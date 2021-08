Tokio 2020. Zverev, tras los pasos de Steffi Graf: ganó el oro olímpico en “la mejor semana” de su vida

Siempre equilibrada y respetuosa, en algún rincón de Las Vegas, donde vive junto con Andre Agassi y los hijos de ambos, la alemana Steffi Graf habrá soltado una mueca de alegría al enterarse de la noticia. Su compatriota, Alexander Zverev, el actual número 5 del mundo de las raquetas, coronó una semana de ensueño en Tokio 2020 obteniendo la medalla de oro en singles, tal como lo hizo ella en 1988. La performance de Sascha tuvo un condimento extra, claro: en las semifinales derrumbó al serbio y N° 1, Novak Djokovic, que buscaba el único trofeo grande que no ostenta en su colección (la máxima presea individual olímpica), con el anhelo de conquistar el US Open en pocas semanas y completar el Golden Grand Slam, algo que sólo consiguió la histórica rival de Gaby Sabatini hace 33 años.

Después de lograr una victoria de alto impacto frente a Djokovic en las semifinales, el jugador nacido hace 24 años en Hamburgo no disminuyó su enfoque, al contrario. En la final olímpica derrotó al ruso Karen Khachanov (25° del mundo; 25 años) por 6-3 y 6-1, en 79 minutos, y sumó el decimosexto título individual de su carrera, el tercero en la temporada actual (Acapulco y el Masters 1000 de Madrid).

El alemán Alexander Zverev celebrando su victoria en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra el ruso Karen Khachanov. TIZIANA FABI - AFP

Zverev, número 3 del ranking en 2017, ya ostenta cuatro trofeos de Masters 1000, una Copa de Maestros en Londres 2018 y un oro olímpico. Desde hace tiempo está en búsqueda de dar otro salto y obtener su primer Grand Slam. Ya estuvo cerca: fue finalista del US Open 2020.

Zverev se encumbra como el primer tenista alemán hombre en ganar una medalla de oro olímpica en singles, superando lo hecho por Tommy Haas en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cuando logró la presea de plata al caer en la final con el ruso Yevgeny Kafelnikov. Boris Becker y Michael Stich, asimismo, ganaron el oro olímpico, pero en dobles, en Barcelona 1992.

Frente a Khachanov, Zverev logró el 69% de primeros servicios, ganó 26 de los 31 puntos disputados con el primer saque, anotó seis aces, no cometió doble faltas (un punto que suele traerle muchos dolores de cabeza), le quebró cuatro veces el saque al rival y logró 16 tiros ganadores. “Nunca he sentido algo como esto, es la mejor semana de mi vida. Siempre quise ganar una medalla olímpica, ahora me veo el oro colgado del pecho y me parece increíble”, expresó Zverev, emocionado. En los últimos tiempos, el alemán no sólo fue noticia por su rendimiento tenístico, sino también por una denuncia por maltrato realizada por una ex novia, situación que lo mantuvo en el ojo de la tormenta.

El podio del tenis en Tokio 2020: el ruso Karen Khachanov (plata), el alemán Alexander Zverev (oro) y el español Pablo Carreño Busta (bronce). TIZIANA FABI - AFP

El británico Andy Murray había sido el último campeón olímpico en Río de Janeiro 2016 (venciendo al tandilense Juan Martín del Potro en la final) y Londres 2012.

En el Ariake Tennis Park, el podio lo completó el español Pablo Carreño Busta, que en la definición por el bronce derrotó a Djokovic por 6-4, 6-7 (6-8) y 6-3. “Gané la Copa Davis y he llegado lejos en otros torneos, pero ganar una medalla olímpica es indescriptible”, expresó Carreño Busta, que jugó por primera vez los Juegos Olímpicos.

LA NACION