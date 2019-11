Tevez habló de su futuro en Boca y de su lugar en el equipo de Alfaro

Toda la desazón de Carlos Tevez luego de que Lanús convirtiera su segundo gol. Boca se bajó de la punta de la Superliga. Fuente: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 11:07

"En Argentina dije que solamente juego en Boca". Así, con esas palabras, Carlos Tevez desterró cualquier intento de Racing y Vélez por contratarlo para 2020. En una entrevista con Fox Sports luego de la derrota con Lanús por 2-1, el Apache volvió a refrendar su amor por el club xeneize: "Estoy metido en lo que queda y en tratar de dejar a Boca lo más arriba posible. Siempre sumé desde la parte donde me tocó y siempre prioricé a Boca antes que mi nombre", agregó el futbolista, que jugó 32 minutos en la Fortaleza granate.

"Déjeme disfutar de estos partidos, que para mí son únicos", pidió Tevez. Y al ser consultado sobre su rol en el equipo, reflexionó: "Me banco la situación. Soy el jugador que tiene más partidos en el banco o jugando. Ahí se demuestra lo profesional que soy. No falté a un entrenamiento". A continuación, el Apache se refirió a la actualidad política que vive el club: "Boca está pasando un momento movido. No se puede poner mi contrato como prioridad, y más habiendo elecciones. Puede que haya una dirigencia que tenga otro proyecto, y me parece bárbaro. Trataré de disfrutar de los partidos que me quedan y después se verá. Con Boca tengo un amor profundo", recalcó.

Sobre el presente del equipo xeneize, Tevez reflexionó: "Hay que salir lo más rápido posible. Hicimos un buen primer tiempo. Se pusieron en ventaja y nos costó revertir esa situación. Cuesta, pero creo que el de hoy (con Lanús) es un golpe duro. No pudimos ganar para mantener la punta. Estoy metido en lo que queda y en tratar de dejar a Boca lo más arriba posible. Todavía estamos con grandes chances".