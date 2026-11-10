Tomás Etcheverry y Juan Manuel Cerúndolo se despidieron en Estocolmo y cerraron sus temporadas

El torneo de Estocolmo, disputado por primera vez en 1969, es el ATP bajo techo más antiguo del mundo. El tradicional certamen tuvo campeones prestigiosos como Arthur Ashe, John McEnroe, Bjorn Borg, Stefan Edberg, Ivan Lendl, Boris Becker y Roger Federer. Hubo argentinos que obtuvieron el trofeo, como David Nalbandian (2008) y Juan Martín del Potro (2016 y 2017).

Sin embargo, hoy, el torneo, llamado Stockholm Open y con 723.435 euros en premios totales, está ubicado en una semana incómoda: en la número 45 de las 47 totales de la temporada. A nivel ATP sólo resta el torneo de Maestros, en Turín, que comenzará el domingo (y luego las Finales de la Copa Davis, que dependen de la Federación Internacional de Tenis). Por ende, son menos los jugadores que optan por actuar en Estocolmo y muy pocos los que llegan con energía. Este año tres argentinos partieron en el cuadro principal: Thiago Tirante, Tomás Etcheverry y Juan Manuel Cerúndolo. Los dos últimos se despidieron este martes.

Tomás Etcheverry no pudo presentarse ante Tirante en Estocolmo por dificultades físicas Matthieu Mirville - ZUMA Press Wire DPA

Etcheverry (29°), que ayer había debutado venciendo al invitado local Max Dahlin (778°, 20 años) por 6-4, 6-7 (6-8) y 6-3, hoy no se presentó en el match ante su compatriota Tirante (51°) y, entonces, este último avanzó directamente a los cuartos de final (el desafío será el jueves, ante el noruego Casper Ruud o el kazajo Aleksandr Shevchenko, que se enfrentarán este miércoles). Tirante alcanza sus sextos cuartos de final en el ATP Tour, los quintos de esta temporada y los segundos en superficie dura, tras haber llegado a esa instancia en Cincinnati, en agosto pasado. En el ranking en vivo es 49°.

Thiago Tirante disfruta de la mejor temporada de su carrera

¿Qué ocurrió con Etcheverry? El platense, acompañado en Estocolmo por su entrenador Waly Grinóvero, sintió una molestia en el músculo sóleo izquierdo la semana pasada, en el partido con Rinky Hijikata en el Masters 1000 de París; ayer ante Dahlin jugó con un vendaje en la zona, pero hoy seguía con dificultades y prefirió no arriesgarse a una lesión mayor. De esta manera, cerró su temporada, en la que tuvo picos altos (su primer título ATP, en el 500 de Río de Janeiro; su mejor ranking, 25°; 8vos del US Open; semifinales de Buenos Aires) y, también, altibajos (padeció seis derrotas seguidas después de Nueva York). Registró 29 triunfos y la misma cantidad de derrotas.

En el primer turno del court central, el zurdo Juanma Cerúndolo (54°; comenzó el año siendo 85°) se presentó en los octavos de final y cayó ante el estadounidense Alex Michelsen (35°) por 6-3 y 6-2, en 1h16m. Cerúndolo, que había derrotado al invitado local Elias Ymer (254°, 30 años) en la primera ronda, logrando así su primer éxito ATP Tour sobre superficie dura bajo techo, en el año quedó con un balance de 2-8 frente a rivales del top 50 en cancha dura (venció a Arthur Rinderknech en Cincinnati y a Sebastián Báez en Winston-Salem).