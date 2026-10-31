Un tenista argentino fue descalificado del Challenger de Guayaquil por abandonar un partido tras un enojo

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli protagonizó un particular episodio en los cuartos de final del Challenger de Guayaquil: en pleno partido contra el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva, no soportó las condiciones del campo de juego y, tras perder el saque en el primer set, abandonó la cancha enfurecido. Tras su reacción, la asociación lo descalificó y su rival pasó a semifinales.

Ugo Carabelli -cabeza de serie en el torneo que se disputa en Ecuador-, se quejó por el estado de la cancha y, con el encuentro 5 a 5 en el primer set más el saque a favor, expresó su malestar y se fue del court para evitar una lesión. Por ese motivo, Reis Da Silva (186°) fue declarado vencedor.

Durante la transmisión del partido se vio cómo, luego de perder el saque, el argentino de 27 años se fue directo hacia su sector, tomó sus cosas y se fue. En ese momento, uno de los organizadores le consultó qué podían hacer para que se quede, a lo que respondió: “Arreglen la cancha”.

El momento en el que Carabelli abandona la cancha

“Esperá, Cami, vení”, le reclamó el asistente, pero Ugo Carabelli siguió su camino hacia el vestuario y gritó enojado: “Me tienen todo el día acá, ¿quién se piensan que soy?“. Luego, cuando el tenista se retiró, el público lo silbó y la voz del estadio lo dio como perdedor, mientras que el brasileño celebró el triunfo.

Si bien su reacción causó sorpresa en el público, no es la primera vez que Ugo Carabelli capta la atención por actitudes en pleno partido. A principios de 2026, mientras disputaba el ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, en una de las pausas de hidratación durante el choque contra el chileno Alejandro Tabilo, el tenista argentino sacó unas tijeras de su bolso y se cortó el cabello.

A pesar de que en aquella oportunidad no brindó ninguna justificación al respecto, la versión que circuló fue que el propio pelo del tenista le impedía tener un campo visual claro. A diferencia del episodio en Guayaquil, Ugo Carabelli no sufrió ninguna sanción en Nueva Zelanda, pero también quedó eliminado tras caer por 6-4 y 6-2 en la cancha central ante el tenista trasandino.

Además del número 75 del ranking ATP, quien también se quejó por el mal estado de las canchas en Guayaquil fue Alex Barrena (211°), también de la Argentina. Durante su partido contra el peruano Gonzalo Bueno (197°), el tenista reclamó por las condiciones tras sufrir una serie de traspiés durante el primer set. Finalmente, durante el tie-break y estando 5 a 1 abajo, el deportista de 24 años explotó: “¡Llamen al supervisor!“.

Barrena también había protestado por el estado de la cancha

Luego de ese momento, cuyas imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, el juez de silla Jimmy Pinoargote intentó retrasar la llegada de la autoridad máxima, lo que ofuscó a un más a Barrena y se produjo una discusión entre ambos.

Más tarde, y al comprobar los resbalones protagonizados por el tenista argentino y por Bueno, la autoridad competente se acercó y el partido se terminó mudando a la Cancha 2. Luego se reanudó y el peruano se quedó con el primer set por 7-6. Ya en el segundo parcial llegó la paridad, con quiebres de servicio de ambos lados. Aún así, el trujillano encontró una diferencia decisiva y cerró el partido con un contundente 6 a 3, resultado que le otorgó el pasaje a los octavos de final.

La edición 2026 del Challenger de Guayaquil arrancó el 25 de octubre y finalizará el próximo domingo 1° de noviembre. Quien se alce con el trofeo obtendrá la suma de US$107.000 y 75 puntos para el ranking.