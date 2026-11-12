Thiago Tirante venció a Shevchenko y es semifinalista en el ATP de Estocolmo

En el final de la temporada, la más valiosa de su carrera, el tenista argentino Thiago Agustín Tirante (25 años, 51° del ranking) no se guarda nada. En los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo, sobre superficie dura y bajo techo, se impuso en un desgastante partido frente al peligroso kazajo Aleksandr Shevchenko (107°, proveniente de la clasificación) por 7-6 (7-5), 6-7 (5-7) y 6-3, en dos horas y 49 minutos.

Este viernes, desde las 10 de la Argentina (por Disney+), se medirá en las semifinales con el chileno Alejandro Tabilo, 31° del mundo, que superó al estadounidense Alex Michelsen por 7-5 y 7-6 (7-2). El historial entre los sudamericanos está en favor de Tabilo por 2-0 (partidos en Río de Janeiro y Santiago de Chile, ambos en febrero pasado).

El platense Tirante festejando en Estocolmo, el último ATP 250 del año x.com/ATPTour_ES

El platense Tirante, que comenzó el año siendo 103° del tour y en el ranking en vivo ya figura como 48°, volvió a derramar sobre la cancha los poderosos recursos que sigue madurando, especialmente el saque (conectó 20 aces) y la derecha, frente a un rival que había eliminado al último campeón del torneo (el noruego Casper Ruud) y que también ostenta poderosos impactos. Tras dos primeros sets sumamente parejos, el bonaerense logró el primer quiebre de servicio en el cuarto game del tercer parcial y se adelantó 4-1. Shevchenko empezó a tomar todavía más riesgos ante un Tirante que empezó a sentir el trajín del match pero, sin embargo, tuvo lucidez para cerrar el encuentro.

Un punto que levantó una ovación

Además de los aces, Tirante cometió tres dobles faltas, logró el 56% de primeros servicios, ganando el 86% de puntos con el primer saque y el 54% con el segundo. Shevchenko sólo tuvo tres chances de quiebre, pero no pudo concretar ninguna. En cambio el argentino dispuso de cinco break points y pudo conseguir el rompimiento una vez, un momento bisagra del match. Con la victoria, Tirante supera en las posiciones en vivo a Mariano Navone (49° en vivo) y queda como el tercer argentino de mejor ranking, tras Francisco Cerúndolo (20°) y Tomás Etcheverry (29°).

El tradicional torneo de Estocolmo (la actual es la edición número 57) tiene a un semifinalista argentino por primera vez desde 2018: el tandilense Juan Martín del Potro, campeón en Suecia ese año y el anterior. Se trata de la tercera semifinal ATP para Tirante, aunque la primera sobre superficie dura: lo había sido en Bastad 2024 y este año en Houston, siempre sobre polvo de ladrillo.

Así cerró el partido Tirante

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This Center Court humdinger goes the way of @TiranteThiago who is through to the semi-finals in Stockholm! @bybitsthlmopen | #BybitStockholmOpen pic.twitter.com/o5KFJwB8Wl — ATP Tour (@atptour) November 12, 2026

Tirante, entrenado por Miguel Pastura y Antonio Couvert (quien lo acompaña en Estocolmo), se transformó en el segundo jugador argentino en sumar 30 victorias en la temporada, detrás del porteño Fran Cerúndolo, con 38.

Es un año de evolución constante para Tirante (diestro, de 1,85m): comenzó enero siendo 103°, fue uno de los pocos que aceptaron la convocatoria del capitán Javier Frana para jugar la serie de Copa Davis en febrero en Corea del Sur, hizo semifinales de Houston, alcanzó la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid (con triunfo ante Tommy Paul, por entonces 18°, incluido), llegó a los 8vos de final del Masters 1000 de Roma (derrotó al italiano Flavio Cobolli), hizo 8vos de final en el Masters 1000 canadiense y cuartos de final de Cincinnati, con el triunfo ante Novak Djokovic en la segunda ronda como uno de los más especiales de su joven carrera. Este viernes, en el tradicional estadio del Royal Tennis Hall, construido en 1943 y con butacas de madera, irá por más.