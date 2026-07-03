La reflexión de Rodrigo de Paul sobre cómo vive el equipo el posible último Mundial de Messi

En la antesala del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul fue consultado sobre un tema que atraviesa cada presentación de la selección argentina: la posibilidad de que esta sea la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

Ante la pregunta sobre si el plantel vive cada partido como una posible despedida del capitán, el mediocampista descartó esa mirada y aseguró que el grupo prefiere concentrarse en el presente.

“Creo que es un análisis errado pensar los partidos que pueden llegar a faltar. No sabemos cuántos son. Hacer futurología me parece que no es bueno”, sostuvo durante la conferencia de prensa que compartió con Lionel Scaloni.

La frase de Rodrigo De Paul que volvió a ilusionar a los argentinos en la previa contra Cabo Verde

Para De Paul, la prioridad pasa por aprovechar el privilegio de compartir el día a día con el capitán argentino y no por contar una eventual despedida. “Lo importante es disfrutar de él todos los días, que así lo puedan hacer todos los argentinos”, afirmó.

“Todos lo estamos disfrutando”

El volante reconoció que muchas veces las personas valoran más aquello que ya no tienen, aunque remarcó que el plantel intenta vivir el presente sin anticiparse a un escenario que todavía es incierto.

“Es verdad que uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene. Es parte de la vida”, reflexionó.

En ese sentido, dejó una frase que resumió el sentimiento que atraviesa al grupo durante la Copa del Mundo. “Espero que... y creo que todos lo estamos disfrutando”, expresó.

Sin embargo, aclaró que ese disfrute no desvía la atención del verdadero objetivo deportivo. “Pensando en el objetivo más importante, que es el partido de mañana”, agregó.

Argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami Aníbal Greco - La Nación

La experiencia para afrontar un nuevo mata-mata

Durante la conferencia, De Paul también analizó el cruce frente a Cabo Verde y destacó el rendimiento del conjunto africano, una de las revelaciones del torneo.

Recordó que, cuando se realizó el sorteo del cuadro, muchos imaginaban que Argentina podía enfrentarse a selecciones campeonas del mundo como España o Uruguay, aunque advirtió que el desarrollo del Mundial volvió a demostrar que “esto es fútbol” y cualquier equipo puede sorprender.

“Nos tocó un rival que lo hizo muy bien en la fase de grupos. No es fácil jugar contra las selecciones que jugaron ni cómo fue el desarrollo de esos partidos. Hay que enfrentar el partido con mucha responsabilidad”, señaló.

También consideró que la experiencia acumulada por este plantel puede resultar un factor importante en los cruces de eliminación directa, aunque aclaró que las emociones siempre juegan un papel determinante.

“Hemos jugado este tipo de partidos, pero todos son distintos. La experiencia te ayuda a saber manejar esas emociones, pero no dejan de ser muy fuertes y hay que respetarlas”, explicó.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha Lynne Sladky - AP

“Cada partido con la selección puede ser el último”

Al ser consultado sobre su habitual despliegue físico, De Paul aseguró que nunca piensa en administrar energías cuando viste la camiseta argentina.

“Sería un error pensar más allá del partido de mañana”, afirmó. Y dejó una definición que refleja la filosofía con la que afronta cada encuentro con la Albiceleste.

“Cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección argentina, sean diez minutos, noventa minutos o lo que toque, hay que vaciarse. Para mí el partido de mañana es el último. Lo tomo así y voy a dejar todo para que no lo sea y para que haya más”, concluyó.