El tenista suizo Leandro Riedi reveló que intentó suicidarse y brindó un mensaje de prevención

En octubre de 2020, mientras el mundo intentaba salir de la pandemia, el tenis de Suiza vivió un día especial. Y no fue por victorias de Roger Federer o Stan Wawrinka. Dos jóvenes jugadores helvéticos disputaron la final junior de Roland Garros: Dominic Stricker se coronó en París al derrotar (6-2 y 6-4) a su compatriota Leandro Riedi. Este último, 116° del ranking en junio pasado, tuvo un crecimiento distinto al anhelado: varias cirugías interrumpieron sus objetivos (sueños). Y acaba de hacer una impactante confesión sobre su salud mental: dijo que hace dos años intentó quitarse la vida.

Los suizos Leandro Riedi y Dominic Stricker jugaron la final de Roland Garros junior en 2020 instagram.com/leandroriedi

“21 de junio de 2024. Un día que nunca olvidaré. Ese día, mi vida cambió para siempre. Llegué a un punto en el que intenté quitarme la vida. No quiero entrar en los motivos ni en los detalles, pero sí quiero hablar de ello porque la salud mental merece mucha más atención. Durante mucho tiempo, luché contra la ansiedad, los ataques de pánico y una batalla interna que la mayoría de las personas a mi alrededor no podían ver. Gracias a la mejor ayuda profesional que podría haber deseado, al apoyo de mis seres queridos y a un gran trabajo personal, poco a poco logré recuperar el rumbo”, escribió Riedi (hoy, de 24 años y 245° del mundo) en su cuenta de Instagram.

El tenista suizo Leandro Riedi sufrió varias cirugías en los últimos años instagram.com/leandroriedi

Y profundizó: “Hoy, me siento increíblemente orgullosa al decir que esos pensamientos han desaparecido. Soy genuinamente feliz, agradecido por mi vida y me entusiasma el futuro. Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre todo. He aprendido que las victorias y el éxito no significan mucho si no estás bien contigo misma. Mi salud, mi felicidad y mi vida siempre serán lo primero. Por supuesto, la vida sigue presentando batallas. Mi cuerpo me ha hecho pasar por mucho a lo largo de los años, con varias cirugías, lesiones y contratiempos. Aún quedan desafíos por delante, tanto físicos como mentales, pero hoy sé lo importante que es cuidarme y pedir ayuda cuando la necesito”.

Riedi contó en junio pasado que se había sometido a una cuarta operación en cuatro años, esta vez en la muñeca izquierda. Se sumó a las cirugías previas en la rodilla derecha (2024 y 2025) y la ingle (2025). Sin embargo, pese a todo, logró pasar la clasificación del US Open 2025 y alcanzar los octavos de final, lo cual fue una sorpresa. En ese torneo neoyorquino derrotó, entre otros, al porteño Francisco Cerúndolo, que era 19° preclasificado, en la segunda ronda. Las severas dificultades físicas lo llevaron a frustrarse, una y otra vez.

“El 21 de junio de 2024 será siempre una fecha que llevaré conmigo. Nunca la olvidaré”, apuntó ahora. Y continuó: “Encontrar una salida fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Me siento increíblemente orgulloso de lo lejos que he llegado. No comparto esto para buscar compasión. Lo comparto porque, si al menos una persona lee esto y se da cuenta de que no está sola, entonces habrá valido la pena. Si estás pasando por un momento difícil, por favor, habla con alguien. Acércate a las personas más cercanas a ti. Busca ayuda profesional. No hay nada de malo en pedir ayuda. Soy la prueba viviente de que las cosas pueden mejorar. No estás solo”.

El posteo de Riedi

El caso del argentino Federico Gómez

Agobiado emocionalmente, incluso habiendo construido la mejor temporada de su carrera, el tenista argentino Federico Gómez fue valiente en marzo de 2025 al gritar a los cuatro vientos que había “tocado fondo” y tenido “pensamientos suicidas, de no querer vivir más”. Los mundos se sacudieron: el suyo, el familiar, el de su equipo, el del circuito de aquí y de allá. Todos quisieron (quieren) arroparlo, acompañarlo. Ayudarlo. El posteo en Instagram del 1° de marzo actuó como una bola de nieve incontrolable.

Novak Djokovic fue uno de los tenistas que se acercaron al argentino Federico Gómez para ayudarlo @Tsobretenis

“Siempre me costó expresarme, pero al hablar de lo que me pasa y exponerlo como lo hice... No creía que iba a tener tanta repercusión, no, no; no pensé. Sí pensé que en el ambiente del tenis haría ruido, pero no en tanta llegada a otros ámbitos. Además de Nole [Novak Djokovic], [Paula] Badosa y [Simona] Halep, me ha hablado gente que no es del tenis, que se interesó. Juego al tenis desde hace mucho y no se hablaba de salud mental desde hacía 15 o 20 años”, le contó Gómez, nacido en Merlo, a LA NACION.