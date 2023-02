Esteban Edul le pidió una entrevista a un jugador de Países Bajos, no se la dio y su respuesta hizo reír a todos

escuchar

El periodista Gastón Edul se reencontró este lunes por la noche con los mejores jugadores del mundo en la gala de los Premios The Best. Cronista de la selección argentina para TyC Sports, su figura tomó notoriedad por el destacado trabajo que realizó para la señal deportiva, especialmente, durante el Mundial Qatar 2022.

En el marco de la ceremonia de premiación, el reportero se convirtió en tendencia en Twitter por un comentario que realizó al aire, luego de que el defensor de Países Bajos, Virgil Van Dijk, le negara una entrevista en la alfombra verde.

“¡Virgil! Solo dos preguntas, por favor”, le dijo Edul a Van Dijk en un claro inglés. Sin embargo, el zaguero central de Liverpool decidió hacer caso omiso al pedido del cronista, quien no se quedó callado y largó una sutil chicana al aire. Con la complicidad de sus compañeros, los conductores Gonzalo Bonadeo y Ariel Rodríguez, Edul lanzó: “Bueno, Virgil Van Dijk me dijo que no. No importa, Argentina le ganó en cuartos de final”. El comentario provocó las risas de los animadores que se encontraban en el estudio de TyC Sports.

El comentario viral de Gastón Edul tras la negativa de Virgil Van Dijk

“Gastón Edul es el máximo ídolo de este país, totalmente basado”, escribió la cuenta de Twitter Davo out of context. “Cómo lo quiero”, “te amo” o “basado” fueron otros de los elogios que recibió el periodista en la misma red social. El usuario @milbergmateo definió al gesto como el “andá pa’ allá de Gastón”, y subió una ingeniosa foto montada de la entrevista que el periodista le realizó a Lionel Messi minutos después del pase a semifinal en el último Mundial.

El saludo de Lionel Messi a Gastón Edul

Un rato después, llegaría Leo Messi a la gala. La Pulga sería, a la postre, el ganador del Premio The Best a mejor futbolista del año. Sin embargo, en su arribo a la Sala Pleyel, en París, el capitán de la selección argentina optó por no hablar con la prensa. No obstante, no obvió en su paso a Gastón Edul, a quien saludó con la mano y un beso en la mejilla. El periodista agradeció este gesto al aire, y resaltó el constante recuerdo de Messi con Argentina.

Hola, Leo. Llegó el capitán de la Selección Argentina. Va por el premio. pic.twitter.com/vNoPanUn5f — Gastón Edul (@gastonedul) February 27, 2023

En las redes sociales, los usuarios festejaron la actitud de La Pulga. “La taconeta”, cuenta paródica de Twitter, publicó: “Leo Messi caminó por la pasarela repleta de periodistas y solo se detuvo para saludar a Gastón Edul. El premio a hacer las cosas bien. No es un adulador compulsivo, si un tipo que hizo una cobertura extraordinaria de Qatar 2022. Un gesto que vale más que mil millones… Tremendo”.

Una vez terminada la gala, Messi se detuvo en la zona mixta a hablar con Edul. Allí, manifestó su alegría por la renovación de Scaloni y expresó su deseo de pronto estar en el país para reencontrarse con el público argentino tras la gesta de Qatar.

