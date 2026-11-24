Después de más de cuatro meses de tratamientos, consultas y espera, Jannik Sinner finalmente pasó por el quirófano. El italiano fue operado este martes de la rodilla derecha en la ciudad finlandesa de Turku, en una intervención que se desarrolló según lo previsto y que lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante unos tres meses.

La recuperación dejará al número dos del mundo fuera del Abierto de Australia (11 al 31 de enero), el primer Grand Slam de 2027 y un torneo especialmente significativo para él, ya que había conquistado las ediciones de 2024 y 2025.

La operación fue realizada por Lasse Lempainen, un especialista finlandés de prestigio internacional, acompañado por el médico personal del jugador, Herbert Schönhuber. Los médicos optaron por un alargamiento de la cintilla iliotibial, una estructura tendinosa ubicada en la parte externa de la rodilla. El objetivo es resolver una dolencia que viene afectando al tenista desde mediados de año y que no respondió a los tratamientos conservadores ensayados en los últimos meses. Según el especialista, se optó por el camino “menos traumático y más suave para el jugador”.

La jueza de silla comprueba el estado del italiano Jannik Sinner tras un resbalón durante su partido de primera ronda contra el serbio Miomir Kecmanovic, en la primera jornada de Wimbledon 2026, el último torneo que jugó GLYN KIRK - AFP

La lesión, diagnosticada como un síndrome de la cintilla iliotibial, comenzó a manifestarse a fines de julio, cuando Sinner retomó los entrenamientos en Montecarlo después de haber ganado Wimbledon. Desde entonces no volvió a competir. Su último partido oficial fue la final del All England Club del 12 de julio, en la que derrotó a Alexander Zverev. Había tenido una primera mitad de año brillante, como ganador de cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma).

La inactividad obligó al italiano a renunciar a buena parte de la temporada: Montreal, Cincinnati, el US Open, Pekín, Shanghái y las ATP Finals fueron algunos de los torneos que no pudo disputar. Su regreso dependerá de la evolución de la rehabilitación, aunque las previsiones más optimistas apuntan a que podría volver durante la gira europea de polvo de ladrillo, a partir de finales de marzo.

La elección de Lempainen también habla de la importancia del caso. El médico finlandés es uno de los especialistas más reconocidos de Europa en lesiones musculares y tendinosas. Realiza alrededor de 350 cirugías por año y trabajó con instituciones de primer nivel como Barcelona, Atlético de Madrid, Milan y Roma. Además, es profesor asociado de ortopedia deportiva en la Universidad de Turku.

A lo largo de su carrera trató a futbolistas como Ousmane Dembélé, Eder Militao, Marc-André ter Stegen, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Dani Ceballos, Juan Cuadrado y Artem Dovbyk. Uno de los casos que más notoriedad le dio fue la reconstrucción del tendón de Aquiles de Leonardo Spinazzola después de la grave lesión sufrida por el italiano durante la Eurocopa 2021.

La noticia de la operación tuvo repercusión inmediata entre los jugadores. En la concentración del equipo italiano de Copa Davis, Flavio Cobolli contó que se puso en contacto con Sinner apenas conoció la decisión. “Le escribí enseguida. No conocemos los detalles. Obviamente, lo siento; tener a Jannik en el circuito es importante para todos nosotros. Es una pieza fundamental del equipo, aunque ahora no esté aquí. Lo echamos de menos, igual que todos los aficionados italianos”, señaló.

También habló Carlos Alcaraz, su principal rival en el circuito y uno de los jugadores que más sintió su ausencia esta temporada. “Todos sabemos lo importante que Jannik Sinner es para el tenis, no solo en Italia, en todo el mundo”, afirmó. El español agregó: “Le echo de menos, como todos. Es mucho tiempo de espera, deseando volverlo a ver en la pista. Deseo que se recupere lo mejor y antes posible”.

El saludo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Monte Carlo, este año; el español le dio su apoyo VALERY HACHE - AFP

Alcaraz, que este año atravesó una recuperación por una lesión en la muñeca derecha, también se mostró optimista de cara al futuro del italiano. “Volverá más fuerte incluso. Estoy seguro de ello”, aseguró.

Mientras Sinner inicia ahora el proceso de rehabilitación, el circuito perderá durante varios meses a una de sus principales figuras. Su ausencia ya se hizo sentir en la segunda mitad del calendario y seguirá extendiéndose durante el arranque de 2027. El objetivo, ahora, es dejar atrás definitivamente una lesión que alteró por completo los planes de una temporada que había alcanzado uno de sus puntos más altos con la conquista de Wimbledon.