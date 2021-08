Sofía Maccari: la jugadora “prohibida” que empuja a las Leonas para un duelo crucial

TOKIO.- La inestabilidad aqueja a Las Leonas en Tokio 2020: el equipo no luce sólido y la falta de contundencia en el arco rival es un déficit determinante, porque viene facilitando la tarea de los rivales: sucedió en el debut ante Nueva Zelanda (3-0 en contra) y en el último encuentro de la zona de grupos frente a Australia (2-0). La selección, mezcla de desajustes e inexperiencia, juega de igual a igual contra cualquiera, no es menos que nadie, pero dilapida situaciones de gol y opciones de córner corto. Entonces, tarde o temprano, los oponentes se aprovechan. Es lo que no deberá suceder en los cuartos de final ante Alemania, que perdió ante Holanda por 3 a 1 y finalizó segundo en el otro grupo.

En el duelo ante las germanas, que se disputará este domingo a las 21.30 de nuestro país, las Leonas se jugará la chance de luchar por las medallas o emprenderá la vuelta a casa. Los otros partidos de cuartos serán Holanda-Nueva Zelanda, España-Gran Bretaña y Australia-India.

“Ahora empieza otro torneo, lo verdadero. Y el grupo está bien, realmente está bien. Son golpes que nos sirven de aprendizaje y nos dan más cosas más mejorar”, asegura Sofía Maccari, que disputó sus primeros minutos de estos Juegos ante Australia y es considerada por el cuerpo técnico como una mujer fundamental para mantener en alto el espíritu del grupo.

La chica de San Fernando, de 37 años, no jugaba oficialmente en las Leonas desde las semifinales de la Pro-League que se disputaron en Londres en 2013. Un larguísimo paréntesis que arrancó cuando el DT Emanuel Roggero decidió sacarla del plantel al regresar al país. “Inesperadamente, Manucho hizo un descarte debido a unas situaciones del equipo y fue una salida muy dolorosa, porque después de muchos años me había hecho un lugarcito; no indispensable, pero sí como una buena pieza de recambio”.

Maccari terminó siendo el fusible de una interna grupal y quedó señalada como una suerte de jugadora “prohibida”, ya que nunca más volvió a ser convocada por los diferentes técnicos, pese a su comprobada jerarquía y su versatilidad para desempeñarse como defensora, mediocampista o delantera. Sufrió mucho y con el tiempo reacomodó su vida dentro del hockey como entrenadora, hasta que… “Siempre seguí entrenándome con el club, pero no pensando en volver a la selección. Jamás. Hasta que un día sonó el teléfono: era el Chapa Retegui y me subí a este micro. Para mí implicaba un lindo desafío, significaba volver y ahora quiero irme con otra sensación de la que me fui en su momento”.

Confiesa que recién en la última etapa de este ciclo olímpico empezó a sentirse a punto y con verdaderas posibilidades de quedar entre las 16 o 17 convocadas para Tokio 2020. “Necesitaba un cierre más feliz en la selección, porque el otro había sido muy duro; es por eso que lo estoy disfrutando tanto. Las medallas quedarán en un cajón, de acá me quedo con las vivencias con la gente, que es lo más importante”.

Maccari se aplica a la marca en el partido ante Australia

Sus anteriores Juegos Olímpicos habían sido en Londres 2012, también bajo la dirección de Carlos Retegui. “De aquellos Juegos a estos de Tokio se juega otro hockey y la gente lo tiene que saber. A veces esperan que sea un hockey más posicional o de otra época, pero hoy es todo más vertical, de ida y vuelta y “peligroso”, por decirlo de alguna manera. Nuestro equipo está creciendo en muchas cosas, pero la diferencia más grande está en el tipo de hockey, que cambió rotundamente en su manera de jugarlo”.

Acostumbrada a enfrentar etapas decisivas en su período en las Leonas entre 2009 y 2013, Maccari cree que pueden atravesar esa delgada línea en la que solo siguen los equipos más valientes, los de real valía para subirse a un podio. “Me quiero llevar una medalla porque realmente creo que podemos, no es que sueño con cualquier cosa: estoy convencida de que es posible. Pero para mí, los cuartos de final corresponden al partido más importante del torneo, lo considero así porque si ganás, es el que te permite luego luchar por dos opciones de medalla. Después, veremos”.

Quizás sea una mochila, tal vez una motivación. Pero cada versión nueva que se presenta de las Leonas debe responder al histórico ADN, algo parecido a la Generación Dorada del básquetbol, más allá de que sean otros los nombres y seguramente otras las perspectivas. “Quiero que las Leonas vuelvan a transmitirle a la gente esa sensación de querer sentarte frente a la TV a vernos, un equipo que pelea, que lucha y está unido. Y a mí me gustaría trasladarles eso a las más jóvenes, para que el público diga: ´Estas chicas se rompieron’ realmente por conseguir algo, más allá de los resultados”.