US Open: Alexander Zverev le ganó a Karen Khachanov y jugará su tercera final de Grand Slam consecutiva

El US Open ya tiene a su primer finalista en el cuadro de singles masculino: Alexander Zverev. El número 2 del ranking y máximo favorito del torneo se impuso por 6-3, 7-6 (9-7) y 7-6 (8-6) al ruso Karen Khachanov (50°) en dos horas y 58 minutos y el domingo definirá el último Grand Slam de la temporada en el cemento de Flushing Meadows frente al ganador del partido que en la noche neoyorkina de este viernes sostendrán los estadounidenses Ben Shelton (8° preclasificado) y Frances Tiafoe (11°).

A los 29 años, “Sascha” está redondeando un 2026 de alta fiabilidad en los cuatro grandes certámenes. Fue el único tenista en llegar a las semifinales en todos ellos y en este Abierto de los Estados Unidos será protagonista del encuentro por el título, al igual que sucedió en Wimbledon [cayó con Jannik Sinner] y en su consagración en Roland Garros, frente a otro italiano, Flavio Cobolli.

Alexander Zverev superó a Karen Khachanov en casi tres horas en la primera semifinal del US Open Kirsty Wigglesworth - AP

“A veces, las cosas simplemente salen a tu favor. Pasé por muchas dificultades en los torneos de Grand Slam, estuve muy cerca en muchas ocasiones y, tal vez, este año Dios decidió que fuera el mío y que, simplemente, disfrute de mi tiempo en la cancha”, manifestó el vencedor, todavía en el centro del estadio, en medio de la lluvia de aplausos.

Luego de superar las dos primeras rondas en cinco sets, el alemán no volvió a ceder ninguno en sus cuatro juegos siguientes. “Después del segundo partido, como a las 3 de la mañana, estaba sentado con mi equipo en el vestuario y nos estábamos riendo de lo mal que estaba jugando. Ese sentido del humor me ayudó. Al día siguiente, en la cancha de entrenamiento empecé a sentir la pelota mucho mejor y, de ahí en adelante, jugué un tenis mucho mejor. Obviamente mejoré... si no, no estaría en la final”, añadió.

Alexander Zverev avanzó a la final en Nueva York, como hace 6 años, pero esta vez con público en las tribunas Kirsty Wigglesworth - AP

Muy eficiente en el servicio, implacable las nueve veces en las que subió a la red e infalible al aprovechar la única posibilidad de break que hubo en el primer set, en el octavo game, Zverev estuvo sólido y se llevó ese segmento por 6-3 al cabo de 37 minutos.

En el segundo parcial, que se extendió por más de una hora, el germano comenzó con un rápido quiebre para adelantarse en el marcador. Sin embargo, cedió su saque en un cuarto game atípico para su juego, con errores no forzados, una subida a la red fallida y una doble falta. Entonces, una gran paridad volvió a reinar hasta, incluso, el dramático tie-break, que fue para el que menos se equivocó en los momentos claves.

Lejos de desanimarse por la desventaja, Khachanov se mantuvo aferrado a la ilusión en el tercer set, con firmeza en su saque y resistencia en los servicios del alemán. Así, el duelo conservó una alta dosis de suspenso hasta llegar a un nuevo tie-break, tras el fastidio de Zverev porque algunos reflejos sobre la cancha lo incomodaban para golpear. El desempate fue un lujo, con peloteos y tiros ganadores que se vivían con gran efusividad en las colmadas tribunas. El ruso tuvo un doble set point, la tiró afuera de derecha en ambas ocasiones y Alexander no perdonó: remontó y lo cerró, gracias a nuevos errores de su rival.

Zverev goes around the net and finds the winner! pic.twitter.com/dTwXtdhYAP — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Sin Sinner, que no compitió por una lesión en la rodilla derecha, y eliminado en cuartos de final el español Carlos Alcaraz, en su regreso al circuito tras más de cuatro meses, “Sascha” está sobrellevando su rol de candidato. Como para dejar en el camino los fantasmas del pasado, ya sin la mochila de no haber conseguido un trofeo de los cuatro principales, la barrera que rompió en París en junio último.

En septiembre de 2020, Zverev estuvo muy cerca de ganar el US Open: llegó a sacar para el campeonato tras haber obtenido los primeros dos sets de la final frente al austríaco Dominic Thiem y estar 5-3 en el quinto. En medio de la pandemia por el coronavirus, el estadio estaba vacío aquella tarde.

El resumen del triunfo de Zverev

Esta vez, con el público disfrutando a pleno en el Arthur Ashe, tendrá la oportunidad de darle otro desenlace a la gran cita de verano que tiene el mundo de las raquetas en Nueva York. Aunque, seguramente, con la mayoría de los presentes deseando una victoria de su rival, sea cual fuere, porque será uno de los locales. “Disfruto jugando estas grandes finales, estoy deseando que llegue el domingo y tengo la esperanza de que no se haga realidad el sueño americano”, dijo Zverev, entre risas, antes de dejar la cancha ovacionado. Allí volverá en dos días para cerrar de la mejor manera su temporada más fructífera.