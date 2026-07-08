Así quedó el cuadro de semifinales de Wimbledon 2026

Este miércoles finalizaron los cuartos de final del certamen individual masculino de Wimbledon 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro clasificados a semifinales. Los cruces serán así: Arthur Fery vs. Alexander Zverev y Jannik Sinner vs. Novak Djokovic. Los partidos se llevarán a cabo este viernes con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

En el primer turno de esta instancia, el martes, el italiano Jannik Sinner (1° del ranking ATP) se impuso al alemán Jan-Lennard Struff (74°) por 6-3, 7-5 y 7-6 (4) y fue el primero en avanzar a las semifinales para ir en busca, este viernes, de la leyenda viviente que tiene el circuito actual, Novak Djokovic (8°). El serbio, que a los 39 años sigue haciendo historia, anhela conseguir el título del All England para igualar la línea del máximo ganador, Roger Federer, con ocho.

Jannik Sinner es el bicampeón de Wimbledon y quiere hacer valer su condición hasta el final ADRIAN DENNIS - AFP

En su partido, ‘Nole’ venció al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por 6-7 (10), 6-3, 3-6, 7-6 (4) y 7-6 (4) en más de cinco horas de partido, lo que demuestra que su hambre de gloria sigue intacto pese a haber ganado absolutamente todo lo posible en el mundo del tenis.

Ya este miércoles, el local Arthur Fery (114°) estiró su condición de sorpresa y se impuso al último finalista de Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli (10°) al que se impuso por 6-4, 7-6 (4) y 6-0. Y justamente el último campeón de París fue el que cerró la instancia, Alexander Zverev (3°), quien le ganó al norteamericano Taylor Fritz (7) por 6-4, 6-4 y 6-2.

Resultados de cuartos de final

Jannik Sinner a Jan-Lennard Struff - 6-3, 7-5 y 7-6 (4).

- 6-3, 7-5 y 7-6 (4). Novak Djokovic a Félix Auger-Aliassime - 6-7 (10), 6-3, 3-6, 7-6 (4) y 7-6 (4).

- 6-7 (10), 6-3, 3-6, 7-6 (4) y 7-6 (4). Flavio Cobolli vs. Arthur Fery - 6-4, 7-6 (4) y 6-0.

- 6-4, 7-6 (4) y 6-0. Alexander Zverev a Taylor Fritz - 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6 (3).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El británico Arthur Fery venció al italiano Flavio Cobolli en los cuartos de final de Wimbledon Brian Inganga - AP

Cómo ver online Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores de Wimbledon

Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete

Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco

Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro

John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres