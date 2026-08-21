Thiago Tirante perdió con Arthur Fils y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El gran torneo de Thiago Tirante llegó a su fin este jueves. El jugador 50° del ranking mundial de tenis cayó por 6-3 y 6-2 ante el francés Arthur Fils (21° preclasificado), al que enfrentó por primera vez, y quedó eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, en el cemento del Lindner Family Tennis Center de Ohio.

El platense, que nunca había llegado a esa instancia en un torneo de esa categoría ni fuera del polvo de ladrillo, jugó el mejor torneo de una trayectoria profesional todavía sin títulos fuera de las seis coronaciones en los Challengers. Justo cuando están en el umbral del US Open, el último Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal comenzará el domingo 30 de este mes. Pese a la caída, se permite ilusionarse por la semana que transitó.

Entre diestros con una enorme fortaleza en el servicio y un juego similar, los puntos fueron mayormente rápidos desde el inicio. Conservar el saque era el tesoro más preciado, tomar bien la devolución valía oro, lograr el quiebre no tenía precio. Una doble falta y una pelota larga de Tirante de manera consecutiva rompieron la monotonía de los games, en detrimento suyo; eso le dio el break a Fils para ponerse 5-3 y, enseguida, cerrar el primer parcial, en 29 minutos. El galo, bastante más sólido y con mayores recursos con el primer golpe, no le perdonó los errores al argentino.

El segundo set ofreció peloteos algo más largos, que casi siempre concluyeron en punto para el europeo. Y el tercer game marcó la suerte de Thiago, que estuvo muy errático en el servicio y lo cedió sin siquiera sumar, incluso con una pelota que dio en la red cuando le volvía y lo desairó, para convertirse en el 1-2. Entonces, quedó corriendo de atrás, otra vez.

Bajo presión, las variantes que intentaba Tirante chocaban contra la firmeza de su rival, que pronto volvió a quebrar (1-4). Le puso amor propio para levantar un primer match point y achicar la diferencia en el séptimo game, pero en el siguiente Fils lo cerró con su saque, en una hora y cuatro minutos.

🇦🇷 Tirante cayó ante Fils y se despidió de #Cincinnati. ¡Torneazo, Thiago! 👋



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No obstante la derrota, el gran momento de Tirante, de 25 años, se expresa en que en la temporada vigente venció a ocho rivales ubicados en el top 20: Francisco Cerúndolo (19°) en Río de Janeiro, Ben Shelton (9°) en Houston, Tommy Paul (18°) en Madrid, Cameron Norrie (19°) en Roma, Flavio Cobolli (12°) en Roma, Taylor Fritz (9°) en Montreal y Novak Djokovic (5°) y Jakub Mensik (16°) en el certamen en disputa. Otro dato: en Cincinnati, ningún argentino llegaba a los cuartos de final desde que lo hiciera Juan Martín del Potro en 2018.

Hace apenas un mes, el platense se había visto obligado a retirarse sin presentarse a su partido de cuartos de final del ATP 250 de Bastad debido a una lesión abdominal y pocos podían imaginar lo que vino después, llegando incluso a los octavos del Masters 1000 de Canadá. Y eso incluye un progreso en el cuadro de Cincinnati en el que le ganó en el debut una batalla de tres tie break al británico Jan Choinski (77°), remontó sin perder la concentración el duelo ante el dolorido serbio Novak Djokovic, fue sólido para doblegar por un doble 7-6 al ascendente español Martín Landaluce (67°) y reaccionó también frente al checo Jakub Mensik para imponerse por 6-4 en el tercer set. Un campeonato bárbaro.

El vencedor se medirá en las semifinales con el italiano Flavio Cobolli (10°), que en el primer turno eliminó al estadounidense Tommy Paul (24°) por 2-6, 6-3 y 6-4 en una hora y 57 minutos.

Rybakina abandonó y Sabalenka sigue siendo la N°1

A días del arranque del Abierto de Estados Unidos, la kazaja Elena Rybakina abandonó ante la polaca Iga Swiatek este jueves por una lesión en los cuartos de final del Abierto de Cincinnati femenino. La número dos del mundo perdía por 4-1 cuando dejó la cancha central y ese percance la dejó sin opciones de arrebatarle esta semana el primer lugar del ranking de la WTA a Aryna Sabalenka.

Para desbancar a la bielorrusa, eliminada en octavos, Rybakina necesitaba avanzar hasta la final del domingo. En caso de que la lesión se lo permita, su siguiente oportunidad será en el US Open: se retiró después de 31 minutos de juego cuando estaba siendo ampliamente superada.

Elena Rybakina retires from her match against Iga Swiatek in Cincinnati.



Wow… this is heartbreaking.



Hoping it’s not an Achilles injury ahead of the U.S. Open.



She was two wins away from the #1 ranking.



Hopefully she’ll be okay and recover quickly.



❤️‍🩹 pic.twitter.com/P6QkNqlDBN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026

La vigente campeona del Abierto de Australia, que había sufrido un quiebre en su primer juego al saque, detuvo el juego de forma repentina sin poderse apoyar aparentemente sobre el talón izquierdo. Tras ser atendida en la silla, Rybakina regresó a la pista pero, tras jugar un solo punto, anunció su abandono.

“Honestamente, me estaba dando ansiedad solamente con ver esta situación. Espero que Elena esté bien. Obviamente, el próximo torneo es la prioridad. Sé que este también es importante, pero el US Open es el US Open”, le deseó la ex número uno tras el encuentro.