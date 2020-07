La ex tenista rusa Maria Sharapova protagoniza un documental en el que narra su pesadilla tras el doping de 2016. Fuente: AP

"Aquella mañana me levanté y me sentí como si me estuviera preparando para un partido. Es muy duro pensar que tienes que enfrentarte al mundo y decir que lo has fastidiado todo". Esa frase acompaña el comienzo de 'Maria Sharapova: El Punto', el documental sobre la ex tenista rusa, ganadora de cinco trofeos de Grand Slam, que fue suspendida durante 15 meses por utilizar una sustancia prohibida en 2016 (meldonium).

Sharapova escribió una de las historias más ricas del tenis femenino profesional, con éxitos y derrumbes, con lesiones y brillantez, con impactos planos y gritos agudos, con facturación récord y la gran mancha del doping, que ella misma anunció el lunes 7 de marzo de 2016.

El documental, de Movistar+, acompaña los quince meses de suspensión de la ex jugadora y repasa su trayectoria con vídeos personales y material inédito.

La ex número 1 del mundo y ganadora de 36 títulos individuales (en 59 finales), contó, según el portal puntodebreak.com: "Después de la rueda de prensa [del 7 de marzo de 2016] borré todas las redes sociales de mi teléfono, para protegerme, mantener la cordura y protegerme de opiniones y juicios. Creo que nunca me ha preocupado lo que la gente piense de mí, pero de repente pasa esto y ves que te importa lo que sepan. Y eso me disgustó, fue muy desagradable sentirme tan pequeña. Mi madre me dijo que no pasaba nada si no podía volver a jugar al tenis nunca más. Se pasó semanas durmiendo conmigo para que estuviera acompañada. Mi padre también me acompañó mucho para asegurarse de que nada se salía de madre, que no empezaba a culpar a los demás. Había que tomar el control y saber que la habías cagado".

La ex tenista Maria Sharapova ganó cinco trofeos de Grand Slam, entre ellos Roland Garros 2014. Fuente: AFP

Tras la sanción, la jugadora nacida en Nyagan y que obtuvo US$ 38.777.962 por torneos oficiales, no fue capaz de recuperar la memoria tenística. Su último partido fue el 20 de enero pasado, en la primera ronda de Australia: perdió 6-3 y 6-4 ante Donna Vekic.