The Best: Ronaldo daba una entrevista cuando Mbappé lo interrumpió en vivo

La ceremonia de los Premios The Best de la FIFA regaló momentos de todo tipo. Para los argentinos fue una noche soñada. Sin embargo, fuera de la gran jornada celeste y blanca, sirvió de excusa para que las personalidades más destacadas del mundo del fútbol se reunieran en París, y permitir así encuentros únicos. Uno de ellos fue el abrazo entre Kylian Mbappé y Ronaldo Nazario.

El Fenómeno, que le entregó un premio honorífico a la familia de Pelé, estaba dando una entrevista cuando Kiki lo interrumpió para darle un abrazo. “¿Está bien la familia, todo?”, le consultó el jugador francés a Ronaldo, quien contestó: “Todo bien”. En ese momento, la periodista Sofía Martínez alcanzó a decirle al delantero subcampeón del mundo: “Qué encuentro, ¿no?”.

“Pff, el mejor, él es el mejor”, respondió Mbappé, en un juego de palabras con el nombre de los premios. Cuando Kylian siguió su camino, Ronaldo definió al jugador ante los periodistas como “un chico muy especial, con un talento increíble, con goles y con fuerza”. Además, aseguró que sobre sus hombros pesa el porvenir del fútbol: “Yo creo que es el gran hombre del futuro de nuestro deporte”.

El elogio de Mbappé a Ronaldo Nazario en The Best: “Es el mejor”

Antes de la ceremonia, Ronaldo aseguró que Messi merecía obtener el Premio FIFA The Best. “El Mundial tiene un peso muy grande en los que votan”, argumentó. Respecto de si se terminó la discusión Messi vs Cristiano Ronaldo, el exdelantero del Real Madrid, Barcelona y PSV, entre otros equipos, optó por la diplomacia y contestó: “Son dos muy grandes jugadores que han hecho historia durante casi dos décadas. El futbol se los agradece y la gente también”.

También habló sobre Diego Maradona, con quien protagonizó un icónico encuentro arriba del escenario en la edición 2016 de la entrega de premios: “Cada vez que nos veíamos era muy lindo. Se le echa mucho de menos. Ahora, los dos (NdeR: por Pelé) estarán pateando juntos”.

El ida y vuelta entre Mbappé y Messi

Compañero de La Pulga en PSG, Mbappé felicitó a Leo por el Premio The Best en un mensaje que en su cuenta de Instagram. “Felicitaciones, sos el mejor”, le dedicó. Además, añadió al texto el emoji de una corona. La relación entre Leo y Kiki estaría atravesando un muy buen momento.

La particular reacción de Mbbappe cuando Tula se acercó a saludar a Messi

El último fin de semana, ambos protagonizaron una exitosa sociedad en el campo de juego, donde Messi asistió a Mbappé en los dos tantos que convirtió, y el jugador de 24 años le dio el pase gol al argentino. Así, PSG se quedó con el clásico francés ante el Olympique de Marsella. La semana que viene, PSG se mide ante Nantes por la Ligue 1. El equipo de Christophe Galtier es el único puntero del campeonato local.

Más adelante, el próximo miércoles, el equipo capitalino se juega todas sus fichas en el estadio Allianz Arena, donde deberá ganarle al Bayern Münich por dos goles o más si pretende clasificar al los cuartos de final de la Champions League, el gran objetivo del club parisino.

LA NACION