento será en el Centre Court y tendrá una protagonista excluyente: Serena Williams.

El martes de los argentinos