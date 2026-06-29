Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este lunes se levanta el telón en la catedral del tenis, Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se juega en el All England de Londres, sobre césped. Se disputan muchos partidos del torneo masculino y femenino, con grandes favoritos en escena. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre lo más destacado de la jornada que tendrá actividad en todas las canchas, sobresalen los estrenos de Jannik Sinner, el N° 1 del mundo; del múltiple campeón Novak Djokovic y de la gran aspirante entre las mujeres, Aryna Sabalenka.

El italiano Jannik Sinner es el gran favorito a quedarse con Wimbledon en esta temporada Kirsty Wigglesworth - AP

El italiano, cuya superficie le sienta fantástico, se medirá desde las 9.30 de la Argentina, con el serbio Miomir Kecmanovic en la cacha central, partido que sucederá la también N° 1, Sabalenka, cuando se enfrente con otra serbia, Teodora Kostović, proveniente de la clasificación, cerca de las 11.30. A continuación, el serbio más conocido del tenis (los balcánicos coparon el court principal en esta primera jornada), Novak Djokovic, dueño de siete títulos en Wimbledon, hará lo propio ante el chino Yibing Wu.

Sinner y la polaca Iga Swiatek son los campeones en ejercicio, ya que levantaron el trofeo en 2025.

La polaca Iga Swiatek es la campeona defensora; el año pasado se sacó la espina de ganar en césped Kirsty Wigglesworth - AP

En el court 1, desde las 9.30, se destaca la presentación de la local Emma Raducanu, campeona del US Open 2021 frente a la croata Antonia Ruzic. Tras ellas, ingresarán Marin Cilic y el ruso Daniil Medvedev. Cerca de las 12, en el mismo escenario, la flamante campeona de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva debutará ante la polaca Magda Linette.

Por otro lado, varios argentinos, de los muchos que participan, saltarán a la cancha este mismo lunes. Thiago Tirante va ante el húngaro Fabian Marozsan a eso de las 9.50 en la cancha 4, mismo escenario en el que a continuación Solana Sierra hará lo propio con otra húngara, Anna Bondár. En la 5, desde las 7, Marco Trungelliti se mide con el estadounidense Martin Damm Jr.

Camilo Ugo Carabelli debuta en el court 9 cerca de las 8.40 ante el español Daniel Mérida y en el 14 Sebastián Báez hará lo propio con el alemán Jan-Lennard Struff desde las 10.10. Por último, Juan Manuel Cerúndolo jugará en la cancha 17 ante otro ibérico, Alejandro Davidovich Fokina, cerca de las 10.30.

Solana Sierra tuvo el año pasado un Wimbledon consagratorio, llegando a octavos de final tras ingresar como perdedora afortunada HENRY NICHOLLS - AFP

Cómo ver online Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+.

Wimbledon es quizás el torneo más prestigioso del mundo e impacta con su elegancia y exclusividad Jordan Pettitt - PA Wire

Tabla de campeones de Wimbledon

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos.

Novak Djokovic (Serbia), Pete Sampras (Estados Unidos) y William Renshaw (Reino Unido) - Siete cada uno.

Bjorn Borg (Suecia) y Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco cada uno.

Rod Laver (Australia) y Tony Wilding (Australia) - Cuatro cada uno.

John Newcombe (Australia), John McEnroe (Alemania), Fred Perry (Reino Unido), Boris Becker (Alemania), Reggie Doherty (Gran Bretaña), Arthur Gore (Gran Bretaña) y Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres cada uno.

Roger Federer es el máximo ganador de Wimbledon, donde es considerado un verdadero rey ADRIAN DENNIS - AFP

Rama femenina

Martina Navratilova (República Checa) - Nueve títulos

Helen Wills (Estados Unidos) - Ocho

Dorothea Douglass (Gran Bretaña), Steffi Graf (Alemania) y Serena Williams (Estados Unidos) - Siete cada una

Blanche Bingley (Gran Bretaña), Suzanne Lenglen (Francia) y Billie Jean King (Estados Unidos) - Seis cada una

Lottie Dod (Gran Bretaña), Charlotte Cooper (Gran Bretaña) y Venus Williams (Estados Unidos) - Cinco cada una