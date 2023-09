escuchar

Desde la jerarquía de haber formado y acompañado en el tour profesional a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Toni Nadal, el tío de Rafael, es palabra -más que- autorizada para opinar y hacer sentencias sobre el deporte de las raquetas. Dedicado mayormente a su tarea de instructor en la academia de su sobrino, en Manacor, suele acoplarse con el día a día del circuito desde sus asesorías al canadiense Felix Auger-Aliassime (15° del ranking) y, también, por su columna en el diario El País, donde muchas veces no cae en amiguismos y hace ruido con afirmaciones que pueden resultar excesivas (no esta vez).

“Las figuras de ayer, mejores que las de hoy”, es el título del nuevo despacho del tío Toni en el periódico español. Algunos podrán pensar que, en este momento, con Rafa ausente en el tour desde enero (y sin certezas sobre su retorno) y Roger Federer retirado, el entrenador habla con cierto resentimiento sobre un tiempo dorado que ya no volverá. Sin embargo, la explicación de la sentencia tiene certezas. Toni citó a su hija como la responsable de abrir el debate en una charla familiar producida hace semanas, en el Masters 1000 canadiense, en Toronto, en la que les extrañó la eliminación prematura de muchos cabezas de serie.

El danés Holger Rune (4°) se despidió en la primera ronda del US Open Al Bello - Getty Images North America

“Nos mostró una foto de los emparejamientos de cuartos de final del mismo torneo en 2009. Federer de número uno contra Tsonga, el siete; Murray de tres contra Davydenko, el ocho; Roddick como cinco contra Djokovic como 4; y del Potro de número seis contra Rafael, el dos. Es decir, los ocho primeros disputando los últimos cuatro encuentros, confirmando lo lógico hace unos años: que a las rondas finales llegaban los mejores, los tenistas que lideraban la clasificación mundial”, narra Toni en su artículo. Y va más allá, poniendo la lupa en el actual US Open: “Este hecho ha pasado a mejor vida”.

En el cuadro masculino individual del último Grand Slam del año, que este lunes iniciará la segunda semana de competencia, muchos preclasificados volvieron a fallar. Los números son contundentes. De los 32 favoritos del main draw, nueve (es decir el 28,1%) perdieron en el debut: Holger Rune (4°), Karen Khachanov (11°), Auger-Aliassime (15°), Lorenzo Musetti (18°), Tallon Griekspoor (24°), Alexander Bublik (25°), Borna Coric (27°), Ugo Humbert (29°) y Sebastian Korda (31°).

El noruego Casper Ruud perdió en la segunda rueda del US Open Sarah Stier - Getty Images North America

Y hay más. De los 23 singlistas preclasificados que avanzaron a la segunda rueda, seis se quedaron en el camino en el desafío inmediaro: Casper Ruud (5°), Stefanos Tsitsipas (7°), Hubert Hurkacz (17°), Francisco Cerúndolo (20°), Christopher Eubanks (28°) y Tomás Etcheverry (32°). Entonces, poco más de la mitad de los favoritos (17) en el US Open pudo llegar a la tercera rueda.

Un ejemplo. Hace quince años, en el mismo certamen neoyorquino (2008, ganado por Federer), si se tomara el cuadro individual como referencia, fueron 5 de 32 los preclasificados que perdieron en el debut: Richard Gasquet (12°), Nicolas Kiefer (20°), Tomas Berdych (22°), Feliciano López (27°) y Juan Mónaco (29°). Y de los 27 triunfadores, 24 pasaron a la tercera ronda.

Protagonistas dorados: Del Potro y Djokovic, en la premiación del US Open 2018 AP

El tema, evidentemente, siguió haciéndolo pensar al histórico coach de Nadal y llegó a una primera conclusión: “De que los tenistas de primera fila de hace unos años eran mejores que los de la actualidad. Yo pienso que, muy probablemente, sea así. Que antes los jugadores eran sensiblemente mejores y bastante más competitivos que los del momento presente”.

Según Toni, el escenario actual está mucho más igualado que antes, porque “la velocidad a la que se juega hoy propicia que se cometan muchos errores, conduce a que se pierda el hilo con mucha más facilidad, que sea más complicado encadenar distintos torneos jugando bien -sólo lo consiguen Novak Djokovic y Carlos Alcaraz”. El año pasado, en una entrevista con LA NACION, Del Potro hizo una referencia al tenis de estos días similar a la explicación de Toni: “Vi el partido de Sinner y Alcaraz [por los cuartos de final del US Open] y pensaba: un jugador de experiencia o uno de los top los podrían enredar tanto… Es un poco lo que a mí me pasaba en mis primeros partidos con Federer: donde yo estaba cómodo jugando, él empezaba con el slice, con el drop, me sacaba para acá, para allá, me tiraba una fuerte, una despacio. Si ves el partido entre ellos, que tuvo una intensidad altísima, nunca variaron los tiros: siempre fueron a las líneas, a ver quién iba más rápido y a ver quién metía el mejor tanto. Pero nunca hubo un tanto sorpresivo en un momento clave, un slice, algo distinto”.

Toni y Rafael Nadal, una sociedad sumamente exitosa Reuters - Archivo

El tenis actual está “más centrado” en pegarle muy fuerte a la pelota “en detrimento de otorgarle control” y esto, según Toni, dificulta que se puedan marcar diferencias, pero también que se vean partidos más atractivos desde lo técnico y las variantes creativas. “Compartiré el ejercicio de comparación que hemos hecho mis hijos y yo entre los mejores de la época actual y de la anterior -dice Toni-. Hemos situado a Federer y a Alcaraz como los líderes de antaño y de la actualidad. El resto del panorama que se nos ha revelado ha dado una ventaja bastante clara a favor de los de la década anterior. El Djokovic actual está bastante por debajo del de hace cinco o diez años. Sin duda, Rafael superaría a Medvedev. Murray sería mejor que Zverev y Wawrinka estaría por encima de Ruud. Del Potro rebasaría a Rublev y creo que es evidente que lo mismo haría Ferrer con Rune. Un ejercicio imposible, claro está, pero puede que esclarecedor a la hora de comprender un poco mejor el tenis actual y esas derrotas inesperadas en las rondas iniciales de los grandes torneos”.

El canadiense Felix Auger-Aliassime perdió en su debut en el US Open 2023, ante Mackenzie McDonald (40°) VAUGHN RIDLEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Las estrellas de ayer fueron más confiables que las de hoy? ¿Resentimiento, melancolía o realidad? El debate está abierto. Lo cierto es que, en el tenis actual, en el que casi todas las pelotas se castigan con ferocidad y muchos cuerpos parecen de robots, hay tenistas de primera fila que muestran más fragilidades emocionales y trastabillan con mayor precocidad de la que podría esperarse.