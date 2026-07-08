Arthur Fery, el “Rey Bajito” que salvó al tenis británico en Wimbledon y jugará las semifinales

Con Andy Murray retirado hace un puñado de años, Cameron Norrie (actual 29 del ranking) eliminado en la primera ronda, Jack Draper y Emma Raducanu ausentes y lidiando con los fantasmas de las lesiones, Arthur Fery, desconocido para una buena porción del circuito hasta hace sólo unos días, salvó al tenis británico en Wimbledon. De 23 años, 114° del ranking mundial, recibió un wild card, encadenó victorias sobre el prestigioso césped y, al vencer al top 10 italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6 (7-4) y 6-0, se transformó en el segundo invitado en alcanzar las semifinales individuales en el All England, después de Goran Ivanisevic en 2001, cuando el croata terminó ganando el título.

Diestro, ágil y de 1,75m, Arthur Fery brilla en Wimbledon: jugará las semifinales ante Alexander Zverev ADRIAN DENNIS - AFP

Nacido en Sèvres, a diez kilómetros de París, tiene padres franceses. Su mamá, Olivia Gravereaux, fue tenista profesional, top 250 y representante del equipo de Hong-Kong en la BJK Cup (ex Fed Cup). Su papá, Loic Fery, es un multimillonario inversor en mercados públicos y privados, además de presidente del club de fútbol Lorient, de la primera división francesa; se estima que tiene una fortuna de 320 millones de dólares. Cuando Arthur era chico, su familia se mudó a Londres, muy cerca del All England Club. Asistió al prestigioso King’s College School del barrio Wimbledon, que cuenta con un programa de tenis. Fery creció en ese ambiente. Incluso, en 2010, con siete años, presenció en el court 18 una parte del emblemático partido entre John Isner y Nicholas Mahut, que finalizó 70-68 en el quinto set.

Loic Fery, padre del tenista británico Arthur Fery, con una bufanda del club francés de fútbol Lorient, el cual preside Instagram Loic Fery

Fue parte del sistema británico de tenis y número 12 del mundo en juniors (en 2020). La entrenadora británica Alison Taylor, que le dio clases particulares y grupales a Fery desde los cuatro años hasta su adolescencia, le dijo a The Guardian: “Si bien era increíblemente atlético, con un juego de pies excepcional y una buena coordinación mano-ojo desde una edad temprana, no era el mejor de su grupo de edad. Lo que más me llamó la atención fue que era un verdadero artista, que disfrutaba jugando frente a los demás y demostrando su talento. Eso le encantaba, mostrarle a la gente que era un buen jugador”. Pero, antes de intentar en el mundo profesional, Arthur decidió estudiar y jugar al tenis en la Universidad de Stanford, muchas veces una salida para aquellos jugadores que todavía no se sienten preparados para saltar al profesionalismo. Fery logró destacarse en la liga universitaria, con un récord de 58-16 en singles.

Una multitud pobló el Centre Court de Wimbledon para ver los cuartos de final entre el local Arthur Fery y el italiano Flavio Cobolli Maja Smiejkowska - AP

Las lesiones obstaculizaron su evolución y tuvo recurrentes hemorragias nasales; de todos modos, muchos siguieron confiando en sus cualidades. Se convirtió en profesional en 2023, año en el que recibió una invitación para actuar en Wimbledon por primera vez (perdió frente al ruso Daniil Medvedev, por entonces 3°). El año pasado también entró en el main draw del grande británico como invitado, derrotó al por entonces 22°, el australiano Alexei Popyrin, en la primera ronda, logrando su primera victoria en el circuito. En enero pasado superó la qualy de Australia y cayó en la segunda ronda, ante el platense Tomás Etcheverry. Hace un año, era 461° del ranking: con la victoria ante Cobolli se aseguró ser N° 36, el mejor británico del circuito.

Arthur Fery se derrumba en el césped de Wimbledon al vencer a Flavio Cobolli en los cuartos de final: salió al salvataje del tenis británico en el All England John Walton - PA Wire DPA

Ágil, diestro, de revés a dos manos, muchos ponen el foco en su altura: mide 1,75 metro. Esta semana, la exnúmero 1 británica Johanna Konta lo apodó “Short King” (Rey Bajito), aunque se mostró impresionada por la explosión atlética de Fery.

Con tantos reveses para sus jugadores, Wimbledon no tuvo británicos programados en el Centre Court durante la primera semana, algo totalmente inusual. Hasta que Fery terminó imponiéndose y ganándose un lugar en la Catedral del tenis. Este viernes, su rival en las semifinales será el alemán Alexander Zverev, segundo favorito y flamante campeón de Roland Garros, que avanza con perfil bajo y en los cuartos de final superó con autoridad (6-4, 6-4 y 6-2) al sexto favorito, el estadounidense Taylor Fritz (el otro cruce de semifinales lo disputarán el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic).

“Simplemente no lo puedo creer. Fue increíble jugar en la cancha central y lograr la victoria. ¡No lo puedo creer!”, celebró Fery, endulzado por una ovación. Además de batir a Cobolli, reciente finalista de Roland Garros, en el césped de Wimbledon superó a Damir Dzumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs y Grigor Dimitrov (partido que tuvo la presencia del legendario Roger Federer en el palco oficial).

Incredulidad total: la celebración de Arthur Fery, 114° del mundo, al vencer a Flavio Cobolli y clasificarse para las semifinales de Wimbledon HENRY NICHOLLS - AFP

Fery rompió con todo lo proyectado. Y ya es el quinto jugador británico en la Era Abierta en llegar a las semifinales individuales masculinas de Wimbledon, después de Murray (lo hizo siete veces), Tim Henman (cuatro), Roger Taylor (dos) y Norrie (una). Se aseguró un premio económico de 1.800.000 libras, unos 2.407.000 dólares, cuando en su carrera lleva obtenidos en total US$ 883.618. En Gran Bretaña ya hablan del “Fery-tale” (cuento de hadas). Vaya curiosidad: el próximo domingo, cuando se juegue la final de Wimbledon, cumplirá 24 años. ¿Qué pedirá de regalo? No es difícil adivinarlo.