Una joven promesa del tenis argentino murió en un accidente durante los festejos por el triunfo de la selección

El mundo del tenis despidió a una joven promesa de la disciplina que murió el pasado sábado en un accidente de tránsito en Eldorado, Misiones. Luisana Schomberger, de 16 años, fue una de las dos víctimas fatales durante el siniestro que sucedió sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 10, durante los festejos por el triunfo de la selección argentina.

La adolescente se trasladaba cerca de las 7 de la mañana en un auto Volkswagen Gol manejado por un joven de 20 años, identificado como Renzo Retamozo. En el vehículo también iban tres jóvenes de 16, 17 y 20 años. El grupo había salido a festejar el pase de la Argentina a la semifinal del Mundial 2026 e incluso llevaban una bandera nacional en la luneta trasera.

Según las primeras reconstrucciones del siniestro, el Gol impactó a gran velocidad con la parte trasera de un auto Toyota Corolla y, luego, se desvió y chocó contra un árbol. Schomberger y Retamozo murieron por el impacto del choque, mientras que los otros jóvenes resultaron heridos.

Luisana Schönberger

El adolescente de 17 años fue internado en un hospital local y permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Además, se encuentra bajo sedación médica. La joven de 16 años sufrió fracturas en el húmero y la columna lumbar y fue trasladada a un sanatorio privado en la localidad, donde continúa con su recuperación. En tanto, el tercer herido, de 20 años, recibió el alta el pasado lunes, aunque debería continuar con controles, según detalló el medio El Territorio.

Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que el Gol manejaba detrás de un Ford Escort, que logró esquivar al Toyota Corolla justo antes del impacto, tal como reportó el medio local Misiones Online.

Las autoridades policiales investigan la posibilidad de que los involucrados estuvieran corriendo una picada al momento del incidente. El director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Eldorado, Fernando Caro, sostuvo que las imágenes y testimonios respaldan esta teoría.

Choque fatal en Eldorado: secuestran un tercer vehículo y avanzan las pericias



(Video: Stop en Linea)



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“Por las imágenes se ve que dos vehículos circulaban a alta velocidad sobre la avenida San Martín. Aparentemente un tercer auto que también estaría involucrado fue embestido por uno de los vehículos en la parte de atrás”, relató Caro, según reportó el medio local.

Y sumó: “Venía circulando un Toyota Corolla gris por la avenida, el cual es embestido de atrás por este Gol. Ahí el Gol se pasa a la mano contraria y embiste la vereda en el carril contrario al sentido de circulación”.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) despidió a la joven promesa. “El Tenis Argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schomberger. ‘Luchi’ compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal”, señalaron en un comunicado que compartieron en redes sociales.

El posteo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) Captura

Detallaron que desde muy pequeña se destacó en las canchas “gracias a su talento y dedicación”, alcanzando el puesto n°4 nacional en Sub-10 y el n°3 regional en Sub-14 durante 2023, año en el que compitió en el circuito de Menores de la AAT. “Acompañamos y abrazamos fuertemente a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del tenis misionero en este difícil momento. QEPD, Luchi”, concluyeron.