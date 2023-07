Wimbledon: la aventura de Andy Murray, el otro campeón en el All England después de Novak Djokovic

escuchar

Hace diez años, Andy Murray destrozó uno de los hechizos más potentes en el mundo del tenis. Desde aquel triunfo de Fred Perry en 1936, pasaron 77 años en los que un jugador británico no volvió a alzar el trofeo de campeón en Wimbledon. El escocés, al fin, después de varias temporadas de frustraciones y lamentos, entró en la historia definitivamente: le ganó la final de 2013 a Novak Djokovic, conquistó el mayor título de su carrera y se convirtió en Sir, tras recibir la Orden del Imperio Británico meses después de esa conquista.

Todo cambió para el escocés. Volvió a ganar Wimbledon en 2016. Ese mismo año se convirtió en el primer británico número 1 del mundo en singles, a los 29 años. Terminó con una serie de 24 victorias seguidas, incluido el N° 1 al final de la temporada: fue el único que pudo lograrlo en medio del dominio (casi) hegemónico del Big 3 de Federer, Nadal y Djokovic desde 2004. También fue el primer jugador en ganar dos medallas olímpicas de oro en singles (Londres 2012 y Río 2016). Es el único tenista con al menos 7 triunfos sobre Federer, Nadal y Djokovic, incluidas finales frente a los 3, entre sus 14 títulos ATP Masters 1000 y 46 coronas en general.

Andy Murray y su revés de dos manos, durante uno de los ensayos para The Championships Kin Cheung - AP

Hoy, Murray tiene 36 años. Sigue jugando al tenis, luego de dos operaciones de cadera que incluyeron la colocación de una prótesis de titanio. El escocés regresa a su lugar en el mundo como el 40º del ranking. No le alcanzó para ser preclasificado. Consciente de las limitaciones que le impone su físico, y de que tiene que saber elegir su calendario, desistió de jugar Roland Garros, y se preparó para la gran cita del verano inglés en dos challengers modestos, en Surbiton y Nottingham, que ganó sin problemas. Hace unos días, perdió rápidamente en la 1ª ronda del ATP de Londres, en el coqueto Queen’s Club, ante el australiano Alex de Miñaur, 16º del mundo, un rival que lo complica bastante.

El sorteo de Wimbledon lo puso frente a su compatriota Ryan Peniston, 267º del mundo e invitado especial de la organización, con el que se enfrentará este martes. Si pasa el primer obstáculo, como lo indicaría la lógica, en la 2ª rueda le tocaría medirse con Stefanos Tsitsipas, 5º jugador del planeta, pero con discretos antecedentes en el All England. Además de ganar, la misión es hacerlo de manera expeditiva, y evitar duelos maratónicos como los que protagonizó a principios de año en el Australian Open. Vale recordarlo: 4h49m contra el italiano Mateo Berrettini en la primera rueda; luego, 5h45m para vencer al local Thanassi Kokkinakis. Como pudo, se presentó ante el español Roberto Bautista Agut en la tercera rueda. Consiguió ganar un set, pero allí se terminó su paso por Melbourne, con casi 14 horas de acción en apenas tres partidos.

“Lo de Australia, fue algo como... tal vez no sea tan bueno para mí, a largo plazo, jugar ese tipo de partidos”, aceptó Murray con una sonrisa. “Podría seguir haciendo eso probablemente hasta que se rompa la cadera, pero realmente no quiero hacerlo”, agregó. El físico ya lo hizo sufrir bastante, pero el exnúmero 1 del mundo tiene claro su objetivo: “Quiero terminar mi carrera en mis términos, mientras esté en forma y saludable y compitiendo aún en un buen nivel, en lugar de que sea por culpa de una lesión. Sé que no se puede controlar eso por completo. Pero siento que todavía me queda un tiempo en el que puedo dedicar trabajo físico y entrenamiento para permitirme seguir rindiendo con la más alta exigencia”. Y, con una sonrisa de resignación, admitió: “Sé que eso no puede durar para siempre, lamentablemente”.

"Quiero terminar mi carrera en mis términos", asegura Murray John Walton - PA

Murray es consciente de que él y Djokovic son los mejores jugadores en pasto que tiene el universo del tenis en este momento; no por casualidad tienen 2 y 7 títulos en el césped sagrado del All England. El escocés es, hoy, el jugador con más victorias en esta superficie (117, con 27 derrotas), incluso por delante de Djokovic (109-18), aunque es cierto que el serbio muchas veces eligió no jugar ningún torneo previo en la gira verde. “Creo que soy uno de los mejores en pasto y físicamente estoy muy bien. Me he preparado a pleno, no veo ninguna razón por la que no pueda tener un buen torneo”, se anima.

¿Se ilusiona con volver a las instancias decisivas? “Mucho de eso se reduce a cómo estás jugando. Dependiendo del cuadro, de las situaciones, es posible jugar mal y llegar a los cuartos de final. Pero si me tocara jugar contra Djokovic en una segunda ronda y me tocara perder en cinco sets, no podría decir que me iría decepcionado si jugara como todavía creo que puedo hacerlo”, analiza. Hay una certeza: no jugará contra Nole en esa instancia; sólo podría cruzarlo en la final, porque el serbio está por el otro lado de la llave.

¿Puede Andy Murray llegar lejos? "Dependiendo del cuadro, de las situaciones, es posible jugar mal y llegar a los cuartos de final", expresó el escocés, que suele jugar muy bien en el césped londinense GLYN KIRK - AFP

Han pasado 18 años del estreno de Murray en el All England. Entonces, todavía con edad de junior, pasó un par de rondas, con victorias sobre los experimentados George Bastl y Radek Stepanek, antes de perder en cinco sets con un David Nalbandian que estaba entonces en gran forma. Desde aquel segundo título en 2016, con triunfo sobre Milos Raonic en la final, llegó a una vez a cuartos de final (2017); entre lesiones y pandemia, regresó en 2021 con un tropiezo en la tercera rueda; el año pasado no fue más allá de la segunda ronda, con caída ante Isner.

A más de un fanático del tenis le parece curioso que Murray aún no hable de retiro. O sí: el ídolo británico tiene una idea. Pero está ahí, dando vueltas. “No es algo definitivo. Creo que es bueno empezar a planificar un poco. Pero no creo que anuncie nada con mucha anticipación, porque quiero jugar todo el tiempo que pueda mientras me sienta bien, competitivo. Basándome en cómo han ido mis últimos cinco o seis años, soy consciente de que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Mantengo la mente abierta a esa posibilidad”. Lo único que parece concreto, hoy, es que el de 2023 no será su último Wimbledon.