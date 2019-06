Crédito: Captura TV

24 de junio de 2019 • 12:16

El tenista Juan Martín del Potro, que el último sábado fue operado de la fractura de rótula derecha en la clínica Creu Blanca, de Barcelona, por los médicos Ángel Ruiz-Cotorro y Jaume Vilaró (muy reconocidos en el ambiente del tenis español), abandonó el establecimiento para continuar con la rehabilitación en otro sitio. "Chau clínica", escribió el tandilense en sus redes sociales, acompañado por un video en el que se lo observa saliendo de la clínica ayudado por muletas de estilo canadiense y con la pierna derecha vendada y con una férula.

El actual número 12 del mundo terminó de dañarse la rodilla derecha la semana pasada, en un partido correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Queen's, frente al canadiense Denis Shapovalov (el argentino ganó 7-5 y 6-4). En el octavo game del segundo set, sacando 4-3 y 40-15, Del Potro subió a la red, se resbaló sobre el césped y la rodilla derecha sufrió una exigencia que terminó de dañarle una zona que ya venía débil desde hacía meses.

En octubre pasado, en el Masters 1000 de Shanghai, el campeón del US Open 2009 sufrió la fractura de rótula derecha sin desplazamiento y continuó con la rehabilitación, supervisada por Jorge Batista, especialista del departamento médico de Boca Juniors. Sin embargo, regresó al circuito en febrero pasado, en Delray Beach, sin estar el cien por ciento recuperado y eso provocó que la lesión se profundizara y hasta padeciera un pequeño desplazamiento. Allí, el vínculo entre el jugador y Batista se rompió. Al tenista le recomendaron que tenía que operarse, pero él no quiso, buscó otras opciones y Ruiz-Cotorro le ofreció un nuevo tratamiento conservador que finalmente no terminó de darle los resultados esperados. De esa manera, al jugador de 30 años no le quedó otra alternativa que operarse.