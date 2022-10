Tiene 8 años, es fan de Lionel Messi y como no podían comprarle el álbum del Mundial se armó el suyo

El furor de las figuritas se convirtió en una cuestión de Estado en la Argentina. Desde diversos puntos del país, el expendio no alcanzó para colmar las expectativas del público y el ingenio empezó a ser una moneda corriente para tener, aunque sea, una réplica de los cromos. A comparación de otras citas mundialistas, la selección argentina adquirió un feeling particular con su público, a tal punto de bautizarla con el apodo La Scaloneta y sus jugadores, partícipes fundamentales de esta actualidad, son reconocidos en cada aparición con la camiseta celeste y blanca.

En Villa Mercedes, provincia de San Luis, un chico llamado Lionel Cáceres, en honor justamente a Messi, de 8 años, decidió tomar cartas en el asunto ante la escasez de figuritas y creó su propio álbum. Su papá, Darío, en diálogo con LA NACION, relató cómo fue la ocurrencia de su hijo, quien, con un cuaderno y unos lápices de colores, creó la imagen de algunos jugadores de la selección argentina y le sumó a Cristiano Ronaldo en Portugal y Neymar, en Brasil.

“Un día, a la tarde, Lionel me pide un cuaderno, una lapicera y biromes de colores. Me acosté a dormir una siesta y cuando me levanto, veo que él armó su propio álbum con las figuritas del Mundial que yo no le puedo comprar. Al tener que armar la fiesta de 15 de mi hija tuve muchos gastos y le prometí que cuando terminara de pagar las cuentas se las iba a comprar. Él, como fanático de la selección, dibujó a la Argentina, Portugal y Brasil. Entre los jugadores hizo a Messi, a (Ángel) Di María y (Julián) Álvarez, porque en la familia somos todos hinchas de River”, comentó su papá, orgulloso de la inventiva de su primogénito de 8 años.

Lionel, junto a su padre Darío y su hermana Brisa, mostrando el álbum improvisado de figuritas Foto: Fernanda Miranda / Diario de La República

Asombrado por la rapidez y el ingenio de su hijo, de inmediato, utilizó su celular, sacó una foto del cuaderno con las figuritas y lo publicó en su estado de WhatsApp para que la observen sus familiares. De inmediato, su hermano decidió viralizar esta acción en las redes sociales y producto de la tierna imagen de este niño, el caso tomó un efecto rebote que lo llevó a Darío a recibir mensajes desde destinos como Inglaterra y Nueva Zelanda.

Con la creación de los jugadores mediante el trazo de su lapicera, Lionel decidió no dibujar al francés Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint Germain, debido a algunas situaciones que lo pusieron en la mira por su relación con el astro argentino: “Al ser admirador de Messi me dice que es mejor que Mbappé. Cuando tenga la figurita real no la va a pegar en el álbum, la va a romper (risas)”.

Sin tener la posibilidad de tener los cromos oficiales de Qatar 2022, Lionel continúa en modo creativo. Su intención es armar toda la delegación argentina en las páginas de un cuaderno que guardará para siempre como recuerdo. “Él quiere terminarlo. Está entusiasmado. Acá en el interior del país, las figuritas vienen los miércoles y sábados para que uno las compre, pero la economía, en este momento, no me da”, remarcó Darío, quien trabaja como empleado en la Municipalidad de Villa Mercedes.

A días del comienzo de un nuevo Mundial, las pequeñas historias a lo largo y ancho del país relatan el síntoma de la necesidad de tener un papel autoadhesivo pegado en un álbum. Darío, con lujo de detalle, relata el esfuerzo y la virtud de su hijo para encontrar un camino alternativo. Producto de la viralización, una poderosa vía de comunicación de los tiempos modernos, buscará que el broche de oro de esta historia culmine con un video de Messi saludándolo.