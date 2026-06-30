Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

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En la segunda jornada del tercer Grand Slama de la temporada se presentan Alexander Zverev, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Serena Williams y varios tenistas argentinos
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Este martes 30 de junio continúa Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres sobre canchas de cesped, y en la segunda jornada se disputan partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. Los juegos inician a las 7 (hora argentina) y se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el certamen de varones, sobresale el debut del alemán Alexander Zverev (2°), reciente campeón en Roland Barros y segundo máximo favorito ante la ausencia de Carlos Alcaraz, frente al belga Alexander Blockx desde las 10.40 (hora argentina) en el Cour Central. A las 8.10, pero en el Court 2, Ben Shelton (4°) se mide con el finlandés Otto Virtanen (Q) mientras que Taylor Fritz (6°) choca con el serbio Dusan Lajovic (LL) a las 9 en el Court 1.
También se presentan varios argentinos. En el Court 2, Mariano Navone se mide con el italiano Flavio Cobolli (9°), finalista en Roland Garros, desde las 11 (hora argentina). Antes, a las 8.30, Román Burruchaga juega con el australiano Alex De Miñaur (5°) en el Court 3.
Además, Tomás Etcheverry (29°) enfrenta al italiano Lorenzo Sonego a las 9.50 en el Court 4 en tanto que Francisco Cerúndolo (19°) hace lo propio con el español Jaume Munar a las 8.40 en el Court 14.
El cuadro del torneo masculino de Wimbledon
Tabla de campeones de Wimbledon
- Roger Federer (Suiza) - 8
- Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - 7
- Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - 5
- Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - 4
- John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - 3
- Norman Brookes (Australia) / John Hartley (Gran Bretaña) / Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) / Joshua Pim (Gran Bretaña) / Gerald Patterson (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jean Borotra (Francia) / René Lacoste (Francia) / Henri Cochet (Francia) / Don Budge (Estados Unidos) / Roy Emerson (Australia) / Jimmy Conors (Estados Unidos) / Stefan Edberg (Suecia) / Rafael Nadal (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2
En el torneo de mujeres, Iga Swiatek (3ª), campeona defensora del título, abre la jornada a las 9 (hora argentina) en la cancha central vs. la estadounidense Taylor Townsend. En el mismo escenario, pero a las 12.20, Serena Williams (WC), siete veces campeona de Wimbledon, debuta vs. la australiana Maya Joint.
Además, a las 10.40 en el Court 1 la kazaja Elena Rybakina (2ª) se mide con la francesa Loïs Boisson mientras que a las 13, pero en el Court 3, la argentina Nadia Podoroska choca con la ucraniana Marta Kostyuk (12ª).
El cuadro del torneo femenino de Wimbledon
Tabla de campeonas de Wimbledon
- Martina Navratilova (República Checa) - 9
- Helen Wills (Estados Unidos) - 8
- Dorothea Douglass (Gran Bretaña) / Steffi Graf (Alemania) / Serena Williams (Estados Unidos) - 7
- Blanche Bingley (Gran Bretaña) / Suzanne Lenglen (Francia) / Billie Jean King (Estados Unidos) - 6
- Lottie Dod (Gran Bretaña) / Charlotte Cooper (Gran Bretaña) / Venus Williams (Estados Unidos) - 5