Con una victoria sobre su compatriota y amigo Andrey Rublev, el tenista ruso Daniil Medvedev se clasificó este miércoles a las semifinales del US Open, etapa en la que se enfrentará al ganador del partido nocturno entre el español y defensor del título Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, subcampeón en 2020.

En una sofocante tarde en Nueva York, Medvedev, tercer favorito del torneo, se impuso por 6-4, 6-3 y 6-4 al octavo preclasificado, que no puede derribar la barrera de los cuartos de final en un Grand Slam: sufrió su novena derrota en esa instancia. Pero lo que quedó, más allá de su avance a la siguiente instancia, fueron sus brutales frases de protesta en medio del juego y tras concluir el duelo. Esta vez no hubo una pelea con el público, como ha sucedido en más de una oportunidad.

El ruso Daniil Medvedev se lanza agua en la cabeza en medio del partido que le ganó a su compatriota Andrey Rublev en Flushing Meadows. SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dominando desde el servicio y más efectivo en los momentos clave, Daniil mantuvo siempre el control del partido ante un Rublev que es el padrino de su hija y que solamente alcanzó a ponerse brevemente en la pelea durante el tercer set. Eso sí, compitiendo bajo un fuerte calor y humedad en Flushing Meadows, donde las temperaturas rondaban los 35º.

Un extenuado Medvedev se acercó durante el tercer parcial a una de las cámaras en la cancha para mandar un mensaje, mientras se secaba el sudor de su frente y dejaba su toalla a un lado. “No lo pueden ni imaginar. Un jugador va a morir (algún día), y entonces van a ver”, afirmó el ruso.

En el US Open están jugando con un calor insoportable.



Medvedev: "No se lo pueden imaginar. Un tenista va a morir y ahí van a ver".pic.twitter.com/Fx9Tp8QSxm — Set Tenis (@settenisok) September 6, 2023

“Las condiciones fueron brutales. Lo único bueno es que ambos jugadores lo sufren y hemos terminado vivos. Después del primer set no podía ni ver la pelota. Corríamos como autómatas”, aseguró Medvedev en la entrevista posterior al encuentro que se prolongó por dos horas y 48 minutos y en el que Medvedev le asestó una nueva y dolorosa derrota a su amigo y compadre Rublev, con el que compite desde la infancia.

Ambos se mostraron al borde del colapso, como si les costara respirar. Hubo imágenes en las que los dos se derrumbaban sobre sus sillas de descanso, entre toallones con hielo que se enrollaban en la cabeza y el cuello, y la asistencia de un médico con un inhalador. Y mucho líquido, claro. Para hidratarse y para arrojarse.

El ruso Daniil Medvedev espera desplomado en su silla y con toallones con hielo en una de las pausas de su partido ante Andrey Rublev en el US Open. TIMOTHY A. CLARY - AFP

“Podría hablar mucho, fueron condiciones brutales para los dos. No sé si se podía ver a través de la cámara, porque estábamos sudando mucho y usamos muchas toallas. No me queda piel en la nariz y está roja, pero no es por el sol. No es como si estuvieras quemado, pero a mí ya no me queda piel”, comenzó su relato en la conferencia de prensa Medvedev. Y agregó: “Acabo de ver a Andrey en el vestuario y su cara estaba muy roja, y tampoco es por el sol, así que supongo que es lo mismo. Eso lo dice todo, como si lo hubiésemos dejado todo ahí afuera”.

Continúa el tenista ruso: “No creo que me quedara nada, pero si el partido continuaba encontraría algo más. Es un poco, digámoslo, peligroso. La pregunta es ¿hasta dónde podríamos llegar? Tal vez podríamos jugar cinco sets... Pero tendríamos dificultades al día siguiente y estaría bien... Tuvimos un jugador como Yibing Wu que se desmayó en Washington y podía tener calor”. El chino, de 23 años, tuvo que retirarse tras el colapso cuando derrotaba por 4-1 a Yosuke Watanuki.

Daniil Medvedev tuvo una celebración poco efusiva en su victoria ante Andrey Rublev en los cuartos de final del US Open Seth Wenig - AP

“¿Si hay algo que cambiaría en el certamen? No estoy seguro de qué podemos hacer. Porque probablemente no podemos detener el torneo durante cuatro días porque han sido tres, cuatro días y ha sido brutal así, porque entonces básicamente arruina todo, la televisión, incluso las entradas, todo”, evaluó el número 3 del mundo.

“¿Podríamos jugar a tres sets cuando las condiciones sean así? Algunos jugadores no van a estar contentos. Perdés los dos primeros sets, y el partido termina y maldices, porque querías darlo vuelta. Y al mismo tiempo lo digo porque tal vez voy a terminar mi carrera y no va a pasar nada. Entonces, hablo por nada, pero la cuestión es que no queremos que pase algo y luego se diga ‘Dios mío, Medvedev avisó de esto hace un par de años’”.

El resumen de Medvedev - Rublev

El campeón de 2021 completó: “No tengo la solución, porque incluso si decidimos jugar todos los partidos de noche, tal vez en diferentes estadios, ya vimos Sinner frente a Zverev (duró 4 horas y 41 minutos)... No la pasaron mucho mejor que nosotros... Incluso de noche, Nueva York puede ser muy caluroso y húmedo. No tengo soluciones reales, pero es mejor hablar un poco de ello antes de que suceda algo. Siempre es mejor”.

