Wimbledon: Diego Schwartzman volvió a pasar el estreno en el All England con un éxito convincente

escuchar

Diego Schwartzman no había empezado bien la temporada, en absoluto. Su récord en lo que va del año todavía presenta números negativos: 9 triunfos y 16 derrotas, incluidas cuatro caídas en fila en la gira sudamericana, una de sus preferidas y en la que solía cosechar buenos resultados. Peor aún: arrastraba otros siete tropiezos desde la parte final de la gira 2022. Pero Diego Schwartzman, luchador desde siempre, batallador en todo momento, no se rindió. De a poco insinuó una recuperación y los resultados empezaron a acompañarlo. Así arrancó su camino sobre el césped del All England con un muy buen triunfo por 6-0, 6-3 y 6-4 sobre el serbio Miomir Kecmanovic (41°).

Desde el puesto 25º del mundo que ocupaba en enero, Schwartzman retrocedió al 107º. Ingresó en el cuadro principal de Wimbledon con poco margen. Como sucede con muchos tenistas argentinos, históricamente le costó la adaptación al césped londinense. Los primeros tres años que pasó por el All England se fue en la primera ronda. A partir de 2018 le fue un poco mejor. Alcanzó la tercera etapa en 2019 y 2021; en 2020, su mejor año en el tour, no hubo actividad en la gira británica por la pandemia. Así, por quinto año consecutivo logró superar el primer obstáculo en un torneo que, desde siempre, no suele resultar muy propicio a las raquetas de nuestro país.

Después de llegar a la tercera etapa en el reciente Roland Garros, Schwartzman eligió dedicarle unos días más al pasto. Pasó la primera ronda en el exclusivo torneo de Queen’s, en Londres, y la semana pasada, para entonar la confianza, le ganó en el torneo de exhibición The Boodles, en Stoke Park, a Felix Auger-Aliassime, 12º del ranking.

Frente a Kecmanovic y en el court 7, una de las canchas aledañas al estadio principal, el Peque construyó un triunfo convincente, con 74 por ciento de primeros servicios y el 70 por ciento de los puntos ganados por esa vía. Supo presionar con la devolución y convirtió 7 de los 18 break-points que generó. La cuenta de aciertos y fallos le dio saldo favorable: 35 winners y 28 errores no forzados. Así, se convirtió en el cuarto argentino con más triunfos en primeras rondas de Grand Slam, con 27 éxitos, por detrás de Guillermo Vilas (35), Juan Martín del Potro (34), y David Nalbandian (32).

¿CÓMO ES JUGAR EN PASTO? El Peque Schwartzman lo explicó y analizó su GRAN victoria ante Kecmanovic por la primera ronda de #Wimbledon.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/BqbF1sAaUA — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2023

En declaraciones a ESPN, Schwartzman expresó: “Había tenido tres buenos partidos contra él, incluso en torneos de Grand Slam, y por ese lado uno tiene esa confianza cuando el arranque del partido es favorable, y pasó un poco eso, más allá de que luego pude sostener el nivel durante el resto del partido. Creo que salió todo redondo de mi lado; después, él ayudó con algunos errores en momentos importantes y pude aprovechar en todo momento mi buen día”.

El exnúmero 8 del mundo agregó: “Al no tener preparación en pasto, lo más difícil es la movilidad, para sostenerse en el punto cuando el rival es agresivo. Kecmanovic se dedica un poco a eso en el partido, a mover la bola, y lo hizo bien en la parte final. De mi lado, a mí me gusta la movilidad y vivo de eso hace muchos años. Creo que en el pasto es cuestión de tener unos días de preparación, y sumar partidos para corregir detalles, sobre todo cuando tenés que ir para adelante y afirmarte bien con el piso. Después, en un día así [con mucho viento], el clima hizo que sea muy difícil, pero al mismo tiempo son condiciones que hay normalmente en Inglaterra”.

Schwartzman tendrá un examen complejo ante Sinner ADRIAN DENNIS - AFP

El listón subirá pronto y bastante elevado, ya que en la segunda rueda aguarda Jannik Sinner, 8º del ranking y que viene de superar con holgura a Juan Manuel Cerúndolo por 6-2, 6-2 y 6-2. Schwartzman imagina un reto nada fácil ante el talentoso italiano, que además se impuso en los tres duelos previos ante el argentino, y que el año pasado llevó a cinco sets a Novak Djokovic en el césped londinense, antes de caer vencido en los cuartos de final.

“Es difícil. Yo voy a seguir en la búsqueda de mi mejor nivel. De Roland Garros a hoy tuve partidos muy buenos, y voy a pensar en jugar lo mejor que pueda. Pero él es el claro favorito. Si no llega a tener un buen día, veré de aprovechar ms chances, pero sé cómo él se siente acá, y eso lo convierte en un rival muy complicado”, advirtió sobre el reto que lo aguarda en la segunda rueda. Más allá del resultado inmediato, Schwartzman quiere sentirse competitivo de nuevo. Incluso en ese césped siempre complejo.

Nadia Podoroska, el otro triunfo argentino en la jornada de estreno en Wimbledon Alberto Pezzali - AP

Además del triunfo de Schwartzman, la primera jornada de Wimbledon deparó el estreno exitoso de Nadia Podoroska, que venció a la checa Tereza Martinkova por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-4; la rosarina jugará en la próximae etapa con la bielorrusa Victoria Azarenka. En la parte negativa del día quedaron las despedidas de Pedro Cachin, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo. Al jugador de Bell Ville le tocó la figurita más difícil: Novak Djokovic. El serbio inició la búsqueda de su octava corona con un cómodo triunfo por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-4); Báez perdió con el chileno Tomás Barrios Vera por 7-6 (9-7), 3-6, 6-3 y 7-6 (7-2), y el zurdo Cerúndolo cayó ante Jannik Sinner por un triple 6-2.

El martes, Francisco Cerúndolo se presentará ante el portugués Nuno Borges en el tercer juego de la cancha 14, a continuación del cotejo que deben completar Guido Pella y el croata Borna Coric, con ventaja parcial de 6-3, 4-4 para el argentino. También se debe completar el partido en el que Tomás Martín Etcheverry está en desventaja ante el español Bernabé Zapata Miralles por 7-6 (7-5), 7-5 y 3-6, y Federico Coria se presentará en el cuarto turno frente al bielorruso Illya Ivashka.