María Sharapova apareció con un look llamativo y muy pocos entendieron la referencia detrás
La tenista rusa fue incorporada al Salón de la Fama del tenis; para tal ocasión, lució una réplica de una mítica prenda, muy recordada por los fans
- 4 minutos de lectura'
María Sharapova, la icónica tenista rusa, acaparó todas las miradas en el US Open 2025 al lucir un llamativo vestido negro, que se viralizó en redes sociales porque la prenda rendía homenaje a un glorioso momento de su carrera: la coronación en el US Open 2006. En su incorporación al Salón de la Fama del tenis, la múltiple campeona de Grand Slams brindó un discurso y dejó a todos boquiabiertos con su look, que rememoraba uno de los capítulos más importantes de su carrera.
El diseño elegido por Sharapova para esta ocasión especial fue una versión moderna del icónico vestido negro de Nike que había usado originalmente durante su victoria en el US Open 2006, donde le ganó a Justine Henin. Aquella prenda original se inspiraba en el famoso “little black dress” de Givenchy, que Audrey Hepburn llevó en Breakfast at Tiffany’s, y destacaba por sus cristales de Swarovski en el escote. El nuevo modelo, sin embargo, presentaba un largo hasta la pantorrilla y una falda plisada inferior, en contraste con el corte original a mitad del muslo. Este cambio de diseño fue concebido para reflejar su evolución y marcar un momento distinto en su vida.
Complementando el atuendo, Sharapova lució un blazer a juego y unas zapatillas Nike Shox Z personalizadas, lo que consolidó un look que evocaba su imagen de campeona de 2006, pero con un toque contemporáneo. Este premio que recibió en la actualidad simboliza su reaparición en la escena del tenis, tras su retiro en 2020. El vestido, además, rinde homenaje al legado del primer vestido de gala usado por una jugadora en el US Open, lo que reafirma la tradición de Sharapova de fusionar deporte y moda.
La trayectoria de María Sharapova estuvo marcada por logros deportivos que la catapultaron al estrellato desde muy joven. En 2004, con apenas 17 años, sorprendió al mundo al ganar Wimbledon: derrotó en la final a Serena Williams. Este triunfo fue solo el inicio de una carrera excepcional que la llevó a conquistar cinco títulos de Grand Slam en diferentes superficies, un hito alcanzado por muy pocas jugadoras: Wimbledon (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) y Roland Garros (2012 y 2014). Con sus victorias en París, se unió al selecto grupo de tenistas en conseguir el Career Grand Slam, ganando los cuatro torneos grandes al menos una vez.
A lo largo de su carrera, Sharapova alcanzó el número 1 del ranking WTA en varias etapas (la primera vez en 2005) y acumuló un total de 36 títulos individuales, incluyendo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su estilo de juego era inconfundible, caracterizado por un potente saque y golpes agresivos desde el fondo de la pista, complementados por una mentalidad competitiva y una fortaleza mental en los momentos de presión que se convirtieron en su sello personal.
Sin embargo, su carrera también enfrentó desafíos. En 2016, fue suspendida por la ITF tras dar positivo en un control antidopaje por meldonium, una sustancia que había sido recientemente prohibida. La sanción de 15 meses interrumpió su trayectoria. Aunque volvió a competir después de la suspensión, no logró recuperar su mejor nivel. Finalmente, en febrero de 2020, Sharapova anunció oficialmente su retiro del tenis profesional. Su presencia en el US Open 2025, con un diseño que evoca su pasado glorioso y celebra su ingreso al Salón de la Fama, subrayó su inmenso impacto en el deporte, la moda y su innegable legado.
