Serena Williams jugará en singles de Wimbledon a los 44 años y por primera vez en cuatro temporadas
La legendaria estadounidense, que ya había sido invitada desde el All England para actuar en dobles con su hermana Venus, ahora recibió un wild card para el cuadro individual
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La legendaria tenista estadounidense Serena Williams recibió una invitación y jugará el cuadro de singles de Wimbledon, en cuyo certamen de dobles ya estaba confirmada con su hermana mayor, Venus.
“No es sólo una exhibición, Serena Williams jugará el torneo individual femenino", comunicó la organización del tercer Grand Slam de la temporada, el más prestigioso, que comenzará el lunes 29 de este mes.
Serena, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, disputó su último partido individual en el US Open 2022, en cuya primera ronda perdió en tres sets ante la australiana Ajla Tomljanovic. En Wimbledon también actuó por última vez en 2022: perdió en la primera ronda frente a la francesa Harmony Tan.
“Creo que deberé practicar un poco más. Quiero jugar singles y veremos si puedo hacerlo. De lo contrario, ése no será mi objetivo ahora mismo”, respondió la menor de las Williams, hace unos días cuando reapareció en Queen’s, en el cuadro de dobles, al ser consultada sobre su eventual presencia en Wimbledon, donde ya había recibido una invitación para jugar en pareja con Venus, de 46 años.
Las hermanas estadounidenses ganaron un total de 14 títulos de Grand Slam en dobles, seis de ellos en Wimbledon (el más reciente en 2016). Venus volvió a jugar profesionalmente en 2025, mientras que Serena se presentó hace unos días en dobles del Queen’s Club Championships, con la juvenil canadiense Victoria Mboko (19), número 9 del mundo y quien sufrió una lesión de rodilla que impidió a la dupla continuar en el certamen tras un debut exitoso.
El anuncio de Wimbledon
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
La confirmación de la presencia en Wimbledon de las hermanas Williams se conoció horas antes de que Serena perdiera en la primera ronda del torneo de dobles del WTA 500 de Berlín, con la checa Karolina Muchova: por un doble 6-4 ante la neozelandesa Erin Routliffe y la mexicana Giuliana Olmos.
Serena Williams reveló que decidió volver a jugar oficialmente para que la vean sus hijas, motivo por el cual retornó a los courts en Londres luego de su eliminación en la tercera ronda del US Open 2022. La menor de las Williams, ganadora de cuatro medallas doradas olímpicas, 73 títulos de la WTA (23 de ellos en torneos individuales de Grand Slam), dio a luz en 2018 a su hija Olimpia, tras lo cual incluso se dio el gusto de volver al top ten del circuito femenino, mientras que cinco años después recibió a su segunda hija, Adira.
La propia Serena reveló tras su eliminación en Berlín que un pedido de Olympia la impulsó a presentarse en el torneo femenino de dobles de Wimbledon con su hermana Venus. La estadounidense había quedado habilitada para volver al tenis profesional en febrero pasado tras haberse sometido a controles antidoping aleatorios durante seis meses. Esos controles sorpresa de la Agencia Internacional de Integridad de Tenis (ITIA) obligaron a Serena a estar disponible una hora por día cada jornada durante seis meses.
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