US Open: Ben Shelton le ganó a Frances Tiafoe y jugará la final con Alexander Zverev

Ben Shelton será el rival del alemán Alexander Zverev en la final del US Open. El estadounidense número 9 del ranking se impuso por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 a su compatriota Frances Tiafoe (12° del mundo) y jugará ante el máximo favorito del torneo por el título de singles masculino del último Grand Slam de la temporada.

Amigos fuera de la cancha, en las tres horas y 16 minutos de juego de este viernes no se regalaron nada dentro del estadio principal de Flushing Meadows. La amistad quedó en el vestuario, hasta darse un sentido abrazo en la red al final del partido. Así, el muchacho que hace sólo cuatro años participa del circuito profesional no se conformó con dejar en el camino al español Carlos Alcaraz en cuartos de final y llegó a su primera definición en uno de los grandes torneos. Justo en casa.

“El domingo traigan toda esa energía para apoyarme porque los voy a necesitar para intentar ganar”, les pidió, con una sonrisa cómplice, luego de mostrarse sorprendido “por estar jugando, más maduro y comprometido con mis metas, en un estadio con grandes figuras del deporte y estrellas del cine”, en relación a leyendas como Venus Williams o muchos de los actores que podían verse en las primeras filas y los palcos, entre ellos Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

Tras ceder el primer set, Ben Shelton reaccionó y le ganó a Frances Tiafoe en las semifinales del US Open CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Tiafoe se llevó el set inicial en 45 minutos. Fue más sólido ante un rival que tuvo 14 errores no forzados. El nacido hace 28 años en Hyattsville logró el único quiebre en el noveno game, para romper con la paridad en uno de los momentos más equilibrados del duelo, y enseguida lo cerró con su servicio.

First set to Tiafoe! He takes it 6-4. pic.twitter.com/2Qfs6BsDxS — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

El segundo parcial tuvo un rápido quiebre de Ben para ponerse 2-0, pero no logró allí sostener el impulso, ya que enseguida cedió su saque. De todos modos, el más joven ya no volvería a cederlo y sí logró volver a quebrar en el octavo game, en lo que le significó un gran estímulo para lograr igualar el juego, con más del doble de tiros ganadores (13 a 6), menos errores no forzados y una alta eficacia en el primer servicio.

Frances Tiafoe had to go into defense mode fast on this Shelton serve 👀 pic.twitter.com/Km5D0UhtLX — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

El cruce levantó temperatura en el tercer set, especialmente cuando Shelton tuvo tres ocasiones para quebrar y pasar adelante 2-1. No obstante, Frances reaccionó y lo salvó, en medio de una protesta de su adversario a la jueza porque ésta no le llamaba la atención por su demora para sacar. Al mayor de ellos no le cayó simpática la actitud, a la vista de todos, en medio de un punto.

Si la idea era sacarlo desestabilizarlo, Ben lo logró: volvió a tener una triple chance de quiebre y ahí sí, con más agilidad y recursos, pasó al frente. El partido comenzó a jugarse en la zona de confort del zurdo de 1,93m, que cerró esa manga con otro quiebre, en el cuarto set point que tuvo en el game más largo, de 15 minutos. “No meto una”, se escuchó decir a Tiafoe al acercarse al sector en el que estaba su equipo.

15 minutes and 4 set points later, Ben Shelton takes the third set 6-3!



He's one set away from the final. pic.twitter.com/XdZoqtX4sA — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Tras pasar ambos jugadores por los vestuarios, el cuarto parcial comenzó con otro game extenso que incluyó una nueva discusión, a partir de un punto que Frances detuvo justo cuando su compatriota estaba por sacar y lo devolvió largo. La jueza de silla hizo volver a jugarlo, ante el malestar de Ben, quien finalmente minutos después sostuvo el servicio con gran esfuerzo y dejó salir un insulto en voz baja como descarga.

La continuidad del set fue con cada uno manteniendo el saque, pero nada de resultarles siempre sencillo; por momentos, entregó golpes sorpresivos y puntos memorables. Hasta que Tiafoe tuvo la obligación de sostener su servicio para llegar al tie-break y rápido se encontró con un triple match point para revertir. Y, bajo presión, cometió una doble falta que le puso el final menos pensado al juego.

Ben Shelton derrotó a su compatriota Frances Tiafoe y llegó a la final del US Open; definirá con Alexander Zverev el domingo CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Un estadounidense no gana el torneo de singles masculino del US Open desde 2003, cuando se coronó Andy Roddick. Este domingo, Shelton tiene la posibilidad de quebrar esa sequía de los locales después de 23 años.