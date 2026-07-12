Video: resumen de Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

La selección argentina avanzó a las semifinales del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 gracias a que derrotó 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario este sábado en el estadio de Kansas City con arbitraje del portugués João Pedro Silva Pinheiro.

El equipo albiceleste empezó ganando con un gol de cabeza de Alexis Mac Allister, pero su rival igualó en el complemento por intermedio de Dan Ndoye. En el alargue, con un jugador de más por la expulsión de Breel Embolo, sentenció la historia a su favor con un golazo de Julián Alvarez y otro tanto de Lautaro Martínez.

El minuto a minuto de Argentina 3 vs. Suiza 1

El inicio del partido fue parejo, con Suiza controlando la pelota y acercándose al arco de Emiliano Martínez. Pero la primera llegada profunda fue de la Argentina y se terminó con un remate frontal de Alexis Mac Allister, que rebotó en un defensor y se fue al córner. El tiro de esquina lanzado por Lionel Messi lo cabeceó, justamente, el volante de Liverpool y abrió el marcador para la albiceleste.

En desventaja, el equipo europeo acentuó su dominó con la posesión de la pelota y la Argentina se abroqueló para recuperar y contraatacar. Djibril Sow probó desde muy lejos con un remate que embolsó ‘Dibu’ Martínez sin inconvenientes en la ocasión de mayor peligro hasta entonces para elenco helvético.

El conjunto de Lionel Scaloni jugó a la segunda pelota, con un Julián Álvarez más activo en la lucha que en otros partidos. Con Leandro Paredes como eje y una defensa bien plantada, impidió que su rival lo incomode. No obstante, cuando se adelantó unos metros y perdió el balón, su rival aprovechó y construyó un contraataque que terminó con una pelota filtrada para Breel Embolo a quien Lisandro Martínez molestó con el cuerpo y ‘Dibu’ llegó antes para rechazar.

Entre Lisandro Martínez y Emiliano Martínez evitaron el gol de Breel Embolo en la primera parte Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Suiza, quizás contra lo que se supuso en la previa, tuvo el balón en gran parte del primer tiempo. Sin embargo, le faltaron ideas para romper a la defensa albiceleste y en la única ocasión que pudo generar un tiro libre cerca del área, envió un centro largo que salió por el segundo palo del arco de Emiliano Martínez.

El primer tiempo terminó con la albiceleste unos metros más adelante y, lo más relevante, con la pelota en su poder, siempre con Paredes de conductor. La tónica siguió en el complemento, después del descanso largo, y el equipo sudamericano puso a Nahuel Molina en una situación inmejorable para servirle el gol a Julián Álvarez, pero el lateral derecho decidió de la peor manera, con un envío que no fue ni remate ni centro para el 9.

En el primer tiempo la Argentina solo hizo el gol, pero después sufrió y lo ganó en suplementario Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Para entonces, la selección argentina ya estaba mejor que en el primer tiempo. Cristian Romero achicó justo a tiempo y dejó en off-side a Embolo, quien recibió un pase filtrado y la jugada terminó con una monumental salvada de Lisandro Martínez sobre Dan Ndoye, cuando el delantero europeo definió mano a mano con ‘Dibu’. Aunque la acción fue invalidada una vez que se terminó, fue una gran acción del central izquierdo que se festejó como un gol.

Los suizos avisaron con un cabezazo de Embolo forzado que Martínez contuvo sin problemas. Necesitado por el resultado, el elenco de Murat Yakin fue a buscar el empate y se chocó dos veces con ‘Dibu’. Primero, el arquero argentino rechazó otro cabezazo de Embolo, esta vez con mayor dirección y potencia, y poco después retuvo en dos tiempos un disparo desde afuera del área de Granit Xhaka.

Fueron dos avisos antes de, en definitiva, el empate de los europeos. Ndoye rompió por la izquierda, construyó una pared con Xhaka, quedó cara a cara con el arquero argentino y definió por abajo de sus piernas.

