Tomás Etcheverry perdió una buena chance de llegar a los cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez

La Ciudad de la Luz (Ville lumière) encontró iluminado a Tomás Etcheverry durante una buena porción de la semana, pero no fue suficiente. En París, el tenista argentino buscaba llegar por primera vez a los cuartos de final en un Masters 1000, los certámenes de mayor jerarquía después de los Grand Slams. Y, realmente, estuvo cerca. Sin embargo, el platense actuó de mayor a menor y cayó en los octavos de final con el australiano Rinky Hijikata (83°, proveniente de la clasificación, llegaba de vencer a Novak Djokovic) por 2-6, 6-3 y 7-5, en dos horas y seis minutos.

El australiano Rinky Hijikata había eliminado a Djokovic y ahora derrotó a Etcheverry en París Matthieu Mirville - ZUMA Press Wire DPA

En el court 1 del Rolex Paris Masters montado en el estadio multiuso La Défense Arena, sobre superficie dura y bajo techo, Etcheverry desarrolló un nivel impecable en el primer set, logrando cuatro aces, registrando el 84% de sus primeros servicios, ganando el ¡94%! de puntos con el primer saque. Pero el bonaerense, 31° del ranking, no pudo sostener el envión. Hijikata creció, tomó confianza y equilibró las acciones. En el tercer parcial, Etcheverry tuvo una oportunidad clave de dar un golpe sobre la mesa. Fue en el cuarto game, cuando tuvo tres chances de quiebre: sin embargo no las concretó, Hijikata sostuvo su servicio (2-2) y a partir de ahí aceleró. Le rompió el saque a Etcheverry en el undécimo game (6-5), sacó para partido y no dudó (7-5).

Etcheverry, que llegó al duelo después de derrotar por primera vez a un top 10 en su carrera, al número 9, el australiano Alex De Miñaur, buscaba sus cuartos de final número 23 en el circuito y ser el primer argentino en alcanzar esa instancia en París desde Diego Schwartzman en 2020. Pero el jugador entrenado por Waly Grinóvero fue perdiendo pimienta en sus tiros, bajó el porcentaje de servicios e Hijikata, envalentonado tras la victoria contra Nole, se agrandó hasta el final. Su próximo rival será Lorenzo Musetti (Italia) o Luca Van Assche (Francia).

Ahora sí, el cuadro del último Masters 1000 del año se quedó sin singlistas argentinos. Compitieron seis: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez, Thiago Tirante y Etcheverry. También en dobles la argentina se quedó sin representantes: hoy, por los octavos de final, el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, que eran los terceros preclasificados, perdieron ante los invitados franceses Quentin Halys y Pierre-Hugues Herbert por 4-6, 6-3 y 10-7.

Carlos Alcaraz avanza en París DAMIEN MEYER - AFP

En tanto que, el español y número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, avanzó a los cuartos de final de París sin jugar. Su rival previsto para este jueves, el italiano Matteo Berrettini, se retiró por una lesión en el codo derecho. El murciano espera por el ganador del partido entre el local Arthur Fils y el estadounidense Taylor Fritz.