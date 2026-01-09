El tenista argentino Horacio Zeballos analizó su presente deportivo y los hitos alcanzados durante la última temporada antes de su partida hacia el certamen de Australia. El deportista repasó sus vivencias en el circuito profesional y los desafíos personales que condicionan su agenda para el periodo competitivo que inicia. Las definiciones del actual número cinco del mundo ocurrieron tras un ciclo de éxitos donde obtuvo sus primeros títulos de Grand Slam.

Las siete frases más destacadas de Horacio Zeballos

El jugador argentino compartió reflexiones sobre su madurez y el éxito tardío en los torneos más importantes del mundo. Estas son sus declaraciones principales según el diálogo que mantuvo con LA NACION:

El Edison Lawn Tenis es el club marplatense donde el deportista inició su formación bajo la tutela de su padre Mauro V. Rizzi

“ Cuando voy al club de mi viejo me da un poquitito de vergüenza ”: el marplatense se refirió así al Edison Lawn Tenis, donde se formó. Su padre colocó carteles con su imagen en las paredes y él bromea con el exceso de protagonismo en el lugar.

”: el marplatense se refirió así al Edison Lawn Tenis, donde se formó. Su padre colocó carteles con su imagen en las paredes y él bromea con el exceso de protagonismo en el lugar. “ Estoy jugando libre y gratis, eso me libera muchísimo ”: el zurdo explicó que ya cumplió sus metas y no siente obligaciones externas. A sus 40 años, disfruta del deporte sin las presiones de etapas anteriores.

”: el zurdo explicó que ya cumplió sus metas y no siente obligaciones externas. A sus 40 años, disfruta del deporte sin las presiones de etapas anteriores. “ No ganar un Grand Slam era una piedra grande en el raquetero ”: tras varias finales perdidas, el título en Roland Garros 2025 eliminó una carga mental que lo afectaba. El deportista admitió que los comentarios del entorno aumentaban esa tensión.

”: tras varias finales perdidas, el título en Roland Garros 2025 eliminó una carga mental que lo afectaba. El deportista admitió que los comentarios del entorno aumentaban esa tensión. “ Hoy ya no tengo ninguna presión, porque si mañana cierro la persiana de mi carrera me quedo tranquilo ”: la frase resume su paz interior respecto al retiro. El éxito profesional le permite contemplar el final de su etapa como jugador con satisfacción.

”: la frase resume su paz interior respecto al retiro. El éxito profesional le permite contemplar el final de su etapa como jugador con satisfacción. “ La repetición me hizo un mejor jugador ”: Zeballos atribuye su nivel técnico actual a los años de práctica constante. Aseguró que hoy golpea su derecha con mayor efectividad que en su época como singlista.

”: Zeballos atribuye su nivel técnico actual a los años de práctica constante. Aseguró que hoy golpea su derecha con mayor efectividad que en su época como singlista. “ No quiero estar cinco semanas sin mi familia ”: esta fue la razón fundamental para su ausencia en la serie de Copa Davis en Corea del Sur. El traslado y la logística desde Estados Unidos, donde reside, implicaban un tiempo excesivo lejos de sus hijos.

”: esta fue la razón fundamental para su ausencia en la serie de Copa Davis en Corea del Sur. El traslado y la logística desde Estados Unidos, donde reside, implicaban un tiempo excesivo lejos de sus hijos. “El tenis me dio todo”: el marplatense concluyó con una muestra de gratitud hacia la disciplina. Valoró el reconocimiento en los clubes y la posibilidad de aconsejar a las nuevas generaciones.

La conquista de Roland Garros 2025 significó el primer título de categoría major para el binomio hispano-argentino JULIEN DE ROSA� - AFP�

Por qué Horacio Zeballos no juega la Copa Davis

El máximo exponente del dobles nacional comunicó su decisión de ausentarse del enfrentamiento contra Corea del Sur por los Qualifiers. El factor principal radica en la prioridad que otorga a su círculo íntimo en esta fase de su vida. El deportista reside en Florida y un viaje al continente asiático demandaría un periodo prolongado fuera de su hogar. La fatiga mental acumulada tras el cierre de la temporada 2025 influyó en su determinación.

El jugador dialogó con el capitán Javier Frana para explicar su situación física y personal. Zeballos prioriza giras cortas que no agoten sus reservas de energía. Su lugar en el equipo lo ocupará Guido Andreozzi, quien formará pareja con Andrés Molteni. El zurdo confía en la competitividad de sus compatriotas para la serie. No descartó un posible regreso al equipo nacional en encuentros futuros si el calendario resulta compatible con sus necesidades familiares.

El tenista decidió priorizar el tiempo con su familia en Florida por sobre la serie de Copa Davis en Corea del Sur Mauro V. Rizzi

Cómo ganó su primer Grand Slam el doblista argentino

La conquista de Roland Garros 2025 marcó un quiebre en la trayectoria del binomio integrado por Zeballos y el español Marcel Granollers. El equipo trabajó de forma específica la gestión de las emociones en instancias decisivas. Los deportistas decidieron exponer sus temores y sincerarse sobre la presión de las finales perdidas anteriormente. Este enfoque psicológico les permitió rendir con mayor soltura en la cancha de arcilla de París.

La consistencia física también resultó clave para el éxito en los torneos major. Zeballos es el integrante de mayor edad dentro del top diez del escalafón mundial de dobles. El entrenamiento enfocado en la repetición de golpes y la disciplina en el descanso mantuvieron su competitividad frente a rivales más jóvenes. Tras la consagración en Francia, la dupla repitió el título en el US Open, lo que consolidó su posición en la elite mundial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA, en base a una entrevista de Sebastián Torok.