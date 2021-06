Wimbledon: Diego Schwartzman y un partido con suspenso, y caídas de Federico Delbonis y Facundo Bagnis

Wimbledon volvió después de un año de ausencia, pandemia mediante. El All England volvió a vestirse de blanco, acorde a sus tradiciones. Y con activa participación argentina, en una jornada marcada por la lluvia, otra eterna compañera del torneo londinense, que obligó a varias suspensiones y algunos encuentros cancelados.

Del lado argentino, Diego Schwartzman le ganaba por 6-3 y 6-4 al francés Benoit Paire, cuando la falta de luz natural obligó a suspender el encuentro, que continuará este martes, en el segundo turno de la cancha 2. En caso de cerrar el partido de manera favorable, el Peque avanzará a la segunda rueda, etapa en la que espera el británico Liam Broady, que eliminó al italiano Marco Cecchinato por 6-3, 6-4 y 6-0.

Diego Schwartzman en acción frente a Benoit Paire en la primera ronda de Wimbledon. Pool - Getty Images Europe

En cambio, Federico Delbonis no pudo torcer la historia. Al zurdo de Azul le había tocado un sorteo adverso, con Andrey Rublev, quinto preclasificado, como adversario. Delbo empezó en buena forma, se quedó con el primer set, pero no consiguió frenar al ruso cuando éste creció en su rendimiento. Rublev finalmente dio vuelta la cuenta y se impuso por 4-6, 6-4, 6-1 y 6-2. Delbonis prolongó una racha negativa en césped, una superficie que se le niega: perdió los 10 encuentros oficiales que disputó en pasto durante su carrera, incluidas seis derrotas en primera ronda en el All England.

Federico Delbonis en juego contra el ruso Andrey Rublev durante el partido que disputaron en Wimbledon; el zurdo no pudo quebrar su serie negativa en pasto ADRIAN DENNIS - AFP

También fue debut y despedida para Facundo Bagnis, superado por el serbio Miomir Kecmanovic por 6-4, 3-6, 6-3 y 7-6 (7-1). Lo próximo, para el zurdo rosarino, serán los Juegos Olímpicos de Tokio, que disputará en singles y también en dobles, con Schwartzman como compañero de equipo.

Por las lluvias, se postergó para el martes el encuentro que Nadia Podoroska, la única representante argentina en la llave femenina, debía disputar con la estadounidense Ann Li.

LA NACION