Sorpresa en el tenis: se retiró Gael Monfils, pese a que había anunciado más torneos en la temporada

Gael Monfils volvió a sorprender. Ya está oficialmente retirado desde hace unos días, pese a que se lo esperaba la semana próxima en el ATP de Lyon (donde había recibido una invitación) y en el Masters 1000 de París, desde el 2 de noviembre, para una última función. El francés de 40 años, que actuó por última vez el 3 de septiembre, en el US Open (perdió en la segunda ronda ante el local Learner Tien), apareció en el listado de jugadores retirados de la International Tennis Integrity Agency, que tiene a cargo los controles antidoping obligatorios.

Gael Monfils: siempre representó el espectáculo en el court y buen humor Mark J. Terrill - AP

El responsable de comunicación de la ITIA, Adrian Bassett, le confirmó al diario L’Equipe que Monfils les confirmó que está retirado. “Nos informó que ahora se lo considera retirado y ya no tiene permitido participar en torneos”, apuntó Bassett, en Londres. Fue el 5 de este cuando Monfils apareció -en forma sorpresiva y discreta- en la lista de jugadores retirados. “Esto exime al jugador de los controles antidopaje y, técnicamente, tendría que someterse a seis meses de pruebas fuera de competición antes de poder volver a competir, como hizo Serena Williams”, comentaron desde el organismo de integridad del tenis.

Las reglas de la institución encargada de la lucha contra el dopaje en el tenis (y también contra los amaños de partidos y las apuestas) obligan a los jugadores activos a estar disponibles a controles aleatorios durante seis meses antes de poder volver a jugar competiciones oficiales.

Grandes puntos de Monfils

“El próximo capítulo será en las finanzas. Voy a ser gestor de patrimonio en una empresa en Suiza que se llama Alphaswiss. Empezaré allí el año que viene”, había dicho Monfils en Nueva York, el mes pasado, luego de perder con Tien en Flushing Meadows. Antes del final de su carrera, el atleta nacido en París y esposo de la tenista ucraniana Elina Svitolina (actual número 6 del WTA Tour), tenía previsto jugar un puñado de torneos. Sin embargo, en forma sorpresiva, ello ya no ocurrirá. La Pantera Monfils todavía no se manifestó al respecto.

Gael Monfils, el último eslabón de una destacada generación de tenistas de Francia kai Pfaffenbach - Reuters

Con su retiro, finalmente, se termina una camada de tenistas franceses excepcional, que tuvo a Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet y Gilles Simon como referentes. La cuenta pendiente de esa camada fue no haber podido ganar Roland Garros: el último campeón local en el Bois de Boulogne fue Yannick Noah, en 1983. “Es un tipo muy gracioso y un rival muy difícil. Y, aunque suene raro, cuanto más ventaja tenías contra él, ¡más difícil era jugarle! Se relajaba y empezaba a intentar jugadas arriesgadas, a meter tiros entre las piernas... Espero que esté bien porque me imagino que quería jugar en París. No sé qué le pasó, pero espero que esté bien, que sea feliz. Ha tenido una carrera increíble. No creo que nadie encuentre nada negativo que decir sobre él", señaló hoy el ruso Daniil Medvedev, actual 6°, durante el Masters 1000 de Shanghái.

Pareja de tenistas: Elina Svitolina y Gael Monfils, durante el último US Open Yuki Iwamura - AP

Profesional desde 2004 y ganador de trece títulos, el jugador diestro siempre brindó espectáculo y alcanzó en dos ocasiones las semifinales de Grand Slams: en Roland Garros 2008 y en el Abierto de los Estados Unidos 2016. También disputó tres finales de Masters 1000, dos en París (2009 y 2010) y una en Montecarlo (2016). Además, sólo por torneos jugados, emboló US$ 25.000.000.