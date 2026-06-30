Wimbledon 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este martes 30 de junio continúa Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres sobre canchas de cesped, y en la segunda jornada se disputan partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. Los juegos inician a las 7 (hora argentina) y se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, sobresale el debut del alemán Alexander Zverev (2°), reciente campeón en Roland Barros y segundo máximo favorito ante la ausencia de Carlos Alcaraz, frente al belga Alexander Blockx desde las 10.40 (hora argentina) en el Cour Central. A las 8.10, pero en el Court 2, Ben Shelton (4°) se mide con el finlandés Otto Virtanen (Q) mientras que Taylor Fritz (6°) choca con el serbio Dusan Lajovic (LL) a las 9 en el Court 1.

Alexander Zverev debuta este martes en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada 2026 DIMITAR DILKOFF - AFP

También se presentan varios argentinos. En el Court 2, Mariano Navone se mide con el italiano Flavio Cobolli (9°), finalista en Roland Garros, desde las 11 (hora argentina). Antes, a las 8.30, Román Burruchaga juega con el australiano Alex De Miñaur (5°) en el Court 3.

Además, Tomás Etcheverry (29°) enfrenta al italiano Lorenzo Sonego a las 9.50 en el Court 4 en tanto que Francisco Cerúndolo (19°) hace lo propio con el español Jaume Munar a las 8.40 en el Court 14.

El cuadro del torneo masculino de Wimbledon

La parte alta del cuadro masculino de Wimbledon

Tabla de campeones de Wimbledon

Roger Federer (Suiza) - 8

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - 7

Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - 5

Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - 4

John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - 3

Norman Brookes (Australia) / John Hartley (Gran Bretaña) / Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) / Joshua Pim (Gran Bretaña) / Gerald Patterson (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jean Borotra (Francia) / René Lacoste (Francia) / Henri Cochet (Francia) / Don Budge (Estados Unidos) / Roy Emerson (Australia) / Jimmy Conors (Estados Unidos) / Stefan Edberg (Suecia) / Rafael Nadal (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Carlos Alcaraz, dos veces campeón en Wimbledon, es el gran ausente en la edición 2026 Kirsty Wigglesworth - AP

En el torneo de mujeres, Iga Swiatek (3ª), campeona defensora del título, abre la jornada a las 9 (hora argentina) en la cancha central vs. la estadounidense Taylor Townsend. En el mismo escenario, pero a las 12.20, Serena Williams (WC), siete veces campeona de Wimbledon, debuta vs. la australiana Maya Joint.

Además, a las 10.40 en el Court 1 la kazaja Elena Rybakina (2ª) se mide con la francesa Loïs Boisson mientras que a las 13, pero en el Court 3, la argentina Nadia Podoroska choca con la ucraniana Marta Kostyuk (12ª).

El cuadro del torneo femenino de Wimbledon

La parte alta del cuadro femenino de Wimbledon

La parte baja del cuadro femenino de Wimbledon

Tabla de campeonas de Wimbledon