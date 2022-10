El cruce entre Sebastián Vignolo y “El Chavo” Fucks por el trabajo de la dirigencia de Boca: “Dejame destacarlo”

Los periodistas de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo y Chavo Fucks, discutieron este martes acerca del trabajo que está realizando la actual dirigencia de Boca Juniors. El debate comenzó mientras Diego Monroig hacía su informe diario sobre la actualidad del conjunto xeneize, cuando el animador le preguntó al cronista: “‘¿(Juan Román) Riquelme está ahí?”.

Tras la respuesta afirmativa de Monroig, Vignolo elogió al vicepresidente del club de la Ribera. “Vive en Boca. No sé si lo hacen otros, que lo pueden manejar con un teléfono”. En ese momento, Fucks salió al cruce del conductor, y le remarcó: “Ya no se puede manejar el club con un teléfono, tenés que estar”.

Ofuscado por el cuestionamiento de su compañero, Sebastián le respondió al Chavo. “Dejame destacarlo. ¿Querés que te dé ejemplos de gente que quería manejar a control remoto? Hay gente que quería manejar el club a control remoto, y ya no están”, diferenció. Allí, Fucks replicó: “Esto es como cuando aplaudíamos a Gallardo cuando va a ver la reserva”. Después, agregó: “Está mal lo que hacían (quienes manejaban a su club por control remoto), está bien lo que hace Riquelme. Hay que estar”.

Luego, el relator reforzó: “Yo no sé cuántos viven en el club. Está todo el día ahí. Le pone horas”. Acto seguido, contó una anécdota acerca de lo que sucedió en las instalaciones de la institución azul y oro, luego de la victoria del primer equipo de Boca por 1-0 frente a Vélez Sarsfield. Según reveló, los integrantes del plantel y los directivos comieron pastel de papas en “La Bombonerita”. La información fue refrendada por Monroig.

Riquelme, desde el palco, mate en mano y termo bajo el brazo; así siguió el Superclásico el vicepresidente de Boca jose brusco

Harto de la dulzura, Fucks intervino en la conversación para hacer una crítica, en relación a los futbolistas que jugarían en la primera línea del equipo xeneize la próxima fecha: “Che, todo muy lindo, pero Boca reafirma una defensa a la que le crearon 12 situaciones de gol los últimos dos partidos”. Además, se permitió una ironía: “Esta noche, hacemos una muzzarella con faina, pero digamos todo, ¿no? Me encanta el papel de papa”.

Con calma, Vignolo le preguntó a Fucks si se había puesto “celoso”, a lo que le retrucó: “No, está bien. Hablamos de la defensa como si fueran Menéndez y Rogel, y la verdad, que no”. Posteriormente, Monroig contó que, desde el Consejo de Fútbol, valoran que los futbolistas se turnen a la hora de hacer la arenga antes de los partidos. Esto provocó las risas de Fucks: “Extraordinario. Es genial”.

Por último, el conductor le preguntó al cronista sobre la actualidad de la reserva de Boca. Locuaz, Fucks volvió a hacer una acotación de contenido irónico: “Es la banda del Golden Rocket”. En apoyo al Chavo, Cholo Sottile agregó: “Guarda con Herrón, eh”.

Serio, Vignolo le espetó a sus compañeros: “Ustedes ríanse, yo estoy preguntando. Toman en broma que Boca gana hace dos años”. “O sea, Boca gana por el pastel de papas, la arenga y el asado...” ironizó el comentarista deportivo. Ofendido, Sebastián aclaró: “Dejame que le conteste, porque tampoco me subestimes”. El Chavo le aclaró que no lo subestimaba a él, si no al contenido de la información de Monroig.

Finalmente, Vignolo enumeró, en tono de chicana hacia Fucks, las virtudes de Boca. “Gana porque tiene un equipo fuerte en un montón de lugares, sólido. Me gusta la defensa. Los pibes, cuando entran, funcionan. Además, por ahí, esto es una estupidez, tiene buenas inferiores. Por ahí, es una pavada. Mátense de risa, pero el otro día (Leonardo) Astrada, en Equipo F, dijo que le dolió cuando le dijeron que en los próximos tres años, River no iba a tener pibes. Perdón, pero boca, mientras mete pastel de papa y hace asados, sigue metiendo pibes de inferiores que son figuras”.

A su turno, Fucks respondió que “no es una pavada” el presente de River a nivel formativo, y concluyó con un dato que va en esa dirección. “Se cumplen 400 días del debut del último pibe de River en Primera”.