Dan Ndoye definió de gran forma frente a Emiliano Martínez y empató transitoriamente para Suiza Ashley Landis - AP

Fue el peor momento de la Argentina. Lo mejor que le ocurrió es que el encuentro se frenó por una curiosa situación: el árbitro había amonestado a Paredes por una infracción sobre Embolo, antes de que se reanude el juego con el tiro libre para los suizos el VAR convocó al juez y le mostró en la pantalla que el futbolista había simulado. A partir de allí, es que anuló la amonestación al argentino, le mostró la tarjeta amarilla al del Viejo Continente y lo expulsó porque ya había sido apercibido por otra infracción sobre, justamente, el jugador de Boca.

Con un futbolista más, sí la selección nacional se hizo de la pelota. Sin embargo, le costó saber qué hacer con ella y hasta por momento se la cedió a su rival. Sobre el final, tuvo una ocasión clara para anotar a partir de un centro que cruzó toda el área, Nicolás González envió otra vez y Mac Allister cabeceó forzado mientras cerraba un rival.

Para entonces, el partido se jugaba en los últimos metros del campo de Suiza. Messi, en una de sus pocas apariciones, amagó patear de zurda, se perfiló hacia su derecha y el remate se fue a centímetros del palo izquierdo de Gregor Kobel. El arquero de Borussia Dortmund, en la última, le sacó una gran volea de Lisandro Martínez, tras un tiro de esquina de Messi, y consumó la resistencia de los suyos en los 90 minutos.

La volea de Lisandro Martínez no terminó en gol porque Gregor Kobel reaccionó a tiempo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La Argentina, con Thiago Almada y el doble 9 de Alvarez y Lautaro Martínez, arrinconó a Suiza contra su arco en el arranque del prórroga y enseguida generó dos remates que fueron interceptados más otro de Almada que pegó en el costado de la red y todo el estadio celebró como un gol, pero no fue.

El equipo helvétivo tuvo su oportunidad a través de un tiro libre innecesario de Almada sobre Xhaka, pero no lo transformó en una ocasión de peligro. El propio capitán y referente del equipo suizo probó desde media distancia en la siguiente, pero su intentó no fue direccionado al arco.

Suiza vendió muy cara su derrota ante la selección argentina, que lo "liquidó" al final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Las situaciones fueron apenas un respiro para los europeos porque la albiceleste otra vez tomó el mando y le “rodeó manzana”. Intentó con centros y remates desde afuera, pero no pudo quebrar a un rival que resignó a atacar y se defendió bien con sus armas. Así y todo, en el arranque del segundo suplementario fue Suiza la que tuvo una ocasión, otra vez a través de un tiro libre enviado al área desde muy lejos. Si el envío no fue peligroso, es porque Lautaro despejó la pelota con una volea más productiva que estética.

La Argentina siguió insistiendo. Scaloni reemplazó a Paredes por José Manuel López y quemó todos los papeles. Y fue el 10 el que mostró el camino, como siempre. Primero, él remató desde afuera y exigió como nunca antes en el partido a Kobel, que le ganó el duelo. Pero en el rebote largo, Nico González la capturó, López se la guardó y se la cedió a Julián Alvarez que se perfiló para su derecha, ejecutó y se la colgó del ángulo al bueno de Kobel, que esta vez nada pudo hacer, y se desató la locura albiceleste en Kansas City y, también, detrás de las millones de pantallas encendidas en el territorio nacional.

Así fue el remate de Julián Alvarez que terminó en el ángulo del arco defendido por Gregor Kobel Ashley Landis - AP

Argentina aguantó el resultado, como pudo. Tenía un equipo preparado para atacar y, así, se tuvo que defender. Con López de volante por la derecha, con Julián como un mediocampista más. Y fue el crack de Calchín el que le quitó la pelota a Xhaka y nació el contraataque del K-O. Thiago Almada trasladó, chocó con un rival y hasta con el arquero. La pelota, en el rebote, le quedó a Lautaro Martínez, que había seguido la jugada desde atrás, y definió para sentenciar el triunfo y, sobre todo, la clasificación a las semifinales frente a, nada más y nada menos, Inglaterra, que previamente superó a Noruega 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham -Andreas Schjelderup abrió el marcador para los escandinavos-.