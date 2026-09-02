US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este miércoles 2 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la cuarta jornada se disputan los últimos partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino, los cuales se postergaron el martes por mal tiempo; y comienza la segunda etapa. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, en el estadio Arthur Ashe, desde no antes de las 13.40 (hora argentina) juega el estadounidense Ben Shelton (8°) vs. el polaco Hubert Hurkacz mientras que a las 21.10 lo hace el español Carlos Alcaraz (2°) vs. el portugués Jaime Faría.

Ben Shelton es uno de los 10 mejores preclasificados del US Open Christinne Muschi - The Canadian Press

En el estadio Louis Armstrong abren la jornada el ruso Daniil Medvedev (7°) vs. el local Sebastian Gorzny (WC) en tanto que a las 20 Frances Tiafoe (11°) se mide con el nipón Rei Sakamoto (Q). Los únicos dos argentino que se presentan este miércoles lo hacen desde no antes de las 13.10 en continuado en el Court 13: Tomás Etcheverry (27°) choca con Jacob Fearnley (LL) y Mariano Navone, que en su debut dio el golpe vs. Novak Djokovic (4°), contra el italiano Matteo Berrettini

Cuadro del US Open masculino

La parte alta del cuadro masculino del US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2026

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

En el torneo de mujeres, donde sigue en carrera Nadia Podoroska -enfrentará en la segunda ronda a Iga Swiatek- también hay encuentros atractivos. En el Arthur Ashe abren el día la estadounidense Jessica Pegula (3ª) vs. su compatriota Sofía Kenin (WC) mientras que desde no antes de las 20 chocan Aryna Sabalenka (1ª) vs. la rusa Polina Iatcenko (Q).

Nadia Podoroska, la única tenista argentina que sigue en carrera en el US Open Brad Penner - USTA

En el Louis Armstrong, en tanto, la checa Linda Noskova (6ª) enfrenta a la tailandesa Lanlana Tararudee desde no antes de las 21.40 mientras que en el Grandstand, desde no antes de las 18, Elina Svitolina (9ª), verduga de la argentina Solana Sierra en el debut, lo hace vs. la australiana Maya Joint.

Cuadro del US Open femenino

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2026

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2026

Tabla de campeonas del US Open