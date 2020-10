Rafael Nadal tuvo su primera vez bajo la cubierta nueva de la cancha en la que ganó 12 veces Roland Garros; el juego del español cambia cuando es en estadios cerrados. Fuente: AP

Casi todos los días se viene utilizando el nuevo techo de la cancha central de Roland Garros, pero al rey tenístico de París no le había tocado usarlo hasta este viernes, en la tercera rueda. Por fin, a Rafael Nadal, que venía lamentando las condiciones otoñales de juego en el torneo, se lo vio jugar bajo la imponente cubierta de la Philippe Chatrier, y el español habló de ella luego de vencer al italiano Stefano Travaglia por 6-1, 6-4 y 6-0 sin siquiera ofrecer puntos de quiebre al 74º del ranking.

"Es una pista muy grande y el techo está muy arriba; no es comparable con una indoor real. Es diferente; entra un poco de aire por los costados. Las sensaciones fueron buenas. Hacía frío pero no era dramático y no había viento", analizó el español, muy satisfecho por cómo se había desempeñado. "Creo que hoy he jugado mi mejor partido de esta realización. Estoy muy contento por la victoria y espero continuar así", comentó quien en su octavo de final se medirá con el hijo de un ex destacado tenista. Sebastian Korda, de 20 años, es descendiente de Petr, el checo que fue número 2 del mundo en 1998, el año de su única conquista de un certamen de Grand Slam, Australia.

Y Sebastian, un joven estadounidense en pleno ascenso que sorprende en el abierto francés al estar en la rueda de octavos procedente de la clasificación, tiene como tenista favorito a... el propio Nadal. "Es mi mayor ídolo. Todo lo que hace es perfecto. Incluso he llamado a mi gato como él. Eso explica cuánto lo quiero", apuntó el muchacho, que se sitúa 212º en el ranking y cuyo papá fue subcampeón en París en 1992. Por su parte, el ídolo elogió al idólatra. "Es un chico muy joven, de mucha potencia. Tiene un gran futuro, pero espero que todavía no...", se detuvo Rafa, como sugiriendo que no quería una sorpresa en el siguiente encuentro. "Tiene energía y muchos ingredientes para ser una estrella de este deporte. Estoy preparado para una buena batalla", completó el zurdo.

Sebastian Korda, hijo de Petr "Pájaro Loco" Korda, es el 212º del ranking pero alcanzó los octavos de final; es el próximo adversario de Nadal. Crédito: Prensa Roland Garros

Sebastian Korda derrotó a otro español, Pedro Martínez, por 6-4, 6-3 y 6-1 y así pasó a ser el primer octavofinalista de Roland Garros estando fuera de los mejores 200 del ranking desde que en 2002 llegó a esa instancia Arnaud Di Pasquale. Al rato de la victoria del hijo de "Pájaro Loco", se le unió otro francés, pero desde más abajo en el escalafón internacional: Hugo Gaston, también de 20 años pero ubicado 27 puestos detrás del estadounidense (239º), alcanzó la misma etapa. Y con un triunfo grande: eliminó a Stanislas Wawrinka, campeón en Bois de Boulogne en 2015 y finalista en 2017, por 2-6, 6-3, 6-3, 4-6 y 6-0. Gaston es el único francés sobreviviente en el cuadro de varones, que muy tempranamente se vio vaciado de tenistas locales.

De todos modos, Nadal siempre es quien se lleva la atención mayor en el oeste de la Ciudad Luz. Había curiosidad por ver cómo se adaptaría a jugar bajo techo allí al cabo de 15 años brillando a cielo abierto. La organización había insistido en que la cubierta tenía zonas abiertas para reproducir en lo posible las condiciones normales. El juego del 12 veces monarca de París no fluye igual cuando el encuentro es indoor, pero esta vez Rafa ofreció un tenis dinámico, sólido en el saque, consistente en los intercambios, afilado con la derecha e incisivo en voleas y drops. Por eso registró 28 tiros ganadores. "El resultado fue abultado, pero el partido, diferente. Hice muchas cosas buenas. Fui a la red con más frecuencia, fui más agresivo", observó quien intenta igualar el récord del ausente Roger Federer de 20 coronaciones en el nivel de Grand Slam.

No tuvo inconvenientes Nadal en la cancha central cubierta; las aberturas de los costados dejan entrar aire y el español está a gusto con ello. Fuente: AP

Otro de los grandes favoritos, el austríaco Dominic Thiem, se mostró a gusto con la nueva instalación del court central. "Las condiciones son muy buenas para jugar bajo techo, sin viento, por lo cual la cancha es perfecta y todo está preparado para grandes partidos", sostuvo el reciente ganador del Abierto de Estados Unidos, que este jueves se deshizo del noruego Casper Ruud (campeón en Buenos Aires este año) con un holgado 6-4, 6-3 y 6-1. También en los octavos, Thiem se cruzará con el sorprendente Gaston. "Es una locura lo que está pasándome. Intenté hacer mi juego y entré para ganar, pero no lo pensaba realmente", manifestó el joven de Toulouse entre ovaciones de los espectadores que había en la cancha Suzanne Lenglen, pocos por la restricción sanitaria.

Hugo Gaston, 239º, es el jugador más rezagado en el ranking que alcanzó los octavos de final de Roland Garros en los últimos 18 años; ahora se enfrentará con Dominic Thiem. Fuente: AFP

Por su parte, el Alexander Zverev se impuso al Marco Cecchinato por 6-1, 7-5 y 6-3 y en busca de los cuartos de final jugará contra otro italiano, el ascendente Jannik Sinner.

En tanto, entre las mujeres, además del nuevo éxito de Nadia Podoroska, se dio un desquite de Simona Halep, la segunda del ranking, contra una joven estadounidense. Y vaya cómo: la rumana despachó con un 6-0 y 6-1 a Amanda Anisimova (29ª), que en 2019 había eliminado ampliamente a la entonces defensora del título en los cuartos de final, en una gran sorpresa.

En rigor, no hubo mucho de Halep esta vez, sino más bien una batería de fallas de la chica de 19 años en la Philippe Chatrier. Ahora la ex número 1 se enfrentará con otra rival de esa edad, la polaca Iga Swiatek (54ª), por un lugar en los cuartos de final.

