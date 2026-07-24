Tomás Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado del ATP 250 de Kitzbühel

El ruso Aleksandr Bublik puso un freno al envión de Tomás Etcheverry y lo eliminó en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel tras vencerlo por 6-3 y 6-4 en 1h23m. De esta manera, el tenista platense se quedó con las ganas de ir por el segundo título de la temporada (fue campeón en Río de Janeiro a principios de año) en el certamen que se desarrolla sobre polvo de ladrillo. Bublik, defensor del título, definirá el torneo ante el francés Quentin Halys, que dejó en el camino al alemán Yannick Hanfmann.

Etcheverry, 31° del mundo, jugó su tercera semifinal de 2026 (además de Río de Janeiro, lo hizo en Buenos Aires). Fue el segundo cruce entre ambos, ya que también habían jugado en el Australian Open, a comienzos de este año; el resultado, entonces, también favoreció al ruso, 11° del ranking.

El argentino había generado buena expectativa en este certamen con una levantada importante de su juego, luego de un período negativo, con 7 derrotas en sus últimos ocho encuentros antes de pisar tierra austríaca. De hecho, para llegar a la semifinal había tenido una gran victoria contra el ascendente peruano Ignacio Buse. Etcheverry se clasificó para su décima semifinal del ATP Tour, todas en polvo de ladrillo. Al momento de enfrentarse con Bublik, su balance contra rivales del top 50 en el año pasó a ser de 4-11, tras derrotar, además, a Zizou Bergs (N° 29) en Miami, a Térence Atmane (N° 45) en Montecarlo y a Jack Draper (N° 28) en Barcelona.